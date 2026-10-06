बुढ़ापे में पति-पत्नी दोनों को मिलेंगे हर महीने ₹3000, पीएम किसान मान-धन योजना के लिए ऐसे करें अप्लाई
केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना चला रही है.
Published : October 6, 2026 at 10:00 AM IST
हैदराबाद: देश के छोटे और सीमांत किसानों के आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (PM-KMY) एक बेहद मददगार कदम साबित हो रही है. इस योजना के तहत किसानों को 60 वर्ष की आयु पार करने के बाद हर महीने ₹3,000 की सुनिश्चित पेंशन दी जाती है, जिससे उन्हें बुढ़ापे में किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस योजना का लाभ पति और पत्नी दोनों एक साथ उठा सकते हैं. अगर दोनों इस योजना में अलग-अलग पंजीकरण कराते हैं, तो दोनों को ₹3,000-₹3,000 यानी पूरे परिवार को हर महीने ₹6,000 की कुल पेंशन मिलेगी.
आइए समझते हैं कि यह योजना क्या है, इसका लाभ कैसे ले सकते हैं और इसके लिए आवेदन की क्या प्रक्रिया है.
योजना क्या है और कैसे काम करती है?
प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना एक स्वैच्छिक और अंशदान-आधारित पेंशन स्कीम है. इसमें शामिल होने के लिए किसान की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए. योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जितना प्रीमियम किसान जमा करता है, ठीक उतनी ही रकम केंद्र सरकार भी अपनी तरफ से उसके पेंशन खाते में जमा करती है. उम्र के हिसाब से यह मासिक प्रीमियम ₹55 से लेकर ₹200 तक होता है. कम उम्र में जुड़ने पर प्रीमियम कम देना पड़ता है.
पति-पत्नी दोनों को कैसे मिलेगा लाभ?
यदि किसी किसान परिवार में पति और पत्नी दोनों इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो उन्हें नीचे दी गई शर्तों को पूरा करना होगा
- अलग-अलग पंजीकरण: दोनों को अपने नाम से दो अलग-अलग खाते खुलवाने होंगे और अपनी उम्र के हिसाब से अपना-अपना मासिक प्रीमियम जमा करना होगा.
- जमीन की सीमा: यह योजना केवल छोटे और सीमांत किसानों के लिए है, जिनके पास राज्य के भूमि रिकॉर्ड के अनुसार अधिकतम 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि है.
- पेंशन का भुगतान: 60 वर्ष की उम्र पूरी होते ही, ₹3,000 की मासिक पेंशन सीधे बैंक खातों में मिलने लगेगी.
आपातकालीन सुरक्षा
यदि किसी कारणवश 60 वर्ष की आयु से पहले किसी एक साथी की मृत्यु हो जाती है, तो जीवित जीवनसाथी के पास दो विकल्प होते हैं. या तो वे उस खाते को आगे जारी रख सकते हैं और बचा हुआ प्रीमियम भरकर भविष्य में पेंशन पा सकते हैं, या फिर खाते को बंद करके ब्याज सहित पूरी जमा राशि वापस ले सकते हैं.
कौन आवेदन नहीं कर सकता?
इस योजना का लाभ उन लोगों को नहीं मिलेगा जो आयकरदाता हैं. पहले से ही ईपीएफओ, ईएसआई या एनपीएस जैसी किसी अन्य सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ ले रहे हैं.
आवेदन कैसे करें?
इस योजना में आवेदन करना बेहद आसान है. इसके लिए किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जा सकते हैं. आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक और जमीन के दस्तावेज जरूरी हैं.
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