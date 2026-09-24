ETV Bharat / business

PhonePe ग्रामीण भारत में देगा 20,000 नौकरियां, लगाएगा 50 लाख पेमेंट डिवाइस

गांवों में 20,000 सरकारी जैसी पक्की नौकरियां दे रहा फोनपे, साथ ही बांटेगा 50 लाख मुफ्त डिजिटल डिवाइस. पूरी खबर पढ़ें

Etv Bharat
सांकेतिक फोटो (ians)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 24, 2026 at 4:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: भारत की बड़ी फिनटेक कंपनी फोनपे ने देश के छोटे कस्बों और गांवों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ी योजना का ऐलान किया है. कंपनी ने घोषणा की है कि वह अगले एक साल के भीतर अपने नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 20,000 से अधिक फ्रंटलाइन सेल्स कर्मचारियों की ऑन-रोल भर्ती करेगी. इसके साथ ही, कंपनी देश भर में 50 लाख से ज्यादा नए पेमेंट डिवाइस भी लगाने जा रही है.

इस पूरी योजना का सबसे खास बात यह है कि कंपनी का मुख्य फोकस ग्रामीण भारत और टियर-6 (Tier-6) शहरों पर है. फोनपे ने साफ किया है कि इन 50 लाख डिवाइसों में से लगभग 50 प्रतिशत (यानी 25 लाख डिवाइस) सीधे गांवों और ग्रामीण इलाकों में लगाए जाएंगे, ताकि देश का हर छोटा दुकानदार डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़ सके.

रोजगार के नए अवसर और कर्मचारियों का काम
फोनपे द्वारा की जाने वाली 20,000 से अधिक ऑन-रोल भर्तियां ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार का एक बेहतरीन मौका लेकर आई हैं. ऑन-रोल (On-roll) होने का मतलब है कि ये कर्मचारी सीधे कंपनी के पेरोल पर होंगे और उन्हें कंपनी की तरफ से मिलने वाली सभी सुविधाएं मिलेंगी.

इन फ्रंटलाइन सेल्स कर्मचारियों का मुख्य काम ग्रामीण इलाकों में घूमकर छोटे-छोटे दुकानदारों, रेहड़ी-पटरी वालों और स्थानीय व्यापारियों को फोनपे से जोड़ना होगा. ये कर्मचारी दुकानदारों के जरूरी दस्तावेज पूरे करवाएंगे (KYC प्रक्रिया), दुकानों पर साउंडबॉक्स या स्वाइप मशीनें इंस्टॉल करेंगे, और अगर दुकानदारों को तकनीक का इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत आती है, तो उन्हें ऑन-ग्राउंड सपोर्ट भी देंगे.

इस बड़े निवेश के पीछे की दो मुख्य वजहें
फोनपे ने बताया कि सरकार की दो नीतियों ने उन्हें यह बड़ा कदम उठाने का हौसला दिया है

  1. एमडीआर फ्रेमवर्क: मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) से जुड़े नए नियमों के कारण कंपनी को भविष्य के लिए निवेश करने का भरोसा मिला है. इस नियम के तहत इकट्ठा होने वाले कुल एमडीआर का 5 प्रतिशत हिस्सा एक विशेष फंड के रूप में अलग रखा जाता है. इस फंड का इस्तेमाल विशेष रूप से छोटे और ग्रामीण दुकानदारों के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार करने में किया जा रहा है.
  2. नए श्रम कानून: पिछले साल देश में पेश किए गए नए श्रम कानूनों के कारण कंपनियों के लिए सरकारी कागजी कार्रवाई बेहद आसान हो गई है. फोनपे का कहना है कि इन सरल नियमों की वजह से वे इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारियों को बिना किसी बाधा के तेजी से नौकरी पर रख पा रहे हैं.

ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर क्या होगा असर?
वर्तमान में भारत दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल भुगतान वाले देशों में से एक है. लेकिन अब तक इसका ज्यादा फायदा बड़े शहरों को मिला है. फोनपे की इस पहल से ग्रामीण भारत को दो बड़े फायदे होंगे:

  • आसान लोन: जब गांवों के छोटे दुकानदार डिजिटल पेमेंट लेना शुरू करेंगे, तो उनका एक सही वित्तीय रिकॉर्ड बनेगा. इसके साथ ही उनकी केवाईसी (KYC) भी पूरी होगी. इस डिजिटल रिकॉर्ड को देखकर बैंक और वित्तीय संस्थान इन छोटे दुकानदारों को आसानी से बिजनेस लोन दे सकेंगे, जिसके लिए उन्हें पहले साहूकारों पर निर्भर रहना पड़ता था.
  • वित्तीय समावेशन: गांवों के छोटे से छोटे दुकानदार भी देश की मुख्य आर्थिक धारा से जुड़ सकेंगे.

यह भी पढ़ें- सोने और चांदी में आई जोरदार गिरावट, जानिए आज आपके शहर में क्या चल रहा है नया भाव

TAGGED:

ग्रामीण रोजगार योजना
स्मार्टस्पीकर और पीओएस मशीन
PHONEPE RECRUITMENT
डिजिटल इंडिया न्यूज़
फोनपे भर्ती 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.