PM किसान योजना: दशहरा और दिवाली से पहले सरकार जारी करेगी 24वीं किस्त? तुरंत चेक करें ये 3 जरूरी काम
पीएम किसान की 24वीं किस्त का किसानों को इंतजार है, जिसके तहत पात्र परिवारों को सालाना ₹6,000 की राशि तीन किस्तों में मिलती है.
Published : October 17, 2026 at 9:58 AM IST
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त का इंतजार कर रहे देशभर के करोड़ों किसानों के लिए बड़ा अपडेट है. केंद्र सरकार द्वारा योजना की 23वीं किस्त 20 जून 2026 को जारी की जा चुकी है, जिसके तहत 9.44 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के खातों में ₹2,000 ट्रांसफर किए गए थे. अब किसानों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि 24वीं किस्त का पैसा कब आएगा?
विशेषकर हाल ही में खराब मौसम और बाढ़ के कारण फसलों का नुकसान झेलने वाले अन्नदाताओं के लिए यह ₹2,000 की राशि बेहद मददगार साबित होने वाली है.
कब जारी होगी 24वीं किस्त?
हालांकि, केंद्र सरकार या कृषि मंत्रालय की ओर से 24वीं किस्त जारी करने की सटीक तारीख का अभी आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है. योजना के नियमों के मुताबिक, सरकार हर चार महीने के अंतराल पर किसानों को आर्थिक सहायता देती है.
आमतौर पर साल की दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर के बीच जारी की जाती है. इस गणना के अनुसार, कयास लगाए जा रहे हैं कि अक्टूबर 2026 के आखिरी हफ्ते या नवंबर की शुरुआत में सरकार किसानों के खाते में पैसा भेज सकती है. सही और सटीक तारीख की जानकारी के लिए किसानों को केवल आधिकारिक घोषणाओं पर ही भरोसा करना चाहिए.
सालाना मिलते हैं ₹6,000, लेकिन सभी पात्र नहीं हैं
बता दें कि 1 दिसंबर 2018 को शुरू हुई इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को सालाना ₹6,000 की आर्थिक मदद दी जाती है. यह राशि ₹2,000 की तीन बराबर किस्तों में सीधे बैंक खातों में भेजी जाती है.
योजना का लाभ लेने के लिए खेती योग्य जमीन होना अनिवार्य है. हालांकि, सरकार ने कुछ सख्त नियम भी बनाए हैं जिनके तहत लोग इसका लाभ नहीं ले सकते
- आयकर देने वाले नागरिक.
- सरकारी कर्मचारी.
- डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और सीए जैसे पेशेवर लोग.
- ₹10,000 से अधिक मासिक पेंशन पाने वाले पेंशनभोगी.
किस्त अटकने से बचने के लिए तुरंत करें ये 3 काम
कई बार प्रक्रिया पूरी न होने के कारण पात्र किसानों का पैसा भी रुक जाता है. अगर आप चाहते हैं कि आपकी 24वीं किस्त न अटके, तो तुरंत ये 3 वेरिफिकेशन पूरे कर लेंत.
- ई-केवाईसी: पीएम किसान पोर्टल पर जाकर ओटीपी के जरिए या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर बायोमेट्रिक से इसे तुरंत पूरा करें.
- लैंड सीडिंग: पोर्टल पर अपने स्टेटस में जांचें कि भूमि का सत्यापन 'Yes' है या नहीं. यदि यह 'No' है, तो अपने संबंधित कृषि विभाग या लेखपाल से संपर्क करें.
- आधार बैंक लिंकिंग: सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता आधार से जुड़ा हो और डीबीटी भुगतान के लिए NPCI से सीडेड हो.
ऑनलाइन ऐसे चेक करें अपना पेमेंट स्टेटस
किसान भाई घर बैठे आसानी से अपने मोबाइल से भुगतान की स्थिति जांच सकते हैं
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं.
- होमपेज पर 'Farmers Corner' में जाकर ‘Know Your Status’ पर क्लिक करें.
- अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड दर्ज करें.
- ‘Get OTP’ पर क्लिक करें और मोबाइल पर आए ओटीपी को दर्ज कर वेरिफिकेशन पूरा करें.
- आपकी स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन और भुगतान का पूरा स्टेटस आ जाएगा.
यदि आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है, तो आप वेबसाइट पर दिए गए 'Know Your Registration Number' विकल्प पर जाकर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या आधार नंबर की मदद से इसे निकाल सकते हैं.
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