बजट 2026-27 से पहले पीएम मोदी करेंगे शीर्ष अर्थशास्त्रियों से मंथन

नई दिल्ली: केंद्रीय बजट 2026-27 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के साथ अहम बैठक करने जा रहे हैं. इस बैठक का उद्देश्य आगामी बजट से पहले देश की आर्थिक स्थिति, चुनौतियों और अवसरों पर विशेषज्ञों की राय लेना है, ताकि नीतिगत फैसलों को और अधिक मजबूत बनाया जा सके.

बजट से पहले व्यापक परामर्श प्रक्रिया

यह बैठक सरकार की उस परंपरागत और निरंतर परामर्श प्रक्रिया का हिस्सा है, जो हर साल बजट से पहले अपनाई जाती है. अधिकारियों के अनुसार, बैठक में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी, नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रह्मण्यम और आयोग के अन्य सदस्य भी शामिल हो सकते हैं. प्रधानमंत्री के साथ होने वाला यह संवाद अर्थव्यवस्था के मौजूदा हालात का आकलन करने और आगे की रणनीति तय करने का मंच बनेगा.

आर्थिक हालात और वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा

बैठक के दौरान घरेलू आर्थिक स्थिति के साथ-साथ वैश्विक कारकों पर भी चर्चा होने की संभावना है. खासतौर पर भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं और अमेरिका द्वारा लगाए जा रहे टैरिफ जैसे मुद्दों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इस पर विशेषज्ञ अपने सुझाव रखेंगे. सरकार ऐसे समय में संतुलित बजट पेश करने की तैयारी में है, जो विकास को बढ़ावा दे और आर्थिक स्थिरता भी बनाए रखे.

वित्त मंत्री की तैयारियां तेज

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2026-27 पेश कर सकती हैं. इससे पहले वे अर्थशास्त्रियों, ट्रेड यूनियनों और श्रमिक संगठनों के साथ कई दौर की बैठकें कर चुकी हैं. ये सभी बैठकें बजट की बुनियाद को मजबूत करने के लिए की जा रही हैं. हाल के दिनों में बैंकिंग, हॉस्पिटैलिटी, आईटी, स्टार्टअप्स जैसे क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से भी चर्चा हुई है.