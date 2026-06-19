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20 जून को खाते में आएंगे ₹2000, लेकिन इन किसानों की अटक जाएगी किस्त; तुरंत चेक करें नई लिस्ट

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हैदराबाद: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त 20 जून 2026 को देश के करोड़ों पात्र किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी. कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस तारीख की आधिकारिक घोषणा की है. इस दिन शनिवार को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में ₹2,000 की राशि सीधे भेजी जाएगी. पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना ₹6,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है, जो ₹2,000 की तीन किस्तों में मिलती है. हालांकि, सरकार ने इस बार नियमों में काफी सख्ती कर दी है. जिन किसानों ने कुछ जरूरी प्रक्रियाएं पूरी नहीं की हैं, उनका नाम लाभार्थी सूची से काटा जा सकता है. इन गलतियों के कारण रुक सकती है आपकी किस्त