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फिर से बदले जा सकेंगे बंद हो चुके ₹500-1000 के नोट? PIB ने बताई सच्चाई

नई दिल्ली: सोशल मीडिया और विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पिछले कुछ दिनों से चल रही उन खबरों को केंद्र सरकार ने पूरी तरह से सिरे से खारिज कर दिया है, जिनमें दावा किया जा रहा था कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बंद हो चुके ₹500 और ₹1,000 के नोटों को बदलने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) की फैक्ट-चेक यूनिट ने इन दावों को "फर्जी" (Fake) करार देते हुए स्पष्ट किया है कि आरबीआई ने ऐसी कोई भी घोषणा नहीं की है.

क्या है पूरा मामला?

हाल ही में इंटरनेट पर कुछ फर्जी रिपोर्ट्स और संदेश वायरल हुए थे, जिनमें यह कहा गया था कि आरबीआई ने उन लोगों के लिए एक नया अवसर दिया है जिनके पास अभी भी 2016 की नोटबंदी के समय के पुराने ₹500 और ₹1,000 के नोट बचे हुए हैं. इन संदेशों में दावा किया गया था कि आरबीआई के नए नियमों के तहत अब इन नोटों को बदला जा सकता है.

PIB और सरकार का आधिकारिक बयान

PIB ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट के माध्यम से जनता को आगाह करते हुए कहा, "कुछ समाचार रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बंद हो चुकी मुद्रा को बदलने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. यह दावा पूरी तरह फर्जी है. आरबीआई ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है."

सरकार ने दोहराया है कि वित्तीय नियमों और मुद्रा से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए केवल भारतीय रिजर्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट (rbi.org.in) ही एकमात्र विश्वसनीय स्रोत है.