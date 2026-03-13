किसानों की बल्ले-बल्ले! आज खाते में आएंगे 2-2 हजार रुपये, ऐसे चेक करें अपना नाम
आज पीएम मोदी 9.32 करोड़ किसानों को 22वीं किस्त के ₹2,000 भेजेंगे. लाभार्थी पोर्टल पर e-KYC और Status चेक कर अपनी राशि सुनिश्चित करें.
Published : March 13, 2026 at 12:23 PM IST
गुवाहाटी: देश के करोड़ों अन्नदाताओं के लिए आज का दिन खुशियों भरा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 13 मार्च 2026 को PM किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी कर रहे हैं. असम के गुवाहाटी में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान, पीएम मोदी रिमोट का बटन दबाकर देश के लगभग 9.32 करोड़ पात्र किसानों के बैंक खातों में ₹2,000 की राशि सीधे ट्रांसफर (DBT) करेंगे.
केंद्र सरकार द्वारा इस किस्त के रूप में कुल 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की जा रही है. होली के त्यौहार से ठीक पहले मिली इस आर्थिक मदद से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उत्साह देखा जा रहा है.
सोशल मीडिया पर दी गई जानकारी
पीएम किसान के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल (X) पर दी गई जानकारी के अनुसार, किस्त जारी करने की प्रक्रिया आज शाम से शुरू हो जाएगी. सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह राशि केवल उन्हीं किसानों को मिलेगी जिन्होंने अपनी e-KYC और भूमि सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर ली है.
अपना नाम और स्टेटस कैसे चेक करें?
यदि आप भी इस योजना के लाभार्थी हैं और यह जानना चाहते हैं कि आपके खाते में पैसा आएगा या नहीं, तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
- सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल pmkisan.gov.in पर लॉग इन करें.
- होमपेज पर दाईं ओर स्थित 'Farmers Corner' सेक्शन में जाएं.
- यहां 'Know Your Status' विकल्प पर क्लिक करें. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा दर्ज कर 'Get Data' पर क्लिक करें. यहां आपको आपकी अगली किस्त का स्टेटस दिख जाएगा.
यदि आप पूरे गांव की लिस्ट देखना चाहते हैं, तो 'Beneficiary List' पर क्लिक करें. अपना राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव चुनकर 'Get Report' पर क्लिक करें. यदि इस सूची में आपका नाम है, तो आपको किस्त जरूर मिलेगी.
पैसा न आने पर क्या करें?
अगर लाभार्थी सूची में नाम होने के बावजूद आपके खाते में पैसे नहीं पहुंचते हैं, तो इसकी मुख्य वजह आधार सीडिंग या बैंक खाते का NPCI से लिंक न होना हो सकती है. ऐसी स्थिति में किसान भाई:
- अपने नजदीकी CSC केंद्र पर जाकर e-KYC अपडेट कराएं.
- पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर 155261 या 011-24300606 पर कॉल करें.
- अपने बैंक जाकर सुनिश्चित करें कि खाता डीबीटी (DBT) के लिए सक्रिय है.
यह योजना छोटे और सीमांत किसानों को खेती की जरूरतों के लिए प्रति वर्ष 6,000 रुपये की सीधी वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जो तीन समान किस्तों में दी जाती है.
