ETV Bharat / business

"छिपी हुई सब्सिडी से बिगड़ रहा ग्लोबल मार्केट"... जी-20 व्यापार बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बड़ा बयान

पीयूष गोयल ने जी-20 में कहा कि वैश्विक व्यापार विसंगतियों और जबरन मजदूरी जैसी समस्याओं को केवल डब्ल्यूटीओ नियमों के तहत सुलझाना चाहिए.

Etv Bharat
पीयूष गोयल ने ग्लोबल ट्रेड की गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए WTO के हिसाब से तरीका अपनाने की अपील की (X/@PiyushGoyal)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 2, 2026 at 2:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

वाशिंगटन: अमेरिका के मिलवौकी में आयोजित जी-20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के अंतिम दिन भारत ने वैश्विक व्यापार नियमों को लेकर बेहद मजबूत रुख अपनाया है. भारत के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दुनिया के सामने बात रखते हुए कहा कि वैश्विक बाजार में होने वाली गड़बड़ियों और अनुचित व्यापार को केवल विश्व व्यापार संगठन (WTO) के नियमों के दायरे में रहकर ही ठीक किया जाना चाहिए. उन्होंने साफ किया कि कोई भी देश मनमाने ढंग से एकतरफा कार्रवाई न करे.

बैठक के विभिन्न सत्रों में हिस्सा लेते हुए पीयूष गोयल ने औद्योगिक क्षमता, मोस्ट-फेवर्ड-नेशन (MFN) सिद्धांत और सप्लाई चेन से जबरन मजदूरी को खत्म करने जैसे गंभीर मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा.

'छिपी हुई सब्सिडी' और बाजार बिगाड़ने पर प्रहार
केंद्रीय मंत्री गोयल ने स्वीकार किया कि कुछ देशों द्वारा अपनी कंपनियों को दी जाने वाली अनुचित वित्तीय मदद के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में डंपिंग (कम कीमत पर सामान खपाना) और 'प्रेडेटरी प्राइसिंग' (बाजार पर कब्जा करने के लिए जानबूझकर कीमतें घटाना) जैसी समस्याएं पैदा होती हैं.

उन्होंने स्पष्ट किया कि औद्योगिक क्षमता होना कोई बुराई नहीं है, लेकिन समस्या तब होती है जब 'छिपी हुई सब्सिडी' के दम पर किसी एक ही देश या क्षेत्र में उत्पादन का केंद्रीकरण हो जाता है. उन्होंने कहा कि ऐसी गड़बड़ियों से निपटने के लिए डब्ल्यूटीओ के नियमों के तहत ही एंटी-डंपिंग और काउंटरवेलिंग ड्यूटी जैसे कदम उठाए जाने चाहिए, जो ठोस सबूतों और कानूनी समीक्षा पर आधारित हों.

विकासशील देशों के अधिकारों की वकालत
पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक सप्लाई चेन में विविधता लाना एक सही कदम है, लेकिन इसका इस्तेमाल विकासशील देशों पर बोझ डालने या डब्ल्यूटीओ नियमों से बाहर जाकर कार्रवाई करने के बहाने के रूप में नहीं होना चाहिए. विकासशील देशों को औद्योगिक विकास करने के लिए अपनी नीतियां बनाने की पूरी आजादी मिलनी चाहिए.

उन्होंने 'मोस्ट-फेवर्ड-नेशन' (MFN) नियम को वैश्विक व्यापार की रीढ़ बताया, जो छोटे और बड़े दोनों तरह के व्यापारियों को समान अवसर देता है. इसके साथ ही उन्होंने डब्ल्यूटीओ की दो-स्तरीय विवाद निपटान प्रणाली को जल्द से जल्द बहाल करने की मांग की, ताकि व्यापारिक विवादों का निष्पक्ष निपटारा हो सके.

जबरन मजदूरी पर भारत का कड़ा रुख
सप्लाई चेन से जबरन मजदूरी खत्म करने के मुद्दे पर मंत्री गोयल ने कहा कि भारत इसके खिलाफ पूरी तरह प्रतिबद्ध है. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 जबरन मजदूरी को पूरी तरह प्रतिबंधित करता है, जो कि एक मौलिक अधिकार है.

भारत ने इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए जुलाई 2026 में अपनी विदेश व्यापार नीति में संशोधन किया है, जिसके तहत जबरन मजदूरी से बने सामानों के आयात पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है. हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि सीमाओं पर की जाने वाली कार्रवाई किसी देश या क्षेत्र के प्रति केवल पूर्वाग्रह पर आधारित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसके लिए विशिष्ट और सत्यापन योग्य सबूत होने जरूरी हैं.

यह भी पढ़ें- गांधी जयंती पर आज बंद रहेंगे भारतीय शेयर बाजार, 3 दिन का लॉन्ग वीकेंड

TAGGED:

वैश्विक व्यापार विसंगतियां
विदेश व्यापार नीति 2026
SOLUTIONS GLOBAL TRADE DISTORTIONS
जी 20
पीयूष गोयल जी 20 बैठक

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.