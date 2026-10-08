इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026, पीएम मोदी ने किया उद्घाटन, 6G और AI पर सबसे बड़ा फोकस
पीएम मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 का उद्घाटन कर 6जी और साइबर सुरक्षा पर ज़ोर दिया, साथ ही नाना पाटेकर को श्रद्धांजलि दी.
Published : October 8, 2026 at 2:12 PM IST
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार, 8 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC) के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया. इस बार यह पूरा आयोजन 'डिजिटल इंडिया' विजन और तकनीक के लोकतंत्रीकरण पर केंद्रित है. चार दिनों तक चलने वाले इस महाकुंभ में 5जी, 6जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), सेमीकंडक्टर और अन्य उभरती हुई तकनीकों को भारत के अगले डिजिटल विकास का मुख्य जरिया बताया गया है.
मोबाइल फोन बना सुशासन का सबसे बड़ा जरिया
समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया पहल का असली मकसद समाज के हर वर्ग तक आधुनिक तकनीक को आसानी से पहुंचाना और डिजिटल अंतर को खत्म करना है. पीएम मोदी ने कहा, "हमने मोबाइल फोन को इस पूरे बदलाव के केंद्र में रखकर काम किया है. पिछले 10-12 सालों में मोबाइल सिर्फ बातचीत का साधन नहीं रहा, बल्कि यह पारदर्शी शासन का सबसे बड़ा माध्यम बन चुका है." इसके साथ ही उन्होंने ज़ोर दिया कि भारत अब केवल इंटरनेट ही नहीं, बल्कि मोबाइल फोन और टेलीकॉम हार्डवेयर के घरेलू विनिर्माण पर भी तेज़ी से ध्यान दे रहा है.
देश के हर जिले में पहुंचा 5जी नेटवर्क
भारत के इंटरनेट बुनियादी ढांचे की सफलता का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने बड़े आंकड़े साझा किए. उन्होंने बताया कि 5जी कनेक्टिविटी अब देश के हर एक जिले तक पहुंच चुकी है और इस समय पूरे भारत में 5.5 लाख से अधिक 5जी बेस स्टेशन सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं. साल 2022 में इसी मंच से शुरू हुए 5जी के सफर को याद करते हुए उन्होंने कहा कि देश अब 5जी रोलआउट से आगे बढ़कर इसके विस्तार की ओर बढ़ चुका है. इसी का नतीजा है कि साल 2022 के मुकाबले भारत में मोबाइल इंटरनेट की स्पीड में 10 गुना तक की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है.
Addressing the India Mobile Congress. It is encouraging to see India's telecom sector steadily moving towards greater self-reliance. https://t.co/tIuohkURIE— Narendra Modi (@narendramodi) October 8, 2026
साइबर सुरक्षा के लिए ग्लोबल फ्रेमवर्क की मांग
इंटरनेट और मोबाइल के बढ़ते इस्तेमाल के बीच प्रधानमंत्री ने यूजर सुरक्षा और नेटवर्क सिक्योरिटी को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया. उन्होंने सरल शब्दों में समझाया कि एक आम नागरिक तकनीकी प्रोटोकॉल या पेचीदा नियमों को नहीं समझता. जब उसके पास कोई कॉल आए, तो उसे पता होना चाहिए कि सामने कौन है, और जब वह ऑनलाइन पेमेंट करे, तो उसे भरोसा होना चाहिए कि उसका पैसा और निजी डेटा सुरक्षित है. साइबर अपराधों पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि अपराधियों की कोई राष्ट्रीय सीमा नहीं होती, इसलिए इस चुनौती से निपटने के लिए पूरी दुनिया को मिलकर एक 'ग्लोबल साइबर सुरक्षा ढांचे' पर काम करना होगा.
नए सेक्टर्स के साथ बढ़ा आईएमसी 2026 का दायरा
दूरसञ्चार विभाग (DoT) और सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) द्वारा आयोजित यह सम्मेलन इस बार चार मुख्य स्तंभों—सृष्टि, संवर्धन, सशक्त और सुरक्षा पर टिका है. इस साल पारंपरिक क्षेत्रों के अलावा चार नए आधुनिक सेक्टर्स को भी शामिल किया गया है, जिनमें स्मार्ट मोबिलिटी, स्टेडियम एक्सपीरियंस, इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स और ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी शामिल हैं.
एक दशक पहले तक भारत में digital divide बहुत बड़ी चुनौती थी। आधुनिक technology एक privilege बनती जा रही थी। यानि जिसके पास साधन है, वही आधुनिक technology का लाभ ले सकता था... भारत में यही स्थिति बनती जा रही थी। Digital India अभियान से हमने इस स्थिति को बदलने की ठानी... और इसके centre में mobile phone को लेकर आए। ये technology के democratisation का बहुत बड़ा प्रयास था: PM @narendramodi— PMO India (@PMOIndia) October 8, 2026
दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर को दी भावभीनी श्रद्धांजलि
भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार सुबह दुनिया छोड़ गए मशहूर अभिनेता और फिल्म निर्माता नाना पाटेकर को भी नम आंखों से याद किया. पीएम मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा, "वह एक ऐसे असाधारण कलाकार थे, जिन्होंने अपने विविध किरदारों से करोड़ों दिलों को जीता. उन्होंने फिल्मों के जरिए हमेशा समाज की कुरीतियों और अन्याय के खिलाफ एक क्रांतिकारी की तरह आवाज़ उठाई." महाराष्ट्र सरकार ने पुणे में उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ करने का फैसला किया है.
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