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यूपीआई चार्ज पर PhonePe और MobiKwik के संस्थापकों का बड़ा बयान, आपके जेब पर क्या होगा असर?

MDR लागू होने पर PhonePe और MobiKwik के फाउंडर्स का बड़ा दावा— क्रेडिट कार्ड से 5 गुना सस्ता है नया यूपीआई चार्ज ( ani )

नई दिल्ली: केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा बड़े मूल्य के व्यावसायिक यूपीआई (UPI) ट्रांजैक्शन पर 0.4 प्रतिशत मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने के फैसले का देश के फिनटेक उद्योग ने पुरजोर समर्थन किया है. डिजिटल भुगतान क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों—फोनपे और मोबिक्विक—ने इसे भारतीय डिजिटल अर्थव्यवस्था को अधिक सुरक्षित, आधुनिक और दीर्घकालिक रूप से मजबूत बनाने वाला कदम बताया है.

यह नया ढांचा 15 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होने जा रहा है. इसके तहत आम उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों पर बिना कोई वित्तीय बोझ डाले, डिजिटल भुगतान के बुनियादी ढांचे को टिकाऊ बनाने की कोशिश की गई है.

6 साल बाद फिनटेक और बैंकिंग सेक्टर को बड़ी राहत

फोनपे के सह-संस्थापक और सीईओ समीर निगम ने एक साक्षात्कार में बताया कि भारत दुनिया के उन 200 से अधिक देशों में शामिल है जहां डिजिटल भुगतान सबसे उन्नत है, लेकिन यह अकेला ऐसा देश था जहां यूपीआई पूरी तरह जीरो-एमडीआर (निःशुल्क) मॉडल पर काम कर रहा था. पिछले छह वर्षों से पूरा भुगतान उद्योग और बैंक इसके संचालन का भारी खर्च खुद वहन कर रहे थे.

समीर निगम के अनुसार, "इस सीमित एमडीआर से मिलने वाले राजस्व को फिनटेक कंपनियां और बैंक तकनीकी सुधार, साइबर सुरक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल नेटवर्क के विस्तार में दोबारा निवेश कर सकेंगे."