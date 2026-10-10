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अब UPI से सीधे बैंक अकाउंट में आएगा PF का पैसा, दिसंबर 2026 तक लॉन्च होने की उम्मीद

सांकेतिक फोटो ( getty image )

नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने करोड़ों खाताधारकों के लिए एक बेहद आसान और शानदार डिजिटल सुविधा लाने जा रहा है. अब पीएफ खाते से पैसा निकालने के लिए अंशधारकों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. ईपीएफओ ने बैंकों के सहयोग से यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के जरिए प्रोविडेंट फंड बैलेंस निकासी की टेस्टिंग शुरू कर दी है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस नए फीचर को दिसंबर 2026 के अंत तक औपचारिक रूप से लॉन्च किए जाने की उम्मीद है.

UAN पोर्टल और UPI का होगा डायरेक्ट लिंक

वर्तमान व्यवस्था के तहत, ईपीएफओ अंशधारक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) पोर्टल के जरिए ऑनलाइन क्लेम फॉर्म भरते हैं. क्लेम प्रोसेस पूरा होने के बाद ईपीएफओ राशि को सब्सक्राइबर्स के बैंक खातों में ट्रांसफर करता है. इस पूरी प्रक्रिया में आमतौर पर कुछ दिनों का समय लग जाता है.