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इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026, पीएम मोदी ने किया उद्घाटन, 6G और AI पर सबसे बड़ा फोकस

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( ians )

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार, 8 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC) के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया. इस बार यह पूरा आयोजन 'डिजिटल इंडिया' विजन और तकनीक के लोकतंत्रीकरण पर केंद्रित है. चार दिनों तक चलने वाले इस महाकुंभ में 5जी, 6जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), सेमीकंडक्टर और अन्य उभरती हुई तकनीकों को भारत के अगले डिजिटल विकास का मुख्य जरिया बताया गया है.

मोबाइल फोन बना सुशासन का सबसे बड़ा जरिया

समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया पहल का असली मकसद समाज के हर वर्ग तक आधुनिक तकनीक को आसानी से पहुंचाना और डिजिटल अंतर को खत्म करना है. पीएम मोदी ने कहा, "हमने मोबाइल फोन को इस पूरे बदलाव के केंद्र में रखकर काम किया है. पिछले 10-12 सालों में मोबाइल सिर्फ बातचीत का साधन नहीं रहा, बल्कि यह पारदर्शी शासन का सबसे बड़ा माध्यम बन चुका है." इसके साथ ही उन्होंने ज़ोर दिया कि भारत अब केवल इंटरनेट ही नहीं, बल्कि मोबाइल फोन और टेलीकॉम हार्डवेयर के घरेलू विनिर्माण पर भी तेज़ी से ध्यान दे रहा है.

देश के हर जिले में पहुंचा 5जी नेटवर्क

भारत के इंटरनेट बुनियादी ढांचे की सफलता का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने बड़े आंकड़े साझा किए. उन्होंने बताया कि 5जी कनेक्टिविटी अब देश के हर एक जिले तक पहुंच चुकी है और इस समय पूरे भारत में 5.5 लाख से अधिक 5जी बेस स्टेशन सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं. साल 2022 में इसी मंच से शुरू हुए 5जी के सफर को याद करते हुए उन्होंने कहा कि देश अब 5जी रोलआउट से आगे बढ़कर इसके विस्तार की ओर बढ़ चुका है. इसी का नतीजा है कि साल 2022 के मुकाबले भारत में मोबाइल इंटरनेट की स्पीड में 10 गुना तक की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है.