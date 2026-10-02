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"छिपी हुई सब्सिडी से बिगड़ रहा ग्लोबल मार्केट"... जी-20 व्यापार बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बड़ा बयान

पीयूष गोयल ने ग्लोबल ट्रेड की गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए WTO के हिसाब से तरीका अपनाने की अपील की ( X/@PiyushGoyal )

वाशिंगटन: अमेरिका के मिलवौकी में आयोजित जी-20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के अंतिम दिन भारत ने वैश्विक व्यापार नियमों को लेकर बेहद मजबूत रुख अपनाया है. भारत के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दुनिया के सामने बात रखते हुए कहा कि वैश्विक बाजार में होने वाली गड़बड़ियों और अनुचित व्यापार को केवल विश्व व्यापार संगठन (WTO) के नियमों के दायरे में रहकर ही ठीक किया जाना चाहिए. उन्होंने साफ किया कि कोई भी देश मनमाने ढंग से एकतरफा कार्रवाई न करे.

बैठक के विभिन्न सत्रों में हिस्सा लेते हुए पीयूष गोयल ने औद्योगिक क्षमता, मोस्ट-फेवर्ड-नेशन (MFN) सिद्धांत और सप्लाई चेन से जबरन मजदूरी को खत्म करने जैसे गंभीर मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा. 'छिपी हुई सब्सिडी' और बाजार बिगाड़ने पर प्रहार

केंद्रीय मंत्री गोयल ने स्वीकार किया कि कुछ देशों द्वारा अपनी कंपनियों को दी जाने वाली अनुचित वित्तीय मदद के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में डंपिंग (कम कीमत पर सामान खपाना) और 'प्रेडेटरी प्राइसिंग' (बाजार पर कब्जा करने के लिए जानबूझकर कीमतें घटाना) जैसी समस्याएं पैदा होती हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि औद्योगिक क्षमता होना कोई बुराई नहीं है, लेकिन समस्या तब होती है जब 'छिपी हुई सब्सिडी' के दम पर किसी एक ही देश या क्षेत्र में उत्पादन का केंद्रीकरण हो जाता है. उन्होंने कहा कि ऐसी गड़बड़ियों से निपटने के लिए डब्ल्यूटीओ के नियमों के तहत ही एंटी-डंपिंग और काउंटरवेलिंग ड्यूटी जैसे कदम उठाए जाने चाहिए, जो ठोस सबूतों और कानूनी समीक्षा पर आधारित हों. विकासशील देशों के अधिकारों की वकालत

पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक सप्लाई चेन में विविधता लाना एक सही कदम है, लेकिन इसका इस्तेमाल विकासशील देशों पर बोझ डालने या डब्ल्यूटीओ नियमों से बाहर जाकर कार्रवाई करने के बहाने के रूप में नहीं होना चाहिए. विकासशील देशों को औद्योगिक विकास करने के लिए अपनी नीतियां बनाने की पूरी आजादी मिलनी चाहिए.