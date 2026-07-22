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ट्रम्प के टैरिफ प्लान से सहमा फार्मा बाजार, ल्यूपिन समेत कई भारतीय दवा कंपनियों के शेयर टूटे

नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा जेनेरिक दवाओं के आयात पर भारी टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद भारतीय शेयर बाजार में फार्मा सेक्टर के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई है. इस घोषणा के बाद सबसे बड़ा झटका ल्यूपिन (Lupin) के शेयरों को लगा, जो बुधवार को 4.21 प्रतिशत तक टूट गए. चूंकि भारत दुनिया भर में जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा निर्यातक है और अमेरिकी बाजार भारतीय दवा कंपनियों की कमाई का एक मुख्य जरिया है, इसलिए इस फैसले से निवेशकों में भारी चिंता देखी जा रही है.

डोनाल्ड ट्रम्प का नया टैरिफ प्लान क्या है?

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर इस नई नीति की रूपरेखा साझा की. इस नीति का मुख्य उद्देश्य जेनेरिक दवाओं के उत्पादन को वापस अमेरिका में लाना है. ट्रम्प के अनुसार:

शुरुआती दो साल राहत: 1 अगस्त, 2026 से अगले दो वर्षों तक अमेरिका में आयात की जाने वाली सभी जेनेरिक दवाओं पर शून्य प्रतिशत (0%) टैरिफ लागू रहेगा.

2028 से 100% टैक्स: दो साल की इस राहत अवधि के समाप्त होने के बाद, अगस्त 2028 से एक साल के लिए आयात शुल्क को बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया जाएगा.

2029 से 200% टैक्स: इसके ठीक एक साल बाद, यानी अगस्त 2029 से इस टैरिफ को और दोगुना करते हुए 200 प्रतिशत कर दिया जाएगा.