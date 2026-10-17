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PM किसान योजना: दशहरा और दिवाली से पहले सरकार जारी करेगी 24वीं किस्त? तुरंत चेक करें ये 3 जरूरी काम

सांकेतिक फोटो ( getty image )

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त का इंतजार कर रहे देशभर के करोड़ों किसानों के लिए बड़ा अपडेट है. केंद्र सरकार द्वारा योजना की 23वीं किस्त 20 जून 2026 को जारी की जा चुकी है, जिसके तहत 9.44 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के खातों में ₹2,000 ट्रांसफर किए गए थे. अब किसानों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि 24वीं किस्त का पैसा कब आएगा?

विशेषकर हाल ही में खराब मौसम और बाढ़ के कारण फसलों का नुकसान झेलने वाले अन्नदाताओं के लिए यह ₹2,000 की राशि बेहद मददगार साबित होने वाली है.

कब जारी होगी 24वीं किस्त?

हालांकि, केंद्र सरकार या कृषि मंत्रालय की ओर से 24वीं किस्त जारी करने की सटीक तारीख का अभी आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है. योजना के नियमों के मुताबिक, सरकार हर चार महीने के अंतराल पर किसानों को आर्थिक सहायता देती है. आमतौर पर साल की दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर के बीच जारी की जाती है. इस गणना के अनुसार, कयास लगाए जा रहे हैं कि अक्टूबर 2026 के आखिरी हफ्ते या नवंबर की शुरुआत में सरकार किसानों के खाते में पैसा भेज सकती है. सही और सटीक तारीख की जानकारी के लिए किसानों को केवल आधिकारिक घोषणाओं पर ही भरोसा करना चाहिए. सालाना मिलते हैं ₹6,000, लेकिन सभी पात्र नहीं हैं

बता दें कि 1 दिसंबर 2018 को शुरू हुई इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को सालाना ₹6,000 की आर्थिक मदद दी जाती है. यह राशि ₹2,000 की तीन बराबर किस्तों में सीधे बैंक खातों में भेजी जाती है.