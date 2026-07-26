Interview: अमीषा वोरा बोलीं- कमाना शुरू करते ही निवेश करें, मुनाफा पाने के लिए समय दें
अमीषा वोरा ने कहा कि महिलाओं को अपने परिवार के वित्तीय फैसलों में भाग लेने और वित्तीय सेवा सेक्टर में आने की जरूरत है.
Published : July 26, 2026 at 7:55 PM IST
हैदराबाद: प्रभुदास लीलाधर (PL) कैपिटल ग्रुप की CMD अमीषा वोरा ने कहा कि धन सृजन (Wealth creation) सिर्फ खबरों में छाए रहने वाले मार्केट ट्रेंड्स के पीछे भागने से नहीं होता, बल्कि एक स्पष्ट रणनीति और दूरदर्शिता के आधार पर लगातार निवेश से होता है.
ईनाडु-ईटीवी भारत के साथ एक इंटरव्यू में वोरा ने आने वाले डेढ़ साल के लिए स्टॉक मार्केट के आसार (Outlook) और संभावित चुनौतियों पर चर्चा की. पेश हैं इंटरव्यू के मुख्य अंश:
प्रश्न: इक्विटी के जरिये पैसा बनाने की सोच रहे नए निवेशकों को आपकी क्या सलाह है?
उत्तर: जैसे ही आप कमाना शुरू करें, निवेश करना शुरू कर दें. रुझानों का पालन करने के बजाय, अपने निवेश को अलग-अलग सेक्टर्स में लगाएं. अपने निवेश को मुनाफा पाने के लिए समय दें, सिर्फ महीने नहीं, बल्कि साल. जिन कंपनियों में आप निवेश कर रहे हैं, उनकी सही समझ हासिल करें. पैसे बनाने में समय की अहम भूमिका होती है. अल्पकालिक सनसनी या अफवाहों से प्रभावित न हों. महिलाओं को भी परिवार के वित्तीय फैसलों और वित्तीय सेवा क्षेत्र में अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए.
प्रश्न: अगले 12-18 महीनों में भारतीय शेयर बाजार के लिए आपके क्या अनुमान हैं?
उत्तर: पिछले दो महीनों में हमने 7 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखी है, जो पश्चिम एशिया में शांति की उम्मीद और कच्चे तेल की गिरती कीमतों की वजह से हुई है. हालांकि, असली परीक्षा अभी बाकी है. चुनौतियों के बावजूद, शेयर मूल्यांकन (शेयर के वास्तविक मूल्य का पता लगाना) पहुंच से बाहर नहीं गए हैं; वे अभी भी अपने दीर्घकालिक औसत (Long-Term Average) की तुलना में काफी नीचे (डिस्काउंट) पर ट्रेड करते दिख रहे हैं. अगले एक साल से 18 महीनों में मार्केट के मुनाफा देने की पूरी संभावना है, हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ऊपर की ओर बढ़ने की गति लगातार या एक ही दिशा में नहीं होगी.
प्रश्न: मार्केट की वृद्धि के अगले चरण में कौन से सेक्टर अहम भूमिका निभा सकते हैं?
उत्तर: हम अभी बैंकिंग और वित्तीय सेवा क्षेत्र को लेकर बहुत सकारात्मक (Bullish) हैं. हालांकि क्रेडिट ग्रोथ (बैंकों द्वारा दिए जाने वाले कुल कर्ज में होने वाली वृद्धि) 17 प्रतिशत से ऊपर बनी हुई है, लेकिन विदेशी निवेशकों की बिकवाली की वजह से इस सेक्टर के स्टॉक्स (शेयर) कई वर्षों के सबसे निचले स्तर पर ट्रेड कर रहे हैं. मजबूत बुनियादी बातों के बावजूद कम मूल्यांकन पर उनकी उपलब्धता को हम एक बढ़िया अवसर के रूप में देखते हैं. पूंजीगत वस्तुओं (कैपिटल गड्स) और रक्षा क्षेत्र पर भी हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक है.
प्रश्न: किन लार्ज-कैप और मिड-कैप स्टॉक्स में लंबे समय में अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता है?
उत्तर: लंबी अवधि के लिए, मेरा मानना है कि लार्ज-कैप क्षेत्र में ICICI बैंक और SBI पर विचार करना चाहिए; L&T और टाइटन जैसी कंपनियां भी अच्छे विकल्प हैं. हालांकि अडाणी पावर में पहले ही काफी बढ़ोतरी देखी गई है, हमारा मानना है कि देश में बिजली उत्पादन क्षमता के विस्तार को देखते हुए इसमें और भी वृद्धि की संभावना है. मिड-कैप वाली कंपनियों में गारवेयर हाई-टेक फिल्म्स (Garware Hi-Tech Films), पार्क होटल्स, राजेश पावर सर्विसेज और ब्लू स्टार शामिल हैं, जिन पर विचार किया जा सकता है.
प्रश्न: आने वाले साल में निवेशों को किन सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है?
उत्तर: तीन कारकों से सावधान रहना होगा. पहला, कच्चा तेल की कीमतें; पश्चिम एशिया में नए तनाव की वजह से कीमतें फिर से बढ़ रही हैं. दूसरा बारिश की स्थिति; अगर बारिश में सुधार नहीं हुआ, तो सितंबर तक खाद्य वस्तुओं की महंगाई 5 प्रतिशत तक पहुंच सकती है. तीसरा, कंपनियों के वित्तीय परिणाम; अगर वर्तमान दबाव बना रहा, तो कंपनियों की कमाई की वृद्धि, जो अभी 16 प्रतिशत है, गिरकर 12-13 प्रतिशत हो सकती है. ऐसे में, बाजार की चाल का पहले से अंदाजा लगाने की कोशिश न करें. इसके बजाय, अलग-अलग सेक्टर में निवेश करें और समय-समय पर अपने पोर्टफोलियो (निवेश सूची) की समीक्षा करें.
कौन हैं अमीषा वोरा
पीएल कैपिटल ग्रुप का मुख्यालय मुंबई में है और यह आठ दशकों से अधिक समय से भारतीय कैपिटल मार्केट में सेवा दे रहा है. अमीषा वोरा 26 साल पहले वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर कंपनी में शामिल हुई थीं और वर्तमान में कंपनी की चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर (CMD) हैं. उन्हें कई अवॉर्ड मिले हैं, जिनमें 'बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर' और 'राष्ट्रीय रतन अवॉर्ड फॉर कॉर्पोरेट लीडरशिप' शामिल हैं.
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