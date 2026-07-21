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देश में आ रहा प्लास्टिक नोट! बचेंगे 6000 करोड़ रुपए, नकली नोटों का पक्का इलाज

आरबीआई लाने वाला है प्लास्टिक नोट. ( Photo Credit; Getty Images )

India's Plastic Banknotes: आने वाले समय में नोटों के कटने-फटने और गलने का डर नहीं रहेगा. साथ ही कपड़ों की धुलाई के समय गलती से जेब में छूट गए नोटों के भीगने और खराब होने का खतरा भी खत्म हो जाएगा. क्योंकि, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) बहुत जल्द प्लास्टिक यानी पॉलीमर नोट लाने वाला है. इन्हें एक खास और मजबूत प्लास्टिक फिल्म से बनाया जाएगा. शुरुआत में 10 और 20 रुपए के नोटों का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा. आईए समझते हैं कि देश अभी कागज के नोट छापने में कितना खर्च करता है? प्लास्टिक नोट की क्या खासियत है? देश हर साल कितने रुपए छापता है: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से अर्थव्यवस्था की मांग, जीडीपी ग्रोथ और खराब नोटों को बदलने के अनुमान के आधार पर हर साल औसतन 2000 करोड़ से ज्यादा करेंसी नोट छापे जाते हैं. मिंट कॉर्पोरेशन की 2024-25 की सालाना रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी ने 12,064.54 मिलियन बैंक नोट छापे और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सप्लाई किए. आंकड़ों में समझिए कागजी नोट की कहानी. (Photo Credit; Getty Images) देश में नोटों की छपाई कहां होती है: भारत में करेंसी छापना एक कानूनी और आर्थिक प्रकिया है. इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार दोनों ही शामिल होते हैं. आरबीआई और केंद्र सरकार की डिमांड के अनुसार देश की 4 प्रेस में नोटों की छपाई होती है. इनमें महाराष्ट्र के नासिक और मध्य प्रदेश के देवास की प्रेस केंद्र सरकार के अधीन हैं. जबकि, कर्नाटक के मैसूर और पश्चिम बंगाल के सालबोनी की प्रेस आरबीआई की सब्सिडियरी BRBNMPL की ओर से संचालित होती हैं. कितने नोट छापने हैं? कौन तय करता: किस नोट को कितना छापना है, इसको तय करने में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सबसे बड़ी भूमिका होती है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 की धारा 22 के उसके पास भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र कानूनी अधिकार है. इसमें 2 से लेकर 2000 रुपए तक के सभी नोट शामिल हैं. नोट छापने के लिए आरबीआई हर साल अनुमान लगाता है कि अर्थव्यवस्था को कितनी करेंसी की जरूरत होगी, जो जीडीपी ग्रोथ, महंगाई के रुझान, पुराने या खराब नोटों को वापस लेने और डिजिटल लेनदेन में बढ़ोतरी जैसे मानकों का विश्लेषण करने के बाद लगाया जाता है. सिक्कों पर सरकार का एकाधिकार: आरबीआई एक्ट की धारा 25 के तहत केंद्र सरकार बैंक नोटों के डिजाइन, आकर, सुरक्षा सुविधा और डिनॉमिनेशन को मंजूरी देता है. आरबीआई के पास 2 से 2000 रुपए तक के नोट छापने का एकाधिकार है. लेकिन, 1 रुपए के नोट और सिक्कों की ढलाई का अधिकार आरबीआई के पास नहीं है. एक रुपए के नोट और सभी सिक्के क्वाइनेज एक्ट 2011 के तहत सिर्फ सरकार की ओर से जारी किए जाते हैं. भारतीय करेंसी किस मैटेरियल से बनती है: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार, करेंसी नोट आम लकड़ी वाले कागज से नहीं बनते. इसके बजाय, ये 100% कॉटन फाइबर से बनते हैं. इस मैटेरियल को इसकी मजबूती, सुरक्षा और लंबे समय तक चलने की क्षमता के कारण चुना गया. इसके चलते ये आसानी से फटते नहीं हैं और बार-बार मोड़ने, नमी के संपर्क में आने और रोजाना इस्तेमाल से होने वाली टूट-फूट को झेल सकते हैं. इसके साथ ही कॉटन इसे ऐसे एडवांस्ड सिक्योरिटी फीचर्स के लिए आदर्श बनाती है जो नकली नोट बनाने से रोकते हैं. नोट छापने का खर्च कितना: RBI के डेटा के अनुसार भारत हर साल कागजी करेंसी छापने पर हजारों करोड़ रुपए खर्च करता है. वित्त वर्ष 2025 में यह खर्च 6,373 करोड़ रुपए तक पहुंच गया. कीमत के अनुसार प्रति नोट छापने की कॉस्ट में भी अंतर देखने को मिलता है. जैसे ₹10 का नोट की छपाई में 0.96 रुपए तो 20 का नोट 0.95 रुपए में छपता है. 50 का नोट 1.13 रुपए, 100 का नोट 1.77 रुपए, 200 का नोट 2.37 रुपए 500 का नोट 2.29 से 2.57 रुपए में छपता है.