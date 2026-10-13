ब्लूमबर्ग न्यू इकॉनमी फोरम में बोले पीएम मोदी- तकनीक पर कब्जा नहीं, करोड़ों की जिंदगी बदलना ही असली ताकत है
पीएम मोदी ने ब्लूमबर्ग फोरम में 'पावर टू एम्पॉवर' का मंत्र देकर तकनीक और सस्ते डेटा को करोड़ों नागरिकों को सक्षम बनाने का माध्यम बताया.
Published : October 13, 2026 at 12:18 PM IST
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 'पावर टू एम्पॉवर' यानी दूसरों को सशक्त करने की ताकत का एक नया विचार दुनिया के सामने रखा है. ब्लूमबर्ग न्यू इकॉनमी फोरम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज के आधुनिक दौर में टेक्नोलॉजी, डेटा, नॉलेज और इनोवेशन ही दुनिया की असली ताकत हैं, लेकिन इस ताकत की असली कीमत और महत्व इसके नेक मकसद में छिपा हुआ है.
तकनीक का असली मकसद: मुट्ठी भर लोग या करोड़ों जनता?
प्रधानमंत्री ने कहा कि इस साल के फोरम की थीम 'उभरती ताकतें' यानी इमर्जिंग पावर्स है. 21वीं सदी के इस तीसरे दशक में पूरी दुनिया के भीतर एक बहुत बड़ा बदलाव साफ देखा जा रहा है. आज के समय में जिसके पास बेहतर तकनीक, डेटा और ज्ञान है, वही सबसे शक्तिशाली है. लेकिन इसके साथ ही आज दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा है कि क्या यह आधुनिक तकनीक सिर्फ कुछ गिने-चुने लोगों को ही आगे बढ़ाएगी, या फिर देश के करोड़ों आम लोगों के जीवन में बदलाव लाकर उनके लिए नए अवसर पैदा करेगी? पीएम मोदी ने कहा कि इसी सवाल के जवाब से एक नया विचार पैदा होता है और वह विचार है—"पावर टू एम्पॉवर".
नियंत्रण नहीं, दूसरों को सक्षम बनाना ही असली शक्ति
ताकत की परिभाषा को बेहद सरल शब्दों में समझाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, "किसी पर नियंत्रण या कंट्रोल करने की ताकत से कहीं बड़ी दूसरों को काबिल और सक्षम बनाने की ताकत होती है. आपस में मुकाबला करने की ताकत से बड़ी मिलकर काम करने की ताकत है. और खुद कामयाब होने से कहीं बड़ी ताकत दूसरों को कामयाब बनाने में मदद करने की होती है." उन्होंने जोर देकर कहा कि आज के इस मौजूदा दौर में ताकत के इस असली मूल्य को समझना हर देश के लिए बेहद जरूरी हो गया है.
'मदर ऑफ डेमोक्रेसी' भारत में डिजिटल पावर का जलवा
देश की लोकतांत्रिक मजबूती का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत असल मायने में 'लोकतंत्र की जननी' यानी मदर ऑफ डेमोक्रेसी है. आज के इस डिजिटल युग में भारत के पास 100 से ज्यादा भाषाएं, लगभग 80,000 रजिस्टर्ड अखबार और पत्रिकाएं और 1,000 से अधिक सैटेलाइट टीवी चैनल्स हैं. इसके साथ ही देश में 50 करोड़ से ज्यादा यूट्यूब यूजर्स और 50 करोड़ से ज्यादा ही इंस्टाग्राम यूजर्स भी मौजूद हैं. भारत में हर छोटे-बड़े मुद्दे पर खुलकर बहस होती है और जनता अलग-अलग दृष्टिकोणों पर खुलकर चर्चा करती है. आज के समय में इस पूरी प्रक्रिया में डिजिटल पावर ने बहुत बड़ी और सकारात्मक भूमिका निभाई है.
LIVE: PM Modi Addresses Bloomberg New Economy Forum Amid Global Economic Challenges I India SOURCE: DD #PMModi #Bloomberg #neweconomyforum #india #indianeconomy #worldeconomy #live https://t.co/0sKzpM6BMW— ANI (@ANI) October 13, 2026
सस्ते इंटरनेट से खुली छोटे दुकानदारों की किस्मत
प्रधानमंत्री ने पुरानी स्थिति की याद दिलाते हुए कहा कि करीब 12-13 साल पहले तक मोबाइल इंटरनेट का होना भी अपने आप में एक बड़ी ताकत मानी जाती थी; जिसके पास इंटरनेट था, उसी के पास जानकारी, ज्ञान और तरक्की के अवसर होते थे. लेकिन साल 2014 में जब हमारी सरकार को देश की सेवा करने का मौका मिला, तब भारत ने मोबाइल डेटा को दुनिया में सबसे किफायती और सस्ता बनाने पर अपना पूरा ध्यान लगाया. इसी का नतीजा है कि आज देश के किसी भी दूर-दराज गांव का एक छोटा सा दुकानदार भी सीधे इंटरनेट के जरिए अपने ग्राहक तक पहुंच पा रहा है. भारत में कनेक्टिविटी ने न केवल लोगों को आपस में जोड़ा है, बल्कि उन्हें रोजगार के नए-नए मौके भी दिए हैं. असल मायने में यही दूसरों को सशक्त करने की असली ताकत यानी 'पावर टू एम्पॉवर' है.
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