ETV Bharat / business

PM मोदी ने पहली तिमाही में 7.8% GDP विकास दर को सराहा, इसे देश की 'सामूहिक शक्ति' का परिणाम बताया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( ani )

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में भारत की 7.8% रियल जीडीपी विकास दर की जमकर सराहना की है. उन्होंने इस शानदार कामयाबी को देश के नागरिकों की "सामूहिक शक्ति" और अटूट संकल्प का परिणाम बताया. इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने राजनीतिक विपक्ष पर कड़ा निशाना साधा और उन पर देश में लगातार झूठ और निराशा का माहौल पैदा करने का आरोप लगाया. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने देशवासियों को उनकी कड़ी मेहनत के लिए बधाई दी. पीएम मोदी ने कहा कि भारत की यह आर्थिक तरक्की ऐसे दौर में आई है, जब पूरी दुनिया युद्ध, गंभीर संकटों और बाधित होती वैश्विक सप्लाई चेन से जूझ रही है. साल 2020 में आई कोविड महामारी के बाद से दुनिया भर में स्थिरता एक बड़ी चुनौती बनी हुई है. वैश्विक अनिश्चितताओं के इस दौर में भी भारत लगातार तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है. आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी के संकल्प पर जोर

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में घरेलू उत्पादों को प्राथमिकता देने और स्थानीय स्तर पर खपत बढ़ाने का पुरजोर आह्वान किया. उन्होंने कहा कि देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए 'स्वदेशी' और 'वोकल फॉर लोकल' का मंत्र जीवन में उतारना बेहद जरूरी है. पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील की कि जब तक बहुत आवश्यक न हो, विदेशों में शादियां करने और फिजूलखर्ची वाले विदेशी दौरों से बचना चाहिए. उन्होंने 'वेड इन इंडिया' के विचार को बढ़ावा देने और बिना जरूरत के सोना न खरीदने की भी सलाह दी. प्रधानमंत्री ने पूर्ण विश्वास जताया कि आज की कड़ी मेहनत के दम पर, जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब हम अपनी युवा पीढ़ी को एक पूरी तरह 'विकसित भारत' सौंपने में कामयाब होंगे. आधिकारिक आर्थिक आंकड़े क्या कहते हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, इस तिमाही के मुख्य आर्थिक पहलू इस प्रकार हैं: