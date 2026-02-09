भारत-अमेरिका डील पर पीयूष गोयल का बड़ा बयान: 'तेल खरीदना हमारी बाध्यता नहीं, रणनीतिक फैसला है

भारत-अमेरिका डील पर पीयूष गोयल का बड़ा बयान: 'तेल खरीदना हमारी बाध्यता नहीं, रणनीतिक फैसला है
पीयूष गोयल ने स्पष्ट किया कि अमेरिका से तेल खरीदना बाध्यता नहीं बल्कि भारत का रणनीतिक फैसला और ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी कदम है.
Published : February 9, 2026 at 9:49 AM IST
नई दिल्ली: भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से अटकी अंतरिम व्यापार डील पर अब सहमति बन चुकी है और इसका फ्रेमवर्क भी जारी कर दिया गया है. इस समझौते के बाद यह चर्चा तेज हो गई थी कि क्या भारत को अब अमेरिकी कच्चा तेल (US Crude Oil) खरीदने के लिए बाध्य होना पड़ेगा. इन अटकलों पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्पष्ट शब्दों में स्थिति साफ कर दी है.
पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत-अमेरिका ट्रेड डील में ऐसी कोई शर्त नहीं है, जिसके तहत भारत को अमेरिका से तेल या अन्य ऊर्जा उत्पाद खरीदना अनिवार्य हो. उन्होंने अमेरिकी तेल की संभावित खरीद को पूरी तरह से भारत का रणनीतिक और व्यावसायिक फैसला बताया. गोयल के मुताबिक, ऊर्जा आयात को लेकर अंतिम निर्णय हमेशा खरीदार और आपूर्तिकर्ता कंपनियां अपने व्यावसायिक हितों को ध्यान में रखकर करती हैं.
एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में पीयूष गोयल ने कहा कि अमेरिका से ऊर्जा उत्पाद खरीदने का उद्देश्य भारत की ऊर्जा आपूर्ति को विविध बनाना है. इससे देश की निर्भरता कुछ गिने-चुने तेल आपूर्तिकर्ता देशों पर कम होगी. उन्होंने यह भी दोहराया कि ट्रेड डील केवल व्यापार को आसान बनाने और बाजार तक बेहतर पहुंच देने का ढांचा उपलब्ध कराती है, न कि यह तय करती है कि कौन-सा देश क्या और कहां से खरीदेगा.
गोयल ने कहा कि अमेरिका से कच्चा तेल, एलएनजी और एलपीजी का आयात भारत के दीर्घकालिक रणनीतिक हित में है, क्योंकि देश लगातार अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने की दिशा में काम कर रहा है. यह फैसला पूरी तरह वाणिज्यिक सोच पर आधारित है और किसी तरह की मजबूरी नहीं है.
ट्रेड डील के फायदों पर बात करते हुए वाणिज्य मंत्री ने कहा कि इस समझौते के तहत भारत को पहले के मुकाबले काफी कम, लगभग 18 प्रतिशत टैरिफ का लाभ मिला है. इससे भारत को अन्य विकासशील देशों की तुलना में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलेगी. यह डील कई क्षेत्रों के लिए नए अवसर खोलेगी, जिनमें टेक्सटाइल, जूता-चमड़ा, खिलौना, हैंडक्राफ्ट, ऑटो कंपोनेंट्स, फर्नीचर और MSME सेक्टर शामिल हैं.
उन्होंने कहा कि इस समझौते से युवाओं, महिलाओं, किसानों और मछुआरों को भी फायदा होगा. भारत के छोटे और मध्यम उद्योग अमेरिका के लिए जरूरी उत्पादों के बड़े आपूर्तिकर्ता बन सकते हैं.
गौरतलब है कि इस अंतरिम समझौते के तहत अमेरिका ने भविष्य में कुछ भारतीय उत्पादों जैसे जेनेरिक दवाएं, जेम्स एंड ज्वेलरी, डायमंड और विमान के पुर्जों पर रेसिप्रोकल टैरिफ हटाने के संकेत दिए हैं. वहीं भारत अगले पांच वर्षों में अमेरिका से ऊर्जा उत्पादों, विमानों, आईटी उत्पादों और अन्य वस्तुओं की बड़ी मात्रा में खरीद करेगा, जो दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों को नई मजबूती देगा.
