सरकार ने 14 PLI योजनाओं के लिए ₹28,748 करोड़ जारी किए, देश में आए 14 लाख नए रोजगार

केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एच डी कुमारस्वामी ( PTI )

नई दिल्ली: भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में मोदी सरकार की Production-Linked Incentive (PLI) योजना ने एक ऐतिहासिक मील का पत्थर पार कर लिया है. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, 31 दिसंबर 2025 तक सरकार ने 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए 28,748 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि वितरित कर दी है. आयात पर लगाम, निर्यात में उछाल

इस योजना का सबसे क्रांतिकारी असर इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर, विशेषकर मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग पर दिखा है. मंत्रालय के मुताबिक, साल 2020-21 की तुलना में भारत में मोबाइल फोन के आयात में 77% की भारी कमी आई है. आज स्थिति यह है कि भारत की कुल मोबाइल मांग का 99% हिस्सा घरेलू उत्पादन से पूरा हो रहा है. भारत अब केवल फोन असेंबल नहीं कर रहा, बल्कि बैटरी, कैमरा मॉड्यूल और डिस्प्ले जैसे जटिल पुर्जे भी देश में ही बना रहा है. रोजगार और निवेश के खुले द्वार

PLI योजना ने न केवल अर्थव्यवस्था को रफ्तार दी है, बल्कि बड़े पैमाने पर नौकरियां भी पैदा की हैं. आंकड़ों के अनुसार: रोजगार: अब तक 14.39 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है.

निवेश: 14 क्षेत्रों में कुल 836 आवेदनों को मंजूरी मिली है, जिससे ₹2.16 लाख करोड़ से अधिक का वास्तविक निवेश जमीन पर उतरा है.

बिक्री और निर्यात: इन सेक्टर्स ने ₹20.41 लाख करोड़ की संचयी बिक्री और ₹8.3 लाख करोड़ का शानदार निर्यात दर्ज किया है.