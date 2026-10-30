जारी हो गई PM किसान की 24वीं किस्त, आपके खाते में ₹2000 आए या नहीं? तुरंत ऐसे चेक करें स्टेटस
प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के बनासकांठा से पीएम-किसान योजना की 24वीं किस्त जारी कर करोड़ों किसानों के खातों में ₹19,000 करोड़ ट्रांसफर किए.
Published : October 30, 2026 at 11:23 AM IST|
Updated : October 30, 2026 at 12:38 PM IST
बनासकांठा (गुजरात): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के बनासकांठा में एक भव्य जनसभा को संबोधित करते हुए देश के करोड़ों अन्नदाताओं को बड़ी सौगात दी है. पीएम मोदी ने डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना की 24वीं किस्त जारी कर दी है. इस बार सरकार की ओर से रिकॉर्ड ₹19,000 करोड़ की राशि सीधे देश के पात्र किसानों के बैंक खातों में (DBT के जरिए) ट्रांसफर की गई है.
इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा, "आज पीएम-किसान की एक और किस्त देश के किसानों के खातों में पहुंच गई है. हमारे किसान, हमारे 'अन्नदाता', हमारे देश के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक हैं. हमारी सरकार ने हमेशा अपने किसानों को सशक्त बनाने को प्राथमिकता दी है."
इसके साथ ही, प्रधानमंत्री ने बनासकांठा में विकास की नई रफ्तार देते हुए ₹14,000 करोड़ से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया
#WATCH | Gujarat | PM Modi inaugurates and lays the foundation stone of various development projects worth over Rs 14,000 crore in Banaskantha. The PM releases the 24th instalment under PM-KISAN, amounting to Rs 19,000 crore (Video source: DD) https://t.co/viMdVcndTq— ANI (@ANI) October 30, 2026
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त खाते में आई है या नहीं, इसके लिए लाभार्थी किसान पीएम किसान पोर्टल पर चेक कर सकते हैं. उनका आधार बैंक खाता लिंक होने के साथ लैंड सीडिंग भी जरूरी है और ईकेवाईसी पूरी होनी चाहिए, तभी खाते में पैसा आएगा.
इन लोगों को नहीं मिलेगा योजना का लाभ
सरकार के नियमों के मुताबिक, सभी भूमिधारक किसान इस योजना के पात्र हैं, लेकिन कुछ लोगों को इस दायरे से बाहर रखा गया है
- संवैधानिक व राजनीतिक पद: मौजूदा या पूर्व मंत्री, सांसद, विधायक, मेयर और जिला पंचायत अध्यक्ष के परिवार.
- सरकारी नौकरी: केंद्र या राज्य सरकार के मौजूदा और रिटायर्ड कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर).
- टैक्सपेयर्स और पेंशनभोगी: आयकर (Income Tax) भरने वाले लोग और ₹10,000 से अधिक मासिक पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी.
- पेशेवर: डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) और आर्किटेक्ट.
खाते में पैसा आया या नहीं? ऐसे करें चेक
किसान भाई घर बैठे बेहद आसान तरीके से अपने ₹2,000 का स्टेटस चेक कर सकते हैं:
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं.
- होमपेज पर 'Farmers Corner' सेक्शन में दिए गए 'Know Your Status' विकल्प पर क्लिक करें.
- यहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड दर्ज करें.
- इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी (OTP) आएगा, उसे भरकर सबमिट करें.
- सबमिट करते ही स्क्रीन पर आपकी किस्त का पूरा विवरण आ जाएगा कि पैसा ट्रांसफर हुआ है या नहीं.
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