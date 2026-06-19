20 जून को खाते में आएंगे ₹2000, लेकिन इन किसानों की अटक जाएगी किस्त; तुरंत चेक करें नई लिस्ट
20 जून को पीएम किसान की 23वीं किस्त के ₹2000 आएंगे.सूची में नाम जांचने के लिए e-KYC, लैंड सीडिंग और आधार लिंक होना अनिवार्य है.
Published : June 19, 2026 at 2:23 PM IST
हैदराबाद: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त 20 जून 2026 को देश के करोड़ों पात्र किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी. कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस तारीख की आधिकारिक घोषणा की है. इस दिन शनिवार को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में ₹2,000 की राशि सीधे भेजी जाएगी.
पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना ₹6,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है, जो ₹2,000 की तीन किस्तों में मिलती है. हालांकि, सरकार ने इस बार नियमों में काफी सख्ती कर दी है. जिन किसानों ने कुछ जरूरी प्रक्रियाएं पूरी नहीं की हैं, उनका नाम लाभार्थी सूची से काटा जा सकता है.
इन गलतियों के कारण रुक सकती है आपकी किस्त
- e-KYC अधूरा होना: योजना का लाभ उठाने के लिए e-KYC अनिवार्य है. पोर्टल पर यह प्रक्रिया पूरी न होने पर 23वीं किस्त रोक दी जाएगी.
- भू-सत्यापन: सरकारी रिकॉर्ड में किसान के भूमि दस्तावेजों का सत्यापित होना जरूरी है. बिना वेरिफिकेशन वाले किसानों को सूची से बाहर कर दिया जाएगा.
- आधार और बैंक खाता लिंक न होना: बैंक खाता आधार से जुड़ा होना चाहिए. साथ ही, खाता राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) से मैप होना अनिवार्य है, तभी डीबीटी (DBT) का पैसा ट्रांसफर हो पाएगा.
नई लाभार्थी सूची में अपना नाम कैसे जांचें?
किसान घर बैठे आधिकारिक पोर्टल के जरिए सूची में अपना नाम देख सकते हैं:
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं.
- होमपेज पर मौजूद 'Beneficiary List' विकल्प पर क्लिक करें.
- अपने राज्य, जिला, तहसील, ब्लॉक और गांव का चयन करें.
- इसके बाद 'Get Report' पर क्लिक करें. आपके गांव की पूरी सूची स्क्रीन पर आ जाएगी, जिसमें आप अपना नाम देख सकते हैं.
अपना स्टेटस जरूर चेक करें
पोर्टल पर जाकर 'Know Your Status' विकल्प पर क्लिक करें और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें. यहाँ आपको e-KYC, लैंड सीडिंग और आधार बैंक अकाउंट सीडिंग की जानकारी मिलेगी. यदि इन तीनों विकल्पों के आगे 'YES' लिखा है, तो आपकी किस्त सुरक्षित रूप से आपके खाते में आ जाएगी. सरकार ने सभी किसानों को समय रहते अपनी जानकारी अपडेट करने की सलाह दी है.
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