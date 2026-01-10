EPFO की नई सुविधा, BHIM ऐप से निकाल सकेंगे PF का पैसा
EPFO बहुत जल्द BHIM ऐप के जरिये पीएफ खाते से तुरंत पैसे निकालने के लिए PF एडवांस क्लेम की सुविधा दे सकता है.
Published : January 10, 2026 at 6:48 PM IST
नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्यों को मिलने वाली सुविधाओं में और इजाफा हो सकता है. अच्छी खबर यह है कि ईपीएफओ कुछ महीनों में BHIM ऐप के जरिये तुरंत प्रोविडेंट फंड (PF) निकालने की सुविधा दे सकता है. इससे करोड़ों सदस्यों को फायदा है.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, EPFO के इस कदम का उद्देश्य सदस्यों के लिए सेवाओं की पहुंच में आसानी और लचीलापन को बेहतर बनाना है, ताकि वे तुरंत प्रोविडेंट फंड कॉर्पस निकाल सकें. यह सुविधा ATM विड्रॉल सर्विस जैसी ही है.
ईपीएफओ ने NPCI (भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम) के साथ मिलकर काम कर रहा है. इस पहल से स्वास्थ्य, शिक्षा और विशेष परिस्थितियों के लिए सीधे UPI-लिंक्ड बैंक अकाउंट में विड्रॉल की सुविधा मिलेगी.
रिपोर्ट के मुताबिक, BHIM ऐप के जरिये अपने पीएफ खाते से तुरंत पैसे निकालने की सुविधा अगले दो से तीन महीनों में शुरू हो सकती है. इससे, आप किसी भी मंजूर कैटेगरी के तहत PF एडवांस क्लेम कर पाएंगे. शुरुआत में यह फीचर सिर्फ BHIM ऐप पर काम करेगा, लेकिन बाद में इसे दूसरे UPI ऐप पर भी बढ़ाया जा सकता है.
रिपोर्ट में एक अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि क्लेम फाइल होने के बाद, EPFO इसे वेरिफाई और प्रमाणित करेगा, जिसके बाद भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के जरिये तुरंत राशि मंजूर कर दी जाएगी. फिर यह राशि सीधे सदस्य के UPI-लिंक्ड बैंक अकाउंट में जमा कर दी जाएगी. अधिकारियों के मुताबिक, इस सुविधा का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए शुरुआत में कुछ लिमिट हो सकती हैं.
एक अधिकारी ने टीओआई को बताया, "BHIM ऐप से पूरा पैसा नहीं निकाला जा सकेगा, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने UPI से पैसे निकालने की अपनी लिमिट तय कर दी है. तुरंत कुछ भी निकालने में कुछ जोखिम भी होता है. लिमिट अभी तय नहीं हुई है."
अधिकारी ने बताया कि यह फीचर सिर्फ BHIM ऐप पर उपलब्ध होगा. हालांकि, यह फीचर भविष्य में दूसरे UPI-बेस्ड ऐप जैसे फोनपे, पेटीएम में भी बढ़ाया जा सकता है.
यह भी पढ़ें- PM किसान सम्मान का पैसा बढ़कर होगा 8000 रुपये? बजट पर टिकी किसानों की निगाहें