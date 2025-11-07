पिरामल फाइनेंस का 2028 तक 1.5 लाख करोड़ रुपये की एयूएम हासिल करने का लक्ष्य
पिरामल एंटरप्राइजेज के पिरामल फाइनेंस में विलय के बाद, कंपनी आज दिन में ही शेयर बाजारों में सूचीबद्ध हो गई.
By PTI
Published : November 7, 2025 at 3:30 PM IST
मुंबई: पिरामल फाइनेंस लिमिटेड ने शुक्रवार को कहा कि कंपनी 2028 तक 1.5 लाख करोड़ रुपये की एयूएम हासिल करना चाहती है. इसे पहले पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था.
एनएसई में लिस्टिंग समारोह में पिरामल फाइनेंस के एमडी और सीईओ जयराम श्रीधरन ने कहा, "हम एक ऐसा व्यवसाय बनाना चाहते हैं, जिसका एयूएम 1.5 लाख करोड़ रुपये हो, परिसंपत्तियों पर रिटर्न 3 प्रतिशत हो और लाभप्रदता के मामले में पूर्वानुमानित हो. हमने इस बारे में बात की है."
कंपनी ने कुल प्रबंधनाधीन परिसंपत्ति (एयूएम) में 17 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की, जो 31 मार्च, 2024 के 68,845 करोड़ रुपये से बढ़कर 31 मार्च, 2025 तक 80,689 करोड़ रुपये हो गई. खुदरा और थोक क्षेत्रों में कुल एयूएम का अनुपात 31 मार्च, 2024 के 70:30 से बढ़कर 31 मार्च, 2025 तक 80:20 हो गया.
पिरामल एंटरप्राइजेज के पिरामल फाइनेंस में विलय के बाद, कंपनी आज दिन में ही शेयर बाजारों में सूचीबद्ध हो गई. 2 रुपये प्रति शेयर मूल्य वाले 22,66,77,700 शेयर 1,260 रुपये प्रति शेयर की दर से शेयर बाजारों में सूचीबद्ध हुए.
इस कार्यक्रम में बोलते हुए, पिरामल फाइनेंस के अध्यक्ष आनंद पिरामल ने कहा कि सूचीबद्धता के समय कंपनी के शेयरों की कीमतों में 15 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई.
पिरामल एंटरप्राइजेज के शेयरों का कारोबार 23 सितंबर से स्टॉक एक्सचेंजों पर निलंबित है, क्योंकि इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी पिरामल फाइनेंस के साथ विलय प्रक्रिया चल रही है.
विलय के बाद, आनंद पीरामल ने 16 सितंबर, 2025 से पीरामल फाइनेंस के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया, क्योंकि कंपनी ने अपनी मूल कंपनी का विलय पूरा कर लिया था.
उल्लेखनीय है कि पीरामल एंटरप्राइजेज (पीईएल) ने सितंबर 2021 में आवास वित्त कंपनी के लेनदारों को 34,250 करोड़ रुपये का भुगतान करके कर्ज में डूबी दीवान हाउसिंग फाइनेंस (डीएचएफएल) का अधिग्रहण पूरा कर लिया था.
इस राशि में लगभग 34,250 करोड़ रुपये पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पीसीएचएफएल) द्वारा नकद और एनसीडी के संयोजन के रूप में भुगतान किए जाने हैं, और लगभग 3,800 करोड़ रुपये की राशि डीएचएफएल के पास उपलब्ध नकदी शेष से समाधान योजना के अनुसार लेनदारों की पात्रता है.
कंपनी के बारे में आगे बात करते हुए, श्रीधरन ने कहा, "हम प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में शीर्ष 10 में हैं, जहाँ 10,000 प्रतिस्पर्धी हैं, और हम केवल 5 या 6 साल पुराने हैं... हम 4 साल की अवधि में 20,000 करोड़ रुपये से 4 गुना बढ़कर 80,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गए हैं."
कंपनी विविध वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने के व्यवसाय में लगी हुई है. यह खुदरा और थोक दोनों क्षेत्रों के लिए वित्तीय समाधानों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है. इसका मुख्य उद्देश्य भारत भर में बैंकिंग सेवाओं से वंचित और वंचित आबादी की सेवा करना है.
कंपनी के उत्पादों में गृह ऋण, संपत्ति पर ऋण, पुरानी कारों के लिए ऋण, व्यक्तिगत ऋण और लघु व्यवसाय ऋण शामिल हैं. यह आवासीय और वाणिज्यिक अचल संपत्ति परियोजनाओं में, मध्यम-खंड आवासीय विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए, अनुकूलित, परिसंपत्ति-समर्थित ऋण समाधान भी प्रदान करती है.
इसके अतिरिक्त, कंपनी गैर-अचल संपत्ति क्षेत्रों में विशिष्ट पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए, अल्प-सेवा प्राप्त मध्यम और बड़े आकार के व्यवसायों को अनुकूलित वित्तपोषण भी प्रदान करती है.
ये भी पढ़ें - बड़ी गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 632 अंक लुढ़का, निफ्टी 185 अंक गिरा