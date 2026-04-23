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भारत-कतर आर्थिक संबंधों को नई दिशा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और कतर के बीच उच्च स्तरीय वार्ता

पीयूष गोयल ने कतर के साथ द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने, निवेश और सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए अहम रणनीतिक चर्चा कर सहयोग जताया.

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भारत और कतर ने व्यापार बढ़ाने और सप्लाई चेन को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 23, 2026 at 5:32 PM IST

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नई दिल्ली: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कतर के विदेश व्यापार राज्य मंत्री डॉ. अहमद बिन मोहम्मद अल सैयद के साथ एक महत्वपूर्ण वर्चुअल बैठक की. इस वार्ता का मुख्य उद्देश्य बढ़ते वैश्विक भू-राजनीतिक तनावों के बीच दोनों देशों के द्विपक्षीय व्यापार को सशक्त बनाना और 'सप्लाई चेन' (आपूर्ति श्रृंखला) की मजबूती सुनिश्चित करना था.

व्यापारिक लचीलेपन पर विशेष ध्यान
बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने उभरते वैश्विक व्यापार परिदृश्य में आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा की. मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर इस संवाद की जानकारी साझा करते हुए लिखा, "हमने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को और अधिक विस्तार देने के साथ-साथ सप्लाई चेन के लचीलेपन को मजबूत करने के तरीकों पर सार्थक चर्चा की है." उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में भारत और कतर की रणनीतिक साझेदारी और अधिक गहरी होगी.

खाड़ी क्षेत्र में भारत की रणनीतिक पकड़
यह बैठक भारत की उस व्यापक आर्थिक कूटनीति का हिस्सा है, जिसके तहत वह खाड़ी देशों के साथ अपने संबंधों को ऊर्जा क्षेत्र से आगे बढ़ाकर विनिर्माण, सेवाओं और बुनियादी ढांचे तक ले जाना चाहता है. गौरतलब है कि हाल ही में भारत ने ओमान के साथ भी 'व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते' (CEPA) की प्रगति पर चर्चा की थी. इन प्रयासों का उद्देश्य भारतीय निर्यातकों के लिए खाड़ी देशों के बाजारों में सुलभ पहुंच सुनिश्चित करना है.

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर बड़ी अपडेट
कतर के साथ वार्ता के अलावा, मंत्री गोयल ने भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर भी महत्वपूर्ण जानकारी दी. उन्होंने बताया कि भारत-यूएस द्विपक्षीय व्यापार समझौते का पहला चरण (Tranche) लगभग अंतिम रूप ले चुका है. भारतीय अधिकारियों का एक दल वर्तमान में वाशिंगटन में है, जो भारतीय उत्पादों को अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धियों की तुलना में 'तरजीही बाजार पहुंच' दिलाने के तंत्र पर काम कर रहा है.

भारत सरकार की यह सक्रियता स्पष्ट करती है कि वैश्विक अस्थिरता के दौर में भारत अपनी अर्थव्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपना रहा है. एक तरफ कतर के साथ ऊर्जा और निवेश संबंधों को नया आयाम दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका जैसे बड़े बाजारों में भारतीय माल की पहुंच आसान बनाने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं.

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