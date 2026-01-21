PM Kisan 22nd Installment: बजट से पहले सरकार दे सकती है खुशखबरी, इन किसानों को मिलेंगे पैसे
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 21 किस्तें किसानों को मिल चुकी हैं, जबकि 22वीं किस्त का इंतजार किया जा रहा है.
Published : January 21, 2026 at 3:28 PM IST
हैदराबाद: देश के करोड़ों किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, योजना की 22वीं किस्त निर्धारित समय से पहले जारी होने की संभावना जताई जा रही है, हालांकि इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. यह राशि तीन समान किस्तों में किसानों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की जाती है. प्रत्येक किस्त 2,000 रुपये की होती है और आमतौर पर हर चार महीने में जारी की जाती है. अब तक योजना के तहत 21 किस्तें किसानों को मिल चुकी हैं, जबकि 22वीं किस्त का इंतजार किया जा रहा है.
केंद्र सरकार 1 फरवरी को आम बजट पेश करने जा रही है. ऐसे में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि किसानों को राहत देने के उद्देश्य से 22वीं किस्त बजट से पहले या फरवरी महीने के दौरान जारी की जा सकती है. हालांकि, यह केवल कयास हैं और सरकार की ओर से अभी कोई आधिकारिक तिथि घोषित नहीं की गई है.
यदि किस्त समय से पहले जारी होती है, तो यह किसानों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है. लेकिन इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें पूरी करना अनिवार्य है. किसानों को e-KYC प्रक्रिया पूरी करनी होगी, साथ ही उनके पास किसान आईडी (Farmer ID) होना जरूरी है. राज्य सरकारों द्वारा किसानों को यह आईडी जारी की जा रही है, इसलिए जिन किसानों ने अब तक पंजीकरण नहीं कराया है, उन्हें जल्द यह प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी जा रही है.
सरकार ने स्पष्ट किया है कि बिना e-KYC और किसान आईडी के भुगतान नहीं किया जाएगा. इसलिए पात्र किसानों को किसी भी तरह की देरी से बचते हुए आवश्यक औपचारिकताएं जल्द पूरी करनी चाहिए.
इसके अलावा, यह चर्चा भी जोरों पर है कि आगामी बजट में किसानों को लेकर कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है. कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि पीएम किसान योजना की वार्षिक राशि बढ़ाई जा सकती है, हालांकि इस पर भी अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.
