ETV Bharat / business

बंद होने वाला है 500 का नोट? PIB और वित्त मंत्रालय ने जारी किया बयान

सोशल मीडिया पर मार्च 2026 से 500 के नोट बंद होने की खबर फैल रही थी. इन दावों को फैक्ट-चेक एजेंसी PIB ने फर्जी बताया.

Etv Bharat
सांकेतिक फोटो (getty image)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 3, 2026 at 2:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: सोशल मीडिया पर हाल ही में यह अफवाह तेजी से फैल रही थी कि मार्च 2026 से एटीएम में 500 रुपए के नोट नहीं मिलेंगे और सरकार इन्हें धीरे-धीरे सर्कुलेशन से बाहर कर देगी. इस खबर ने आम लोगों में चिंता पैदा कर दी थी. हालांकि, प्रेस इंफोर्मेशन ब्यूरो (PIB) और वित्त मंत्रालय ने इसे पूरी तरह फर्जी खबर करार दिया है.

PIB का स्पष्ट बयान
PIB ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही पोस्ट और वीडियो के दावों को खारिज करते हुए कहा कि 500 रुपए का नोट पूरी तरह वैध (लीगल टेंडर) है और देशभर में पहले की तरह चलता रहेगा. PIB ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर भरोसा न करें और किसी भी खबर को शेयर करने से पहले सरकारी आधिकारिक स्रोत से पुष्टि करें.

500 रुपए के नोट को लेकर क्यों है इतनी चर्चा?
500 रुपए के नोट को लेकर लगातार चर्चा इसलिए होती रहती है क्योंकि यह एटीएम में सबसे ज्यादा उपलब्ध होता है. इससे लोग एक बार में बड़ी रकम आसानी से निकाल सकते हैं. अगर यह नोट बंद होता, तो कैश निकासी में दिक्कतें बढ़ सकती थीं. हालांकि, एटीएम में 100 और 200 रुपए के नोट भी मौजूद रहते हैं, लेकिन 500 रुपए का नोट सिस्टम की रीढ़ माना जाता है.

राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री ने दी थी सफाई
यह पहली बार नहीं है जब ऐसी अफवाह फैली हो. जून 2025 में भी एक यूट्यूब वीडियो में दावा किया गया था कि मार्च 2026 से 500 रुपए का नोट बंद हो जाएगा. उस समय भी सरकार ने इसे पूरी तरह खारिज किया था. अगस्त 2025 में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में साफ कहा था कि सरकार के पास 500 रुपए के नोट की सप्लाई बंद करने का कोई प्रस्ताव नहीं है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि एटीएम में 100, 200 और 500 रुपए के नोट उपलब्ध रहेंगे.

PIB का कहना है कि, 500 रुपए का नोट पूरी तरह सुरक्षित है और सोशल मीडिया पर फैल रही खबरें केवल अफवाहें हैं. आम जनता को चाहिए कि वे किसी भी खबर पर तुरंत विश्वास करने के बजाय आधिकारिक सरकारी स्रोतों से पुष्टि करें.

यह भी पढ़ें- पोस्ट ऑफिस की यह स्कीम है कुबेर का खजाना, FD से भी मिलेगा ज्यादा रिटर्न!

TAGGED:

बंद होने वाला है 500 का नोट
RBI TO STOP 500 NOTES
DISCONTINUATION OF 500 NOTES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.