सिर्फ 5,000 रुपये में शुरू करें बिजनेस, 15 दिन में शुरू हो सकती है कमाई
अगर आप कम पैसों में कोई ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं,तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है.
Published : December 26, 2025 at 4:54 PM IST
हैदराबाद: आज के समय में बढ़ती महंगाई और सीमित आय के कारण बड़ी संख्या में लोग नौकरी के साथ-साथ या नौकरी छोड़कर खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं. हालांकि, ज्यादातर बिजनेस मॉडल में भारी निवेश की जरूरत होती है, जो आम लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता. ऐसे में कम लागत, कम जोखिम और सरकारी सहयोग वाला बिजनेस लोगों के लिए बेहतर विकल्प बनकर उभर रहा है. प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र (PM Bhartiya Jan Aushadhi Kendra) इसी श्रेणी का एक सफल उदाहरण है.
क्या है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र
प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य आम नागरिकों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध कराना है. इन केंद्रों पर मिलने वाली दवाइयां बाजार में उपलब्ध ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50 से 90 प्रतिशत तक सस्ती होती हैं. इसी वजह से इनकी मांग शहरों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक तेजी से बढ़ रही है.
सिर्फ 5,000 रुपये में कैसे शुरू होगा बिजनेस
इस बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत इसका कम निवेश है. जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदन शुल्क केवल 5,000 रुपये रखा गया है. इसके अलावा सरकार की ओर से दवाइयों की आपूर्ति, ब्रांड सपोर्ट और जरूरी मार्गदर्शन भी मिलता है. एक बार आवेदन स्वीकृत होने के बाद दुकान शुरू की जा सकती है और आमतौर पर 15 दिनों के भीतर दवाओं की बिक्री शुरू हो जाती है.
कौन कर सकता है आवेदन
जन औषधि केंद्र खोलने के लिए कुछ योग्यताएं जरूरी हैं. आवेदक के पास डी-फार्मा या बी-फार्मा की डिग्री और फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है. इसके साथ ही करीब 120 वर्ग फुट की जगह, वैध मोबाइल नंबर और जरूरी दस्तावेज होना चाहिए. आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो आवेदन के समय जरूरी होते हैं.
ऑनलाइन आवेदन की आसान प्रक्रिया
जन औषधि केंद्र के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है. इसके लिए janaushadhi.gov.in वेबसाइट पर जाकर “Apply For Kendra” विकल्प चुनना होता है. इसके बाद “Register Now” पर क्लिक कर मांगी गई जानकारी भरनी होती है. आवेदन जमा करने के बाद संबंधित विभाग द्वारा जांच की जाती है.
15 दिन में कितनी हो सकती है कमाई
जन औषधि केंद्र से होने वाली कमाई बिक्री और लोकेशन पर निर्भर करती है. सही जगह पर केंद्र खोलने और बेहतर सेवा देने पर हर महीने 20,000 से 50,000 रुपये या उससे अधिक की कमाई संभव है. सरकारी योजना होने के कारण लोगों का भरोसा ज्यादा रहता है, जिससे ग्राहक तेजी से जुड़ते हैं और मुनाफे की संभावना बढ़ती जाती है.
