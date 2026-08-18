पायलट फेडरेशन ने ड्रग टेस्टिंग सिस्टम को बेहतर करने के लिए ओरल फ्लूइड टेस्टिंग की सिफारिश की
एफआईपी ने डीजीसीए से पायलटों की ड्रग जांच को 25फीसदी तक बढ़ाने का आग्रह किया. सुरभि गुप्ता की रिपोर्ट.
Published : August 18, 2026 at 6:39 PM IST
नई दिल्ली : फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स (एफआईपी) ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) से पायलटों की रैंडम साइकोएक्टिव सब्स्टैंस की टेस्टिंग में उल्लेखनीय वृद्धि करने का आग्रह किया है. उन्होंने प्रस्ताव दिया है कि इसका प्रतिशत 10 फीसदी से बढ़ाकर 20-25 फीसदी तक किया जाए.
17 अगस्त को डीजीसीए को सौंपे गए एक ज्ञापन में, एफआईपी ने मौजूदा यूरिन बेस्ड सिस्टम के पूरक के रूप में मान्य ओरल फ्लूइड टेस्टिंग शुरू करने का भी प्रस्ताव रखा. एफआईपी का तर्क है कि तेज और अधिक सुविधाजनक परीक्षण से उड़ान संचालन में बड़ी बाधा डाले बिना निगरानी का विस्तार करने में मदद मिल सकती है.
डीजीसीए के मौजूदा ढांचे के तहत, विमानन कर्मियों का रैंडम टेस्टिंग किया जाता है, जिसमें कम से कम 10 फीसदी वार्षिक कवरेज होता है. वर्तमान प्रणाली मुख्य रूप से यूरिन के नमूनों पर निर्भर करती है, जिसके बाद स्क्रीनिंग, कॉन्फर्मेट्री लैबोरेटरी टेस्टिंग और चिकित्सा समीक्षा की जाती है.
एफआईपी ने कहा कि भारत के विमानन क्षेत्र में वृद्धि, जिसमें पायलटों की बढ़ती संख्या, विमान बेड़ा, उड़ान आवागमन और क्षेत्रीय संचालन शामिल हैं, वर्तमान परीक्षण आवृत्ति की समीक्षा की आवश्यकता को दर्शाती है.
पायलटों के संगठन ने प्रस्ताव दिया है कि परीक्षण पूरे वर्ष पूरी तरह से रैंडम और अप्रत्याशित बना रहे, और पायलट उसी वर्ष पहले परीक्षण किए जाने के बाद भी पुनः चयन के पात्र बने रहें. संगठन ने कहा कि प्रस्तावित 20-25 फीसदी के मानदंड को न्यूनतम माना जाना चाहिए, न कि अधिकतम सीमा, और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त जोखिम-आधारित, उचित संदेह-आधारित, घटना के बाद और फॉलोअप टेस्टिंग किए जाने चाहिए.
एफआईपी ने कहा कि हवाई अड्डों और अन्य परिचालन स्थलों पर रैंडम, टारगेटेड और व्यापक स्तर पर परीक्षण के लिए ओरल फ्लूइड टेस्टिंग विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है. यूरिन कलेक्शन के विपरीत, जिसके लिए नियंत्रित सुविधाओं और संभावित रूप से अधिक समय की आवश्यकता हो सकती है, ओरल फ्लूइड के नमूने आमतौर पर अधिक सरलता से एकत्र किए जा सकते हैं और सीधे तौर पर उनका ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है.
एफआईपी द्वारा प्रस्तुत अध्ययन में यूरिन कलेक्शन के लिए 45 मिनट और ओरल फ्लूइड टेस्टिंग के लिए 15 मिनट की तुलनात्मक जानकारी दी गई है, लेकिन इस बात पर जोर दिया गया है कि इन आंकड़ों को भारतीय परीक्षण के माध्यम से सत्यापित किया जाना आवश्यक है.
महत्वपूर्ण बात यह है कि एफआईपी ने यूरिन टेस्टिंग को पूरी तरह से बदलने का प्रस्ताव नहीं दिया है. इसके बजाय, इसने एक हाइब्रिड मॉडल की सिफारिश की है जिसमें त्वरित स्क्रीनिंग के लिए ओरल लिक्विड का उपयोग किया जाता है, जबकि यूरिन टेस्टिंग को उन मामलों में बरकरार रखा जाता है जहां लंबी जांच अवधि या विशिष्ट चिकित्सा और नियामक आवश्यकताओं के कारण यह अधिक उपयुक्त होता है.
किसी भी अंतिम नियामक निर्णय से पहले प्रत्येक नॉन निगेटिव स्क्रीनिंग परिणाम की मान्य प्रयोगशाला पुष्टि और चिकित्सा समीक्षा की जानी चाहिए. पायलटों के संगठन ने राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन से पहले चुनिंदा एयरलाइनों, हवाई अड्डों, पायलट समूहों, संग्रह एजेंसियों और मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं को शामिल करते हुए 12 महीने के नियंत्रित पायलट कार्यक्रम का भी आह्वान किया है. इस कार्यक्रम के तहत विश्वसनीयता, डेटा संग्रह का समय, कर्मचारियों का अनुपलब्ध समय, लागत, गलत स्क्रीनिंग दरें, प्रयोगशाला में डेटा पहुंचने का समय, डेटा संग्रह में अनुपालन और परिचालन प्रभाव का आकलन किया जाएगा.
एफआईपी ने ऑस्ट्रेलिया के सीएएसए ढांचे और अमेरिकी परिवहन विभाग की विनियमित परिवहन दवा परीक्षण प्रणाली सहित अंतरराष्ट्रीय उदाहरणों का हवाला दिया, जहां यूरिन टेस्टिंग के साथ-साथ ओरल फ्लूइड टेस्टिंग को भी मान्यता प्राप्त है. एफआईपी ने कहा कि भारत को किसी अन्य देश के मॉडल की नकल करने के बजाय अपना जोखिम-आधारित ढांचा विकसित करना चाहिए.
प्रतिनिधित्व में इस बात पर भी जोर दिया गया कि किसी पदार्थ का पता चलना स्वतः ही अक्षमता का प्रमाण नहीं माना जाना चाहिए, विशेष रूप से जहां वैध दवा परीक्षण परिणाम की व्याख्या कर सकती है. इसलिए एफआईपी ने पायलटों के लिए मजबूत चिकित्सा सुरक्षा उपायों और गोपनीय दवा संबंधी परामर्श की मांग की है. कुल मिलाकर, एफआईपी का प्रस्तावित ढांचा प्रयोगशाला पुष्टि, चिकित्सा समीक्षा और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को बनाए रखते हुए भारतीय विमानन को अधिक बार-बार, अप्रत्याशित और संचालन की दृष्टि से व्यावहारिक दवा निगरानी की ओर ले जाना चाहता है.
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