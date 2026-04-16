PF खाताधारकों की मौज! जून अंत तक इन्हें मिलेंगे ₹34,000 ब्याज, घर बैठे ऐसे चेक करें अपना बैलेंस
पीएफ जमा पर 8.25% की दर से ब्याज दिया जाएगा, आपके खाते में कितना पैसा आएगा,यह सीधे तौर पर आपके पीएफ बैलेंस पर निर्भर है.
Published : April 16, 2026 at 11:57 AM IST
हैदराबाद: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के 7 करोड़ से अधिक ग्राहकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है. अगर आप भी नौकरीपेशा हैं और आपकी सैलरी से पीएफ (PF) की कटौती होती है, तो केंद्र सरकार जल्द ही आपके खाते में ब्याज की राशि ट्रांसफर करने जा रही है. ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए घोषित ब्याज दर का पैसा जून के अंतिम सप्ताह तक कर्मचारियों के खातों में पहुंच सकता है.
8.25 प्रतिशत की दर से मिलेगा ब्याज
केंद्र सरकार ने पहले ही घोषणा कर दी है कि इस बार पीएफ जमा पर 8.25% की दर से ब्याज दिया जाएगा. यह पिछले तीन सालों में मिलने वाली सबसे आकर्षक ब्याज दरों में से एक है. EPFO का यह फैसला उन करोड़ों कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जो अपनी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा भविष्य की सुरक्षा के लिए पीएफ में जमा करते हैं.
किसे कितनी मिलेगी रकम? (गणित समझिए)
आपके खाते में कितना पैसा आएगा, यह सीधे तौर पर आपके पीएफ बैलेंस पर निर्भर करता है. ब्याज की गणना साल भर के औसत बैलेंस के आधार पर की जाती है. उदाहरण के तौर पर: यदि आपके पीएफ खाते में ₹4,00,000 जमा हैं, तो 8.25% की दर से आपको लगभग ₹33,000 से ₹34,000 तक का ब्याज मिल सकता है. यदि आपका बैलेंस ₹5,00,000 है, तो यह राशि ₹41,250 के आसपास होगी. जिन कर्मचारियों का बैलेंस ₹10 लाख या उससे अधिक है, उनके खाते में ₹82,500 से ज्यादा की बड़ी राशि क्रेडिट होगी.
कैसे चेक करें अपना बैलेंस?
EPFO ने ब्याज और बैलेंस चेक करने की प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया है. आप घर बैठे नीचे दिए गए तरीकों से अपना स्टेटस जान सकते हैं:
UMANG ऐप
- अपने स्मार्टफोन पर उमंग ऐप डाउनलोड करें,
- EPFO' सेक्शन में जाएं और 'View Passbook' पर क्लिक करें.
- अपना UAN और OTP डालकर लॉगिन करें.
EPFO पोर्टल
आधिकारिक ई-पासबुक पोर्टल पर जाकर अपने UAN और पासवर्ड के जरिए लॉगिन करें. वहां 'Download/View Passbook' के विकल्प में आपको क्रेडिट हुआ ब्याज दिख जाएगा.
SMS सेवा
अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से EPFOHO UAN ENG लिखकर 7738299899 पर भेजें. मिस्ड कॉल: सिर्फ 011-22901406 पर एक मिस्ड कॉल देकर भी आप अपना बैलेंस जान सकते हैं.
EPFO 3.0: नई सुविधाएं
सरकार केवल ब्याज ही नहीं, बल्कि पीएफ निकासी और ट्रांसफर की प्रक्रिया को भी आसान बना रही है. 'EPFO 3.0' के तहत अब नौकरी बदलने पर पीएफ का पैसा ऑटो-ट्रांसफर हो जाता है और क्लेम सेटलमेंट का समय भी घटकर 3-4 दिन रह गया है. कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे अपना UAN केवाईसी अपडेट रखें ताकि ब्याज की राशि बिना किसी रुकावट के उनके खाते में दिखाई दे.
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