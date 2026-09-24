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PhonePe ग्रामीण भारत में देगा 20,000 नौकरियां, लगाएगा 50 लाख पेमेंट डिवाइस

नई दिल्ली: भारत की बड़ी फिनटेक कंपनी फोनपे ने देश के छोटे कस्बों और गांवों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ी योजना का ऐलान किया है. कंपनी ने घोषणा की है कि वह अगले एक साल के भीतर अपने नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 20,000 से अधिक फ्रंटलाइन सेल्स कर्मचारियों की ऑन-रोल भर्ती करेगी. इसके साथ ही, कंपनी देश भर में 50 लाख से ज्यादा नए पेमेंट डिवाइस भी लगाने जा रही है.

इस पूरी योजना का सबसे खास बात यह है कि कंपनी का मुख्य फोकस ग्रामीण भारत और टियर-6 (Tier-6) शहरों पर है. फोनपे ने साफ किया है कि इन 50 लाख डिवाइसों में से लगभग 50 प्रतिशत (यानी 25 लाख डिवाइस) सीधे गांवों और ग्रामीण इलाकों में लगाए जाएंगे, ताकि देश का हर छोटा दुकानदार डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़ सके.

रोजगार के नए अवसर और कर्मचारियों का काम

फोनपे द्वारा की जाने वाली 20,000 से अधिक ऑन-रोल भर्तियां ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार का एक बेहतरीन मौका लेकर आई हैं. ऑन-रोल (On-roll) होने का मतलब है कि ये कर्मचारी सीधे कंपनी के पेरोल पर होंगे और उन्हें कंपनी की तरफ से मिलने वाली सभी सुविधाएं मिलेंगी.

इन फ्रंटलाइन सेल्स कर्मचारियों का मुख्य काम ग्रामीण इलाकों में घूमकर छोटे-छोटे दुकानदारों, रेहड़ी-पटरी वालों और स्थानीय व्यापारियों को फोनपे से जोड़ना होगा. ये कर्मचारी दुकानदारों के जरूरी दस्तावेज पूरे करवाएंगे (KYC प्रक्रिया), दुकानों पर साउंडबॉक्स या स्वाइप मशीनें इंस्टॉल करेंगे, और अगर दुकानदारों को तकनीक का इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत आती है, तो उन्हें ऑन-ग्राउंड सपोर्ट भी देंगे.