खुशखबरी! PM किसान की 22वीं किस्त पर लगी मुहर, 13 मार्च को किसानों की झोली में गिरेंगे ₹2000
पीएम मोदी 13 मार्च को 22वीं किस्त के ₹2000 भेजेंगे, लेकिन e-KYC और लैंड सीडिंग न होने पर लाखों किसानों का पैसा अटक सकता है.
Published : March 10, 2026 at 2:23 PM IST
हैदराबाद: देश के करोड़ों अन्नदाताओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 13 मार्च 2026 को 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' (PM-Kisan) योजना की बहुप्रतीक्षित 22वीं किस्त जारी कर सकते हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, पीएम मोदी एक भव्य कार्यक्रम के दौरान रिमोट का बटन दबाकर सीधे किसानों के बैंक खातों में 2,000-2,000 रुपये ट्रांसफर करेंगे. हालांकि, इस बार भी लाखों किसान ऐसे होंगे जिनके खाते में यह राशि नहीं पहुंचेगी. सरकार ने अपात्र लाभार्थियों की पहचान के लिए नियमों को काफी सख्त कर दिया है.
इन वजहों से अटक सकता है आपका पैसा
पीएम किसान योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने अपनी कागजी कार्यवाही पूरी कर ली है. अगर आप नीचे दी गई शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, तो आपकी किस्त रोकी जा सकती है:
Honoring our #Annadata, 22nd Instalment of #PMKISAN will be released on 13th March 2026.#PMKISAN #22ndinstalment #PMKisansammannidhi@OfficeofSSC @AgriGoI @mygovindia @icarindia @DDKisanChannel @MoRD_GoI @RNK_Thakur @PMOIndia @PIB_India pic.twitter.com/aTYBdlyGKF— PM Kisan Samman Nidhi (@pmkisanofficial) March 9, 2026
e-KYC न होना: सरकार ने सभी लाभार्थियों के लिए e-KYC अनिवार्य कर दिया है. जिन किसानों ने अभी तक पीएम किसान पोर्टल पर जाकर या नजदीकी CSC केंद्र से अपनी e-KYC अपडेट नहीं कराई है, उन्हें 22वीं किस्त से वंचित रहना पड़ सकता है.
भू-सत्यापन (Land Seeding): योजना में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने 'लैंड सीडिंग' को अनिवार्य बनाया है. यदि आपके आवेदन में भूमि के दस्तावेजों का सत्यापन 'No' दिखा रहा है, तो पैसा नहीं आएगा. इसके लिए आपको अपने क्षेत्र के लेखपाल या कृषि विभाग से संपर्क करना होगा.
आधार और बैंक खाते में नाम का अंतर: कई बार आधार कार्ड और बैंक पासबुक में नाम की स्पेलिंग अलग होने के कारण ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है. साथ ही, आपका बैंक खाता आधार से लिंक (Aadhaar Mapping) होना भी जरूरी है.
अपात्रता की श्रेणी: यदि परिवार का कोई सदस्य आयकर भरता है या कोई सरकारी पद पर कार्यरत है, तो वे इस योजना के पात्र नहीं हैं. गलत तरीके से लाभ लेने वालों पर सरकार अब रिकवरी की कार्रवाई भी कर रही है.
अपना स्टेटस ऐसे करें चेक
किस्त जारी होने से पहले किसान भाई आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर अपना स्टेटस जरूर देख लें. 'Know Your Status' विकल्प पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें. यहाँ सुनिश्चित करें कि e-KYC, Eligibility और Land Seeding तीनों के आगे 'Yes' का हरा निशान लगा हो.
यदि आपके स्टेटस में कोई कमी है, तो उसे तुरंत सुधारें ताकि 13 मार्च को आने वाली किस्त आपके खाते में बिना किसी रुकावट के पहुंच सके.
यह भी पढ़ें- यह भी पढ़ें- घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, अब इतने दिनों से पहले नहीं कर पाएंगे दूसरी बुकिंग