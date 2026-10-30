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जारी हो गई PM किसान की 24वीं किस्त, आपके खाते में ₹2000 आए या नहीं? तुरंत ऐसे चेक करें स्टेटस

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनासकांठा जिले में पहुंचने पर रोड शो के दौरान लोगों का अभिवादन करते हुए। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी भी दिख रहे हैं ( Ians )

बनासकांठा (गुजरात): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के बनासकांठा में एक भव्य जनसभा को संबोधित करते हुए देश के करोड़ों अन्नदाताओं को बड़ी सौगात दी है. पीएम मोदी ने डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना की 24वीं किस्त जारी कर दी है. इस बार सरकार की ओर से रिकॉर्ड ₹19,000 करोड़ की राशि सीधे देश के पात्र किसानों के बैंक खातों में (DBT के जरिए) ट्रांसफर की गई है.

इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा, "आज पीएम-किसान की एक और किस्त देश के किसानों के खातों में पहुंच गई है. हमारे किसान, हमारे 'अन्नदाता', हमारे देश के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक हैं. हमारी सरकार ने हमेशा अपने किसानों को सशक्त बनाने को प्राथमिकता दी है."

इसके साथ ही, प्रधानमंत्री ने बनासकांठा में विकास की नई रफ्तार देते हुए ₹14,000 करोड़ से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त खाते में आई है या नहीं, इसके लिए लाभार्थी किसान पीएम किसान पोर्टल पर चेक कर सकते हैं. उनका आधार बैंक खाता लिंक होने के साथ लैंड सीडिंग भी जरूरी है और ईकेवाईसी पूरी होनी चाहिए, तभी खाते में पैसा आएगा.