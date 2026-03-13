ETV Bharat / business

किसानों की बल्ले-बल्ले! आज खाते में आएंगे 2-2 हजार रुपये, ऐसे चेक करें अपना नाम

गुवाहाटी: देश के करोड़ों अन्नदाताओं के लिए आज का दिन खुशियों भरा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 13 मार्च 2026 को PM किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी कर रहे हैं. असम के गुवाहाटी में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान, पीएम मोदी रिमोट का बटन दबाकर देश के लगभग 9.32 करोड़ पात्र किसानों के बैंक खातों में ₹2,000 की राशि सीधे ट्रांसफर (DBT) करेंगे.

केंद्र सरकार द्वारा इस किस्त के रूप में कुल 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की जा रही है. होली के त्यौहार से ठीक पहले मिली इस आर्थिक मदद से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उत्साह देखा जा रहा है.

सोशल मीडिया पर दी गई जानकारी

पीएम किसान के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल (X) पर दी गई जानकारी के अनुसार, किस्त जारी करने की प्रक्रिया आज शाम से शुरू हो जाएगी. सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह राशि केवल उन्हीं किसानों को मिलेगी जिन्होंने अपनी e-KYC और भूमि सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर ली है.

अपना नाम और स्टेटस कैसे चेक करें?

यदि आप भी इस योजना के लाभार्थी हैं और यह जानना चाहते हैं कि आपके खाते में पैसा आएगा या नहीं, तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें: