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पायलट फेडरेशन ने ड्रग टेस्टिंग सिस्टम को बेहतर करने के लिए ओरल फ्लूइड टेस्टिंग की सिफारिश की

सांकेतिक तस्वीर ( ANI )

नई दिल्ली : फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स (एफआईपी) ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) से पायलटों की रैंडम साइकोएक्टिव सब्स्टैंस की टेस्टिंग में उल्लेखनीय वृद्धि करने का आग्रह किया है. उन्होंने प्रस्ताव दिया है कि इसका प्रतिशत 10 फीसदी से बढ़ाकर 20-25 फीसदी तक किया जाए. 17 अगस्त को डीजीसीए को सौंपे गए एक ज्ञापन में, एफआईपी ने मौजूदा यूरिन बेस्ड सिस्टम के पूरक के रूप में मान्य ओरल फ्लूइड टेस्टिंग शुरू करने का भी प्रस्ताव रखा. एफआईपी का तर्क है कि तेज और अधिक सुविधाजनक परीक्षण से उड़ान संचालन में बड़ी बाधा डाले बिना निगरानी का विस्तार करने में मदद मिल सकती है. डीजीसीए के मौजूदा ढांचे के तहत, विमानन कर्मियों का रैंडम टेस्टिंग किया जाता है, जिसमें कम से कम 10 फीसदी वार्षिक कवरेज होता है. वर्तमान प्रणाली मुख्य रूप से यूरिन के नमूनों पर निर्भर करती है, जिसके बाद स्क्रीनिंग, कॉन्फर्मेट्री लैबोरेटरी टेस्टिंग और चिकित्सा समीक्षा की जाती है. एफआईपी ने कहा कि भारत के विमानन क्षेत्र में वृद्धि, जिसमें पायलटों की बढ़ती संख्या, विमान बेड़ा, उड़ान आवागमन और क्षेत्रीय संचालन शामिल हैं, वर्तमान परीक्षण आवृत्ति की समीक्षा की आवश्यकता को दर्शाती है. पायलटों के संगठन ने प्रस्ताव दिया है कि परीक्षण पूरे वर्ष पूरी तरह से रैंडम और अप्रत्याशित बना रहे, और पायलट उसी वर्ष पहले परीक्षण किए जाने के बाद भी पुनः चयन के पात्र बने रहें. संगठन ने कहा कि प्रस्तावित 20-25 फीसदी के मानदंड को न्यूनतम माना जाना चाहिए, न कि अधिकतम सीमा, और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त जोखिम-आधारित, उचित संदेह-आधारित, घटना के बाद और फॉलोअप टेस्टिंग किए जाने चाहिए. एफआईपी ने कहा कि हवाई अड्डों और अन्य परिचालन स्थलों पर रैंडम, टारगेटेड और व्यापक स्तर पर परीक्षण के लिए ओरल फ्लूइड टेस्टिंग विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है. यूरिन कलेक्शन के विपरीत, जिसके लिए नियंत्रित सुविधाओं और संभावित रूप से अधिक समय की आवश्यकता हो सकती है, ओरल फ्लूइड के नमूने आमतौर पर अधिक सरलता से एकत्र किए जा सकते हैं और सीधे तौर पर उनका ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है.