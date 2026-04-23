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भारत-कतर आर्थिक संबंधों को नई दिशा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और कतर के बीच उच्च स्तरीय वार्ता

नई दिल्ली: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कतर के विदेश व्यापार राज्य मंत्री डॉ. अहमद बिन मोहम्मद अल सैयद के साथ एक महत्वपूर्ण वर्चुअल बैठक की. इस वार्ता का मुख्य उद्देश्य बढ़ते वैश्विक भू-राजनीतिक तनावों के बीच दोनों देशों के द्विपक्षीय व्यापार को सशक्त बनाना और 'सप्लाई चेन' (आपूर्ति श्रृंखला) की मजबूती सुनिश्चित करना था.

व्यापारिक लचीलेपन पर विशेष ध्यान

बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने उभरते वैश्विक व्यापार परिदृश्य में आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा की. मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर इस संवाद की जानकारी साझा करते हुए लिखा, "हमने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को और अधिक विस्तार देने के साथ-साथ सप्लाई चेन के लचीलेपन को मजबूत करने के तरीकों पर सार्थक चर्चा की है." उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में भारत और कतर की रणनीतिक साझेदारी और अधिक गहरी होगी.

खाड़ी क्षेत्र में भारत की रणनीतिक पकड़

यह बैठक भारत की उस व्यापक आर्थिक कूटनीति का हिस्सा है, जिसके तहत वह खाड़ी देशों के साथ अपने संबंधों को ऊर्जा क्षेत्र से आगे बढ़ाकर विनिर्माण, सेवाओं और बुनियादी ढांचे तक ले जाना चाहता है. गौरतलब है कि हाल ही में भारत ने ओमान के साथ भी 'व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते' (CEPA) की प्रगति पर चर्चा की थी. इन प्रयासों का उद्देश्य भारतीय निर्यातकों के लिए खाड़ी देशों के बाजारों में सुलभ पहुंच सुनिश्चित करना है.