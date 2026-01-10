ETV Bharat / business

EPFO की नई सुविधा, BHIM ऐप से निकाल सकेंगे PF का पैसा

नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्यों को मिलने वाली सुविधाओं में और इजाफा हो सकता है. अच्छी खबर यह है कि ईपीएफओ कुछ महीनों में BHIM ऐप के जरिये तुरंत प्रोविडेंट फंड (PF) निकालने की सुविधा दे सकता है. इससे करोड़ों सदस्यों को फायदा है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, EPFO के इस कदम का उद्देश्य सदस्यों के लिए सेवाओं की पहुंच में आसानी और लचीलापन को बेहतर बनाना है, ताकि वे तुरंत प्रोविडेंट फंड कॉर्पस निकाल सकें. यह सुविधा ATM विड्रॉल सर्विस जैसी ही है. ईपीएफओ ​​ने NPCI (भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम) के साथ मिलकर काम कर रहा है. इस पहल से स्वास्थ्य, शिक्षा और विशेष परिस्थितियों के लिए सीधे UPI-लिंक्ड बैंक अकाउंट में विड्रॉल की सुविधा मिलेगी. रिपोर्ट के मुताबिक, BHIM ऐप के जरिये अपने पीएफ खाते से तुरंत पैसे निकालने की सुविधा अगले दो से तीन महीनों में शुरू हो सकती है. इससे, आप किसी भी मंजूर कैटेगरी के तहत PF एडवांस क्लेम कर पाएंगे. शुरुआत में यह फीचर सिर्फ BHIM ऐप पर काम करेगा, लेकिन बाद में इसे दूसरे UPI ऐप पर भी बढ़ाया जा सकता है.