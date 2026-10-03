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भारत बन रहा है टैलेंट और इनोवेशन का ग्लोबल हब: पीयूष गोयल

द्विपक्षीय बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, एऑन के सीईओ ग्रेग केस और अन्य प्रतिनिधि ( Photo: X@PiyushGoyal )

नई दिल्ली: केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अपनी हालिया अमेरिका यात्रा के दौरान वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती ताकत का लोहा मनवाया है. उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि भारत आज पूरी दुनिया के लिए टैलेंट, इनोवेशन और बिजनेस सर्विसेज का एक बड़ा केंद्र बनकर उभर रहा है. आधिकारिक जानकारी के अनुसार, अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने अमेरिका के कई बड़े उद्योगपतियों, वैश्विक लीडर्स और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठकें कीं.