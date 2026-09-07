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PM किसान की 24वीं किस्त पर अपडेट, सिर्फ इन किसानों के खाते में आएंगे ₹2,000; चेक करें अपना स्टेटस

हैदराबाद: देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खबर है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना की 24वीं किस्त अक्टूबर 2026 में जारी होने की संभावना है. केंद्र सरकार हर चार महीने के अंतराल पर पात्र किसानों के बैंक खातों में ₹2,000 की राशि सीधे ट्रांसफर करती है. इससे पहले सरकार ने 20 जून 2026 को योजना की 23वीं किस्त सफलतापूर्वक जारी की थी. हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक 24वीं किस्त की पक्की तारीख का आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है.

इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को हर साल ₹6,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है. यह राशि ₹2,000-₹2,000 की तीन समान किस्तों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए सीधे बैंक खातों में भेजी जाती है. अगस्त से नवंबर 2026 की अवधि की इस किस्त का इंतजार देशभर के किसान बेसब्री से कर रहे हैं.

इन किसानों को नहीं मिलेगा लाभ

योजना के नियमों के मुताबिक, सभी किसानों को इसका लाभ नहीं मिलता है. संस्थागत भूमि मालिक, आयकर देने वाले परिवार, सरकारी कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर) और ₹10,000 से अधिक मासिक पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त लोग इस योजना के दायरे से बाहर हैं.

e-KYC न होने पर अटक सकती है रकम

अगर आप एक पात्र किसान हैं और 24वीं किस्त का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको e-KYC प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य है. इसके बिना ₹2,000 की किस्त बैंक खाते में नहीं आएगी.