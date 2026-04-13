ETV Bharat / business

पिरोजशा होंगे गोदरेज इंडस्ट्रीज ग्रुप के चेयरपर्सन, अगस्त में संभालेंगे पद

मुंबई : गोदरेज इंडस्ट्रीज ग्रुप ने सोमवार को नेतृत्व परिवर्तन की घोषणा की. इसके तहत पिरोजशा गोदरेज इस वर्ष अगस्त में नादिर गोदरेज से समूह के चेयरमैन का पदभार ग्रहण करेंगे. कंपनी ने एक बयान में कहा कि नादिर गोदरेज नियोजित पीढ़ीगत उत्तराधिकार के तहत मानद अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करेंगे. समूह में नेतृत्व स्तर पर अन्य बदलाव भी किये गये हैं.

पिरोजशा ने कहा, ‘‘यह क्षण जिम्मेदारी और सौभाग्य दोनों का है. हमें पीढ़ियों से चली आ रही एक उल्लेखनीय विरासत मिली है और अब हमारा कार्य उन मूल्यों के प्रति निष्ठावान रहते हुए महत्वाकांक्षा के साथ इसे आगे बढ़ाना है जो हमें परिभाषित करते हैं.’’

बयान में कहा गया है कि नादिर अगस्त, 2026 में 75 वर्ष के होने के बाद सेवानिवृत्त होंगे. वह उस समय गोदरेज इंडस्ट्रीज, गोदरेज एग्रोवेट, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और गोदरेज प्रॉपर्टीज के निदेशक मंडल से हट जाएंगे. वह सोमवार से एस्टेक लाइफसाइंसेज के चेयरपर्सन और गैर-कार्यकारी निदेशक पद से हट गये हैं.

समूह में कई दशक तक सेवा दे चुके नादिर ने कहा, ‘‘मुझे पूरा विश्वास है कि अगली पीढ़ी के नेतृत्व में समूह अपने मूल्यों पर अडिग रहते हुए लगातार प्रगति करता रहेगा.’’

नादिर के बड़े भाई आदि और परमेश्वर गोदरेज के पुत्र पिरोजशा गोदरेज को चेयरपर्सन पद के लिए नामित किया गया है. वह 14 अगस्त से गोदरेज इंडस्ट्रीज ग्रुप (जीआईजी) और गोदरेज इंडस्ट्रीज के चेयरपर्सन का पदभार ग्रहण करेंगे.

बयान में कहा गया है कि वह गोदरेज प्रॉपर्टीज, गोदरेज कैपिटल और गोदरेज वेंचर्स के चेयरपर्सन बने रहेंगे.