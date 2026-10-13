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ब्लूमबर्ग न्यू इकॉनमी फोरम में बोले पीएम मोदी- तकनीक पर कब्जा नहीं, करोड़ों की जिंदगी बदलना ही असली ताकत है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( ians )

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 'पावर टू एम्पॉवर' यानी दूसरों को सशक्त करने की ताकत का एक नया विचार दुनिया के सामने रखा है. ब्लूमबर्ग न्यू इकॉनमी फोरम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज के आधुनिक दौर में टेक्नोलॉजी, डेटा, नॉलेज और इनोवेशन ही दुनिया की असली ताकत हैं, लेकिन इस ताकत की असली कीमत और महत्व इसके नेक मकसद में छिपा हुआ है.

तकनीक का असली मकसद: मुट्ठी भर लोग या करोड़ों जनता?

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस साल के फोरम की थीम 'उभरती ताकतें' यानी इमर्जिंग पावर्स है. 21वीं सदी के इस तीसरे दशक में पूरी दुनिया के भीतर एक बहुत बड़ा बदलाव साफ देखा जा रहा है. आज के समय में जिसके पास बेहतर तकनीक, डेटा और ज्ञान है, वही सबसे शक्तिशाली है. लेकिन इसके साथ ही आज दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा है कि क्या यह आधुनिक तकनीक सिर्फ कुछ गिने-चुने लोगों को ही आगे बढ़ाएगी, या फिर देश के करोड़ों आम लोगों के जीवन में बदलाव लाकर उनके लिए नए अवसर पैदा करेगी? पीएम मोदी ने कहा कि इसी सवाल के जवाब से एक नया विचार पैदा होता है और वह विचार है—"पावर टू एम्पॉवर".

नियंत्रण नहीं, दूसरों को सक्षम बनाना ही असली शक्ति

ताकत की परिभाषा को बेहद सरल शब्दों में समझाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, "किसी पर नियंत्रण या कंट्रोल करने की ताकत से कहीं बड़ी दूसरों को काबिल और सक्षम बनाने की ताकत होती है. आपस में मुकाबला करने की ताकत से बड़ी मिलकर काम करने की ताकत है. और खुद कामयाब होने से कहीं बड़ी ताकत दूसरों को कामयाब बनाने में मदद करने की होती है." उन्होंने जोर देकर कहा कि आज के इस मौजूदा दौर में ताकत के इस असली मूल्य को समझना हर देश के लिए बेहद जरूरी हो गया है.