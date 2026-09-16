ETV Bharat / business

यूपीआई चार्ज पर PhonePe और MobiKwik के संस्थापकों का बड़ा बयान, आपके जेब पर क्या होगा असर?

आरबीआई ने बड़े यूपीआई मर्चेंट लेन-देन पर 0.4% एमडीआर शुल्क को मंजूरी दी, जबकि आम उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों के लिए सेवा मुफ्त रहेगी.

Etv Bharat
MDR लागू होने पर PhonePe और MobiKwik के फाउंडर्स का बड़ा दावा— क्रेडिट कार्ड से 5 गुना सस्ता है नया यूपीआई चार्ज (ani)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 16, 2026 at 9:45 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा बड़े मूल्य के व्यावसायिक यूपीआई (UPI) ट्रांजैक्शन पर 0.4 प्रतिशत मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने के फैसले का देश के फिनटेक उद्योग ने पुरजोर समर्थन किया है. डिजिटल भुगतान क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों—फोनपे और मोबिक्विक—ने इसे भारतीय डिजिटल अर्थव्यवस्था को अधिक सुरक्षित, आधुनिक और दीर्घकालिक रूप से मजबूत बनाने वाला कदम बताया है.

यह नया ढांचा 15 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होने जा रहा है. इसके तहत आम उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों पर बिना कोई वित्तीय बोझ डाले, डिजिटल भुगतान के बुनियादी ढांचे को टिकाऊ बनाने की कोशिश की गई है.

6 साल बाद फिनटेक और बैंकिंग सेक्टर को बड़ी राहत
फोनपे के सह-संस्थापक और सीईओ समीर निगम ने एक साक्षात्कार में बताया कि भारत दुनिया के उन 200 से अधिक देशों में शामिल है जहां डिजिटल भुगतान सबसे उन्नत है, लेकिन यह अकेला ऐसा देश था जहां यूपीआई पूरी तरह जीरो-एमडीआर (निःशुल्क) मॉडल पर काम कर रहा था. पिछले छह वर्षों से पूरा भुगतान उद्योग और बैंक इसके संचालन का भारी खर्च खुद वहन कर रहे थे.

समीर निगम के अनुसार, "इस सीमित एमडीआर से मिलने वाले राजस्व को फिनटेक कंपनियां और बैंक तकनीकी सुधार, साइबर सुरक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल नेटवर्क के विस्तार में दोबारा निवेश कर सकेंगे."

80 से 85 फीसदी ट्रांजैक्शन पर नहीं पड़ेगा कोई असर
मोबिक्विक की सह-संस्थापक उपासना टाकू ने स्पष्ट किया कि इस नीति को इस तरह तैयार किया गया है कि आम नागरिक और छोटे दुकानदार इससे पूरी तरह सुरक्षित रहें

  • 80% से अधिक ट्रांजैक्शन मुफ्त: देश में रोजाना होने वाले 70 से 80 करोड़ यूपीआई लेन-देन में से बहुतायत ₹2,000 से कम के होते हैं. इसलिए लगभग 80 से 85 फीसदी लेन-देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा.
  • क्रेडिट कार्ड के मुकाबले बेहद किफायती: जहां क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर व्यापारियों को 1.5% से 2.5% तक का भारी एमडीआर चुकाना पड़ता है, वहीं यूपीआई पर यह मात्र 0.4% है. यह दुनिया में सबसे कम दरों में से एक है और केवल ऑनलाइन शॉपिंग या फ्लाइट बुकिंग जैसे बड़े मर्चेंट भुगतानों पर ही लागू होगा.
  • छोटे व्यापारियों को छूट: ऐसे छोटे और स्थानीय दुकानदार जिनकी मासिक बिक्री ₹1 लाख के आसपास है, उन्हें इस एमडीआर के दायरे से बाहर रखा गया है.

बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर के खर्चों की होगी भरपाई
उपासना टाकू ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में यूपीआई का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है. मगर जैसे-जैसे ट्रांजैक्शन का पैमाना बढ़ा, इसके पीछे काम करने वाले सर्वरों और बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने की लागत भी कई गुना बढ़ गई, जिससे बैंकों पर लगातार दबाव था. वित्त मंत्रालय ने भी साफ किया है कि यह एमडीआर कोई सरकारी टैक्स नहीं है, बल्कि इसे भुगतान को सफल बनाने वाले बैंकों, ऐप प्रदाताओं और नेटवर्क सहयोगियों के बीच बांटा जाएगा ताकि देश का डिजिटल ढांचा कभी कमजोर न पड़े.

ये भी पढ़ें : Explained : पिछले 10 सालों में कितना बदला पेमेंट सिस्टम, कब तक फ्री में चलता रहेगा यूपीआई ?

TAGGED:

यूपीआई न्यू रूल्स 2026
क्या यूपीआई मुफ्त रहेगा
2000 से ऊपर के यूपीआई मर्चेंट चार्ज
UPI MDR CHARGES
यूपीआई एमडीआर चार्ज

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.