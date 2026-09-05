NPS अकाउंट होल्डर्स ध्यान दें! PFRDA ने नियमों को आसान बनाने के लिए जारी किया नया प्रस्ताव, 2 अक्टूबर तक मांगे सुझाव
PFRDA ने NPS के PoP नियमों में बड़े बदलाव का प्रस्ताव रखा है,जिसका उद्देश्य पेंशन की पहुंच बढ़ाना और डिजिटल सेवाओं को आसान बनाना है.
Published : September 5, 2026 at 11:14 AM IST
हैदराबाद: नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है! पेंशन नियामक PFRDA (पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण) ने इसके वितरण और सर्विस नेटवर्क को आधुनिक बनाने के लिए एक नया ऐतिहासिक प्रस्ताव जारी किया है. इसका सीधा मकसद देश के छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों तक पेंशन स्कीम की पहुंच को बढ़ाना और खाता खोलने की प्रक्रिया को पूरी तरह से पेपरलेस और डिजिटल बनाना है.
नियामक ने PFRDA (पॉइंट ऑफ प्रेजेंस) रेगुलेशंस, 2018 में संशोधनों के लिए 2 सितंबर 2026 को एक एक्सपोजर ड्राफ्ट जारी किया है. इस नए प्रस्ताव पर आम जनता और सभी संबंधित पक्ष 2 अक्टूबर 2026 तक अपने सुझाव या आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं.
क्या हैं वो बड़े बदलाव जो आपको जानना जरूरी है?
1. डिजिटल और फिजिकल मोड के दो अलग मॉडल
अब PFRDA ने PoP (Point of Presence - वो संस्थान जिनके जरिए आप NPS खाता खोलते या मैनेज करते हैं) को दो स्पष्ट श्रेणियों में बांटने का प्रस्ताव दिया है. पहला होगा डिजिटल मोड, जिसके तहत ग्राहक बिना किसी कागजी कार्रवाई के केवल ऑनलाइन माध्यम से अपना खाता खोल और मैनेज कर सकेंगे. दूसरा होगा फिजिकल मोड, जिसमें शाखाओं के जरिए ऑफलाइन या हाइब्रिड (डिजिटल + फिजिकल) सेवाएं दी जाएंगी, जिसके लिए भारत में कम से कम 5 शाखाएं होना जरूरी होगा.
2. 'पेंशन एजेंट' अब कहलाएंगे 'NPS मित्र'
इस पूरी प्रक्रिया का चेहरा बदलने जा रहा है. PFRDA ने प्रस्ताव दिया है कि 'पेंशन एजेंट' नाम की अभिव्यक्ति को बदलकर अब 'NPS मित्र' किया जाएगा. ये 'NPS मित्र' PoP के साथ एग्रीमेंट करके गांवों और दूर-दराज के इलाकों में घर-घर जाकर NPS और अन्य पेंशन योजनाओं का प्रचार और सर्विसिंग करने में मदद करेंगे.
3. नए डिस्ट्रीब्यूटर्स की एंट्री (नेटवर्क का विस्तार)
अभी तक मुख्य रूप से बड़े बैंक और वित्तीय संस्थान ही PoP के रूप में काम करते थे. लेकिन नए नियमों के बाद अब सहकारी समितियां (Co-operative Societies), LLP, ट्रस्ट और रजिस्टर्ड सोसायटियां भी तय पात्रता मानदंडों को पूरा करके PoP बन सकेंगी. इससे छोटे कस्बों में रहने वाले लोगों को अपने नजदीकी भरोसेमंद स्थानीय संस्थानों में ही पेंशन खाता खोलने की सुविधा मिल जाएगी.
4. डिजिटल मोड के लिए 'जीरो आवेदन फीस'
डिजिटल सर्विस को बढ़ावा देने के लिए PFRDA ने प्रस्ताव दिया है कि डिजिटल मोड के तहत PoP बनने के लिए कोई आवेदन फीस नहीं ली जाएगी. वहीं दूसरी ओर, फिजिकल मोड (ऑफलाइन) के लिए आवेदन शुल्क को ₹10,000 से बढ़ाकर ₹25,000 करने का सुझाव है.
5. 5 साल के बजाय सालाना रिन्यूअल फीस
PoP के लिए मौजूदा 5 साल के रिन्यूअल सिस्टम को खत्म करने का प्रस्ताव है. इसकी जगह अब सालाना फीस सिस्टम लाया जाएगा, जो पिछले वित्तीय वर्ष में PoP द्वारा कमाए गए शुल्कों का 1% (न्यूनतम ₹3,000 सालाना) होगा.
6. धोखाधड़ी या लापरवाही पर PoP की जवाबदेही
नियामक ने ग्राहकों की सुरक्षा से जुड़े नियमों को और सख्त किया है. अगर किसी 'NPS मित्र' या कर्मचारी की ओर से कोई धोखाधड़ी या लापरवाही होती है, तो उसके कारण ग्राहक को होने वाले नुकसान की भरपाई करने की पूरी जिम्मेदारी मूल PoP की होगी. इसके अलावा ग्राहकों की जानकारी को पूरी तरह से गोपनीय रखना अनिवार्य होगा.
आम निवेशक पर इसका क्या असर होगा?
इस बदलाव से NPS के निवेश नियमों, योगदान या आपके रिटर्न पर कोई असर नहीं पड़ेगा. इसका पूरा फायदा आपको बेहतर सर्विस और सुविधा के रूप में मिलेगा
- मिनटों में खुलेगा खाता: डिजिटल मोड के मजबूत होने से कई फिनटेक ऐप्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बाजार में आएंगे, जिससे आप घर बैठे कुछ ही मिनटों में पेपरलेस खाता खोल पाएंगे.
- गांव-गांव तक सर्विस: ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को शहर भागे बिना अपने गांव-कस्बे में ही 'NPS मित्र' और सहकारी समितियों के जरिए पेंशन का सुरक्षित सहारा मिल सकेगा.
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