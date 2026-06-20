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PM Kisan Yojana: आज चमकेगी किसानों की किस्मत, खाते में आएंगे ₹2000; ऐसे चेक करें लिस्ट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम से रिमोट का बटन दबाकर देशव्यापी स्तर पर इस राशि का हस्तांतरण करेंगे.

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सांकेतिक फोटो (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 20, 2026 at 10:26 AM IST

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हैदराबाद: देश के करोड़ों अन्नदाताओं के लिए आज यानी शनिवार, 20 जून 2026 का दिन बेहद मंगलमय होने वाला है. केंद्र सरकार आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बहुप्रतीक्षित 23वीं किस्त जारी करने जा रही है. इस विशेष अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 9.44 करोड़ से अधिक पात्र किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए 18,880 करोड़ रुपये से अधिक की सम्मान राशि सीधे भेजेंगे.

'पीएम किसान उत्सव दिवस' के रूप में मनेगा आज का दिन
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मेगा ट्रांसफर की पुष्टि करते हुए बताया कि आज के दिन को पूरे देश में 'पीएम किसान उत्सव दिवस' के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली (तारकेश्वर) में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम से रिमोट का बटन दबाकर देशव्यापी स्तर पर इस राशि का हस्तांतरण करेंगे. इस बार की किस्त में महिला सशक्तिकरण की भी झलक दिखेगी, क्योंकि लाभ पाने वालों में 2.18 करोड़ से अधिक महिला किसान शामिल हैं.

खरीफ सीजन की तैयारियों को मिलेगा बल
कृषि मंत्री ने योजना की सफलता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अब तक भेजी गईं 22 किस्तों के माध्यम से देश के साढ़े नौ करोड़ से अधिक किसानों को 4.28 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की सीधी आर्थिक मदद दी जा चुकी है. वर्तमान में मानसून के आगमन के साथ ही देश भर में खरीफ फसलों की बुवाई का काम तेजी पकड़ रहा है. ऐसे में समय पर मिलने वाली यह 2,000 रुपये की किस्त किसानों को उन्नत बीज, खाद और खेती-किसानी की अन्य जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करने में संबल प्रदान करेगी.

इन गलतियों के कारण रुक सकते हैं आपके ₹2,000
पीएम किसान योजना के तहत पात्र सीमांत और छोटे किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता तीन बराबर किस्तों में दी जाती है. सरकार ने साफ किया है कि इस बार भी केवल उन्हीं किसानों के खातों में पैसे आएंगे जिन्होंने अपनी अनिवार्य प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं. कृषि मंत्रालय के अनुसार, यदि किसी लाभार्थी ने अभी तक अपनी ई-केवाईसी (e-KYC) नहीं कराई है, बैंक खाते को आधार से लिंक नहीं किया है, या उनका भूमि सत्यापन अधूरा है, तो उनकी किस्त अटक सकती है. किसान आधिकारिक पोर्टल (pmkisan.gov.in) पर जाकर 'Know Your Status' विकल्प के जरिए अपनी स्थिति की जांच तुरंत कर सकते हैं.

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