पिरामल फाइनेंस का 2028 तक 1.5 लाख करोड़ रुपये की एयूएम हासिल करने का लक्ष्य

मुंबई: पिरामल फाइनेंस लिमिटेड ने शुक्रवार को कहा कि कंपनी 2028 तक 1.5 लाख करोड़ रुपये की एयूएम हासिल करना चाहती है. इसे पहले पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था. एनएसई में लिस्टिंग समारोह में पिरामल फाइनेंस के एमडी और सीईओ जयराम श्रीधरन ने कहा, "हम एक ऐसा व्यवसाय बनाना चाहते हैं, जिसका एयूएम 1.5 लाख करोड़ रुपये हो, परिसंपत्तियों पर रिटर्न 3 प्रतिशत हो और लाभप्रदता के मामले में पूर्वानुमानित हो. हमने इस बारे में बात की है." कंपनी ने कुल प्रबंधनाधीन परिसंपत्ति (एयूएम) में 17 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की, जो 31 मार्च, 2024 के 68,845 करोड़ रुपये से बढ़कर 31 मार्च, 2025 तक 80,689 करोड़ रुपये हो गई. खुदरा और थोक क्षेत्रों में कुल एयूएम का अनुपात 31 मार्च, 2024 के 70:30 से बढ़कर 31 मार्च, 2025 तक 80:20 हो गया. पिरामल एंटरप्राइजेज के पिरामल फाइनेंस में विलय के बाद, कंपनी आज दिन में ही शेयर बाजारों में सूचीबद्ध हो गई. 2 रुपये प्रति शेयर मूल्य वाले 22,66,77,700 शेयर 1,260 रुपये प्रति शेयर की दर से शेयर बाजारों में सूचीबद्ध हुए. इस कार्यक्रम में बोलते हुए, पिरामल फाइनेंस के अध्यक्ष आनंद पिरामल ने कहा कि सूचीबद्धता के समय कंपनी के शेयरों की कीमतों में 15 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई. पिरामल एंटरप्राइजेज के शेयरों का कारोबार 23 सितंबर से स्टॉक एक्सचेंजों पर निलंबित है, क्योंकि इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी पिरामल फाइनेंस के साथ विलय प्रक्रिया चल रही है. विलय के बाद, आनंद पीरामल ने 16 सितंबर, 2025 से पीरामल फाइनेंस के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया, क्योंकि कंपनी ने अपनी मूल कंपनी का विलय पूरा कर लिया था.