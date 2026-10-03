भारत बन रहा है टैलेंट और इनोवेशन का ग्लोबल हब: पीयूष गोयल
पीयूष गोयल ने अमेरिका में भारत को प्रतिभा और नवाचार का वैश्विक केंद्र बताते हुए मजबूत व्यापारिक और आर्थिक साझेदारी पर जोर दिया.
Published : October 3, 2026 at 12:26 PM IST
नई दिल्ली: केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अपनी हालिया अमेरिका यात्रा के दौरान वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती ताकत का लोहा मनवाया है. उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि भारत आज पूरी दुनिया के लिए टैलेंट, इनोवेशन और बिजनेस सर्विसेज का एक बड़ा केंद्र बनकर उभर रहा है. आधिकारिक जानकारी के अनुसार, अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने अमेरिका के कई बड़े उद्योगपतियों, वैश्विक लीडर्स और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठकें कीं.
इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करना और अमेरिकी कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आकर्षित करना था.
दिग्गज वैश्विक कंपनियों के साथ महत्वपूर्ण बैठकें
एऑन के साथ चर्चा: केंद्रीय मंत्री गोयल ने वैश्विक बीमा और रिस्क मैनेजमेंट कंपनी 'एऑन' के सीईओ ग्रेग केस से मुलाकात की. इस बैठक में उन्होंने भारत में कंपनी के वर्तमान कामकाज की समीक्षा की और भविष्य में यहां व्यापार विस्तार की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की.
कॉग्निशन के साथ एआई पर बात: उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) क्षेत्र की अग्रणी कंपनी 'कॉग्निशन' के मुख्य कानूनी और वैश्विक मामलों के अधिकारी पॉल ग्रेवाल से भी मुलाकात की. इस दौरान भारत के समृद्ध इंजीनियरिंग इकोसिस्टम और स्टार्टअप कल्चर की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि भारत अगली पीढ़ी की तकनीकों को विकसित करने के लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन लॉन्चपैड है.
कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश: मंत्री गोयल ने 'आर्चर डेनियल मिडलैंड' (ADM) के चेयरमैन और सीईओ जुआन रिकार्डो लुसिएनो से मुलाकात कर उन्हें भारत के तेजी से बढ़ते खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र और आधुनिक कृषि मूल्य श्रृंखलाओं में निवेश करने का न्योता दिया.
अमेरिकी-भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (CAs) को संदेश
शिकागो, मिशिगन और ओहियो के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (ICAI) के सदस्यों को संबोधित करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि भारत की मजबूत आर्थिक रफ्तार और रिकॉर्ड विदेशी निवेश (FDI) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विदेशी निवेश को भारत लाने और कंपनियों को टैक्स व नियमों को समझाने में एक मजबूत पुल का काम करते हैं.
स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने की रणनीति
शिकागो में 'यूएस-इंडिया बिजनेस काउंसिल' (USIBC) के गोलमेज सम्मेलन में मुख्य भाषण देते हुए उन्होंने भारत और अमेरिका के स्टार्टअप्स को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए वेंचर कैपिटल निवेश और कॉर्पोरेट साझेदारियों पर चर्चा की.
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