भारत-अमेरिका डील पर पीयूष गोयल का बड़ा बयान: 'तेल खरीदना हमारी बाध्यता नहीं, रणनीतिक फैसला है

नई दिल्ली: भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से अटकी अंतरिम व्यापार डील पर अब सहमति बन चुकी है और इसका फ्रेमवर्क भी जारी कर दिया गया है. इस समझौते के बाद यह चर्चा तेज हो गई थी कि क्या भारत को अब अमेरिकी कच्चा तेल (US Crude Oil) खरीदने के लिए बाध्य होना पड़ेगा. इन अटकलों पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्पष्ट शब्दों में स्थिति साफ कर दी है.

पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत-अमेरिका ट्रेड डील में ऐसी कोई शर्त नहीं है, जिसके तहत भारत को अमेरिका से तेल या अन्य ऊर्जा उत्पाद खरीदना अनिवार्य हो. उन्होंने अमेरिकी तेल की संभावित खरीद को पूरी तरह से भारत का रणनीतिक और व्यावसायिक फैसला बताया. गोयल के मुताबिक, ऊर्जा आयात को लेकर अंतिम निर्णय हमेशा खरीदार और आपूर्तिकर्ता कंपनियां अपने व्यावसायिक हितों को ध्यान में रखकर करती हैं.

एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में पीयूष गोयल ने कहा कि अमेरिका से ऊर्जा उत्पाद खरीदने का उद्देश्य भारत की ऊर्जा आपूर्ति को विविध बनाना है. इससे देश की निर्भरता कुछ गिने-चुने तेल आपूर्तिकर्ता देशों पर कम होगी. उन्होंने यह भी दोहराया कि ट्रेड डील केवल व्यापार को आसान बनाने और बाजार तक बेहतर पहुंच देने का ढांचा उपलब्ध कराती है, न कि यह तय करती है कि कौन-सा देश क्या और कहां से खरीदेगा.

गोयल ने कहा कि अमेरिका से कच्चा तेल, एलएनजी और एलपीजी का आयात भारत के दीर्घकालिक रणनीतिक हित में है, क्योंकि देश लगातार अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने की दिशा में काम कर रहा है. यह फैसला पूरी तरह वाणिज्यिक सोच पर आधारित है और किसी तरह की मजबूरी नहीं है.