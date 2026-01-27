ETV Bharat / business

ऐतिहासिक महा-समझौता, भारत और यूरोपीय संघ ने 18 साल के लंबे इंतजार के बाद व्यापार संधि पर किए हस्ताक्षर

भारत-यूरोपीय संघ ने ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे व्यापार शुल्क घटेंगे, $100 बिलियन का निवेश आएगा और द्विपक्षीय आर्थिक संबंध मजबूत होंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने EU नेताओं उर्सुला वॉन डेर लेयेन और एंटोनियो कोस्टा से मुलाकात की (ani)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 27, 2026 at 12:51 PM IST

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को घोषणा की कि भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर हो गए हैं. प्रधानमंत्री ने इसे भारत और यूरोप की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच एक ऐतिहासिक साझेदारी बताते हुए कहा कि इससे व्यापार, निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.

‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ करार
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लोग इस समझौते को “मदर ऑफ ऑल डील्स” यानी सबसे बड़ा व्यापारिक करार कह रहे हैं. उनके अनुसार, यह समझौता 140 करोड़ भारतीयों और करोड़ों यूरोपीय नागरिकों के लिए नए अवसर लेकर आया है. यह दुनिया की कुल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के लगभग 25 प्रतिशत और वैश्विक व्यापार के करीब एक-तिहाई हिस्से को कवर करता है, जो इसकी वैश्विक अहमियत को दर्शाता है.

श्रम-प्रधान उद्योगों को मिलेगा लाभ
प्रधानमंत्री ने बताया कि इस मुक्त व्यापार समझौते से विशेष रूप से कपड़ा उद्योग, रत्न एवं आभूषण, चमड़ा तथा जूते-चप्पल जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों को बड़ा फायदा होगा. इन क्षेत्रों में निर्यात बढ़ने के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे. उन्होंने कहा कि यह समझौता भारत में विनिर्माण क्षेत्र को मजबूती देगा और सेवा क्षेत्र के विस्तार में भी मदद करेगा.

20 साल की बातचीत के बाद समझौता
करीब दो दशकों तक चली बातचीत और कई बार हुई देरी के बाद यह मुक्त व्यापार समझौता अब साइन हुआ है. इसके तहत भारत अपने बड़े और अब तक काफी हद तक सुरक्षित रहे बाजार को 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के लिए खोलेगा. बदले में भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय बाजार में बेहतर पहुंच मिलेगी.

यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा साझेदार
यूरोपीय संघ वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है. वित्त वर्ष 2024–25 में भारत और यूरोपीय संघ के बीच कुल व्यापार 136.5 अरब अमेरिकी डॉलर का रहा. विशेषज्ञों का मानना है कि इस समझौते के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार में तेज़ी से वृद्धि होगी.

शिखर सम्मेलन में संयुक्त घोषणा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने नई दिल्ली में आयोजित भारत–ईयू शिखर सम्मेलन के दौरान इस समझौते की संयुक्त घोषणा की. वॉन डेर लेयेन ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत और यूरोप आज इतिहास रच रहे हैं और यह केवल शुरुआत है. उन्होंने कहा कि दो अरब लोगों के लिए एक मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाया गया है, जिससे दोनों पक्षों को लाभ होगा.

वैश्विक परिस्थितियों में अहम कदम
यह समझौता ऐसे समय में हुआ है जब भारत और यूरोपीय संघ दोनों ही अमेरिका पर अपनी व्यापारिक निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहे हैं. वैश्विक व्यापार में बढ़ते तनाव और संरक्षणवादी नीतियों के बीच भारत–ईयू मुक्त व्यापार समझौता वैकल्पिक और स्थिर साझेदारी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

