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आर्थिक संबंध मजबूत करने 70 सदस्यीय दल के साथ सिंगापुर पहुंचे पीयूष गोयल

नई दिल्ली: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 19 से 21 अगस्त तक सिंगापुर की तीन दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं. यह दौरा चौथे भारत-सिंगापुर मंत्रिस्तरीय संवाद (ISMR) ढांचे के तहत दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से हो रहा है.

विविध क्षेत्रों के 70 प्रतिनिधि शामिल

इस महत्वपूर्ण यात्रा में मंत्री गोयल के साथ लगभग 70 वरिष्ठ व्यापारिक प्रतिनिधियों का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल भी सिंगापुर गया है. इस प्रतिनिधिमंडल में टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, लॉजिस्टिक्स और मैरीटाइम जैसे प्रमुख क्षेत्रों के दिग्गज शामिल हैं. यह दल बिजनेस-टू-बिजनेस (B2B) और गवर्नमेंट-टू-बिजनेस (G2B) बैठकें करेगा, जिनका मुख्य ध्यान निवेश, बाजार पहुंच, तकनीकी सहयोग और कौशल विकास पर होगा.

हाई-प्रोफाइल बैठकें और राउंड टेबल

पीयूष गोयल इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस. जयशंकर और इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ भाग लेंगे. इस दौरान एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर समारोह भी होगा. इसके अलावा, गोयल इस्ताना में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात करेंगे.

वह टेमासेक होल्डिंग्स, केपेल इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क, मिलकेन इंस्टीट्यूट, और आईएचएच हेल्थकेयर जैसी शीर्ष वैश्विक संस्थाओं के प्रमुखों के साथ बैठकें करेंगे. साथ ही, वे एक 'फैमिली ऑफिस राउंडटेबल' में भी हिस्सा लेंगे.