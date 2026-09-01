ETV Bharat / business

PM मोदी ने पहली तिमाही में 7.8% GDP विकास दर को सराहा, इसे देश की 'सामूहिक शक्ति' का परिणाम बताया

पीएम मोदी ने वैश्विक चुनौतियों के बीच पहली तिमाही में भारत की 7.8% जीडीपी विकास दर को जनता की सामूहिक शक्ति का परिणाम बताया.

Etv Bharat
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (ani)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 1, 2026 at 10:23 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में भारत की 7.8% रियल जीडीपी विकास दर की जमकर सराहना की है. उन्होंने इस शानदार कामयाबी को देश के नागरिकों की "सामूहिक शक्ति" और अटूट संकल्प का परिणाम बताया. इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने राजनीतिक विपक्ष पर कड़ा निशाना साधा और उन पर देश में लगातार झूठ और निराशा का माहौल पैदा करने का आरोप लगाया.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने देशवासियों को उनकी कड़ी मेहनत के लिए बधाई दी. पीएम मोदी ने कहा कि भारत की यह आर्थिक तरक्की ऐसे दौर में आई है, जब पूरी दुनिया युद्ध, गंभीर संकटों और बाधित होती वैश्विक सप्लाई चेन से जूझ रही है. साल 2020 में आई कोविड महामारी के बाद से दुनिया भर में स्थिरता एक बड़ी चुनौती बनी हुई है. वैश्विक अनिश्चितताओं के इस दौर में भी भारत लगातार तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है.

आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी के संकल्प पर जोर
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में घरेलू उत्पादों को प्राथमिकता देने और स्थानीय स्तर पर खपत बढ़ाने का पुरजोर आह्वान किया. उन्होंने कहा कि देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए 'स्वदेशी' और 'वोकल फॉर लोकल' का मंत्र जीवन में उतारना बेहद जरूरी है.

पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील की कि जब तक बहुत आवश्यक न हो, विदेशों में शादियां करने और फिजूलखर्ची वाले विदेशी दौरों से बचना चाहिए. उन्होंने 'वेड इन इंडिया' के विचार को बढ़ावा देने और बिना जरूरत के सोना न खरीदने की भी सलाह दी. प्रधानमंत्री ने पूर्ण विश्वास जताया कि आज की कड़ी मेहनत के दम पर, जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब हम अपनी युवा पीढ़ी को एक पूरी तरह 'विकसित भारत' सौंपने में कामयाब होंगे.

आधिकारिक आर्थिक आंकड़े क्या कहते हैं?
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, इस तिमाही के मुख्य आर्थिक पहलू इस प्रकार हैं:

वास्तविक जीडीपी (Real GDP): वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में रियल जीडीपी 38.16 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है, जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 35.40 लाख करोड़ रुपये थी. यह सीधे तौर पर 7.8% की मजबूत वृद्धि को दर्शाती है.

अनुमान से बेहतर प्रदर्शन: देश की यह आर्थिक विकास दर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा पहले जताए गए 7.0% के अनुमान से भी काफी बेहतर रही है. केंद्रीय बैंक (RBI) ने हाल ही में पूरे वित्त वर्ष के लिए अपने जीडीपी विकास दर के अनुमान को भी 7.2% से बढ़ाकर 7.3% कर दिया था.

नॉमिनल जीडीपी (Nominal GDP): वर्तमान बाजार कीमतों पर आधारित नॉमिनल जीडीपी 77.27 लाख करोड़ रुपये आंकी गई है, जो पिछले साल की समान अवधि के 69.90 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले 10.5% की स्वस्थ वृद्धि दर्ज कराती है.

ग्रॉस वैल्यू ऐडेड (GVA): देश के वास्तविक जीवीए (GVA) में 8.2% की शानदार बढ़त देखी गई है, जो इस बात का प्रमाण है कि देश के उत्पादक क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर मजबूती बनी हुई है.

वित्त मंत्री ने देशवासियों के योगदान को सराहा
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी इन सकारात्मक आर्थिक आंकड़ों का स्वागत किया. उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस बेहतरीन प्रदर्शन का पूरा श्रेय भारत की जनता और उनके अथक परिश्रम को दिया. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार द्वारा लागू किए गए दूरगामी आर्थिक सुधार और अर्थव्यवस्था का कुशल प्रबंधन अब सकारात्मक परिणाम दे रहे हैं. सरकार देश के हर नागरिक के लिए आर्थिक अवसरों का विस्तार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

मंत्रालय के अनुसार, पहली तिमाही के ये आंकड़े अभी शुरुआती अनुमान हैं. आने वाले समय में नई जानकारियों और डेटा कवरेज के आधार पर इनमें आवश्यक संशोधन किए जा सकते हैं. वित्तीय वर्ष की अगली तिमाही (जुलाई-सितंबर) के जीडीपी आंकड़े 28 नवंबर 2026 को जारी किए जाएंगे.

यह भी पढ़ें- अब उज्बेकिस्तान में भी यूपीआई से भुगतान कर सकेंगे भारतीय यात्री

TAGGED:

PM NARENDRA MODI
QUARTER 1 FY27
GDP GROWTH REPORT HIGHLIGHTS
INDIA GDP GROWTH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.