ETV Bharat / business

बुढ़ापे में पति-पत्नी दोनों को मिलेंगे हर महीने ₹3000, पीएम किसान मान-धन योजना के लिए ऐसे करें अप्लाई

सांकेतिक फोटो ( getty image )

हैदराबाद: देश के छोटे और सीमांत किसानों के आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (PM-KMY) एक बेहद मददगार कदम साबित हो रही है. इस योजना के तहत किसानों को 60 वर्ष की आयु पार करने के बाद हर महीने ₹3,000 की सुनिश्चित पेंशन दी जाती है, जिससे उन्हें बुढ़ापे में किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस योजना का लाभ पति और पत्नी दोनों एक साथ उठा सकते हैं. अगर दोनों इस योजना में अलग-अलग पंजीकरण कराते हैं, तो दोनों को ₹3,000-₹3,000 यानी पूरे परिवार को हर महीने ₹6,000 की कुल पेंशन मिलेगी.

आइए समझते हैं कि यह योजना क्या है, इसका लाभ कैसे ले सकते हैं और इसके लिए आवेदन की क्या प्रक्रिया है. योजना क्या है और कैसे काम करती है?

प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना एक स्वैच्छिक और अंशदान-आधारित पेंशन स्कीम है. इसमें शामिल होने के लिए किसान की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए. योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जितना प्रीमियम किसान जमा करता है, ठीक उतनी ही रकम केंद्र सरकार भी अपनी तरफ से उसके पेंशन खाते में जमा करती है. उम्र के हिसाब से यह मासिक प्रीमियम ₹55 से लेकर ₹200 तक होता है. कम उम्र में जुड़ने पर प्रीमियम कम देना पड़ता है. पति-पत्नी दोनों को कैसे मिलेगा लाभ?

यदि किसी किसान परिवार में पति और पत्नी दोनों इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो उन्हें नीचे दी गई शर्तों को पूरा करना होगा