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66% भारतीयों का मानना- लोकतंत्र के लिए वरदान साबित हो रहा है सोशल मीडिया: रिसर्च

हैदराबाद: प्यू रिसर्च सेंटर द्वारा 37 देशों में किए गए एक हालिया वैश्विक सर्वेक्षण के मुताबिक, भारतीय नागरिकों का एक बड़ा हिस्सा यह मानता है कि सोशल मीडिया ने देश के लोकतंत्र को मजबूत करने में सकारात्मक भूमिका निभाई है. यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब दुनिया के कई अमीर देशों, विशेष रूप से अमेरिका और यूरोपीय देशों में सोशल मीडिया के लोकतांत्रिक प्रभावों को लेकर भारी निराशा और नकारात्मक माहौल देखा जा रहा है.

युवा पीढ़ी में सोशल मीडिया को लेकर सबसे अधिक भरोसा सर्वेक्षण के अनुसार, भारत में सोशल मीडिया को लेकर सबसे ज्यादा सकारात्मक सोच युवाओं में है. देश की युवा और बुजुर्ग आबादी के विचारों में करीब 24 प्रतिशत अंकों का एक बड़ा फासला दिखाई देता है:

अमेरिका में जहां 64% लोग सोशल मीडिया को लोकतंत्र के लिए नुकसानदेह मानते हैं, वहीं भारत में इसके विपरीत केवल 23% लोग ही इसे हानिकारक मानते हैं.

इस तुलनात्मक तालिका से दोनों विचारधाराओं के बीच के अंतर को आसानी से समझा जा सकता है.

लोकतंत्र को लेकर भारत और दुनिया की सोच में बड़ा अंतर प्यू रिसर्च की इस रिपोर्ट में भारत और पश्चिमी देशों के बीच एक बहुत ही स्पष्ट अंतर देखने को मिला है. जहां विकसित देशों के लोग सोशल मीडिया को लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा मान रहे हैं, वहीं भारत जैसे विकासशील देशों में इसे सशक्तिकरण के एक साधन के रूप में देखा जा रहा है.

वैश्विक स्तर पर 45,000 से अधिक लोगों के बीच किए गए इस सर्वे से स्पष्ट होता है कि भारत में इंटरनेट और सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर समाज में एक बड़ा बदलाव आ रहा है. जहां एक तरफ भारतीय जनता इसके फायदों से उत्साहित है, वहीं दूसरी तरफ इसके कारण समाज में बढ़ रहे विभाजन और अफवाहों को लेकर भी सचेत है.

18 से 34 वर्ष के युवा: इस आयु वर्ग के रिकॉर्ड 74% युवा मानते हैं कि सोशल मीडिया लोकतंत्र के लिए एक बेहतरीन माध्यम है.

इस आयु वर्ग के रिकॉर्ड 74% युवा मानते हैं कि सोशल मीडिया लोकतंत्र के लिए एक बेहतरीन माध्यम है. 35 से 49 वर्ष के लोग: इस वर्ग के 69% लोग इसके पक्ष में हैं.

इस वर्ग के 69% लोग इसके पक्ष में हैं. 50 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोग: इस आयु वर्ग में केवल 50% लोग ही सोशल मीडिया के प्रभाव को अच्छा मानते हैं.

यह पैटर्न ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में भी देखा गया है, जहां युवाओं और बुजुर्गों के बीच भारी वैचारिक मतभेद हैं. उदाहरण के लिए, ब्रिटेन में जहां 60% युवा सोशल मीडिया को लोकतंत्र के लिए अच्छा बताते हैं, वहीं केवल 31% बुजुर्ग ही इससे सहमत हैं.

भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का बदलता इस्तेमाल

यदि हम भारत में सोशल मीडिया के इस्तेमाल के आंकड़ों पर नजर डालें, तो वैश्विक औसत की तुलना में यहां अभी भी इंटरनेट का उपयोग करने वाली आबादी का अनुपात कम है. रिपोर्ट के अनुसार, 48% भारतीय वयस्क ऐसे हैं जो सर्वे में शामिल पांच मुख्य प्लेटफॉर्म्स में से किसी का भी उपयोग नहीं करते हैं. यह आंकड़ा भारत को पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों की कतार में खड़ा करता है जहां नॉन-यूजर्स की संख्या काफी अधिक है.

इसके बावजूद, जो लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है. भारत में प्रमुख ऐप्स के उपयोग की स्थिति इस प्रकार है

फेसबुक: यह 43% यूजर शेयर के साथ भारत में सबसे लोकप्रिय ऐप बना हुआ है (2023 में यह 39% था).

यह 43% यूजर शेयर के साथ भारत में सबसे लोकप्रिय ऐप बना हुआ है (2023 में यह 39% था). इंस्टाग्राम: इसकी लोकप्रियता में सबसे बड़ी उछाल देखी गई है. यह 2023 के 26% से बढ़कर अब 38% पर पहुंच गया है (12% की बढ़त).

इसकी लोकप्रियता में सबसे बड़ी उछाल देखी गई है. यह 2023 के 26% से बढ़कर अब 38% पर पहुंच गया है (12% की बढ़त). स्नैपचैट: भारत के 18% वयस्क इसका उपयोग करते हैं, जो बिल्कुल वैश्विक औसत के बराबर है.

भारत के 18% वयस्क इसका उपयोग करते हैं, जो बिल्कुल वैश्विक औसत के बराबर है. एक्स (ट्विटर): भारत में केवल 7% लोग इसका उपयोग करते हैं, जबकि वैश्विक औसत 18% है.

भारत में केवल 7% लोग इसका उपयोग करते हैं, जबकि वैश्विक औसत 18% है. टिकटॉक: साल 2020 में भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित किए जाने के बावजूद, कुछ पुराने डेटा या वीपीएन के माध्यम से 6% की मौजूदगी दर्ज की गई है, जबकि इसका वैश्विक औसत 40% है.

"जागरूक यूजर" का विरोधाभास: फायदे और नुकसान दोनों की समझ

इस सर्वे का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि जो लोग सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं जैसे युवा और उच्च शिक्षित लोग, वही इसके दुष्प्रभावों को लेकर भी सबसे ज्यादा जागरूक हैं. प्यू रिसर्च ने इसे एक 'वैश्विक विरोधाभास' के रूप में देखा है.

भारतीय नागरिकों ने इसके सकारात्मक और नकारात्मक, दोनों पहलुओं को खुलकर स्वीकार किया है

सकारात्मक प्रभाव

66% भारतीयों का मानना है कि सोशल मीडिया की वजह से लोग समसामयिक घटनाओं और खबरों के प्रति अधिक जागरूक और सूचित हुए हैं. 55% लोगों का कहना है कि इसने आम नागरिकों को राजनीति में अपनी बात रखने और एक प्रभावी आवाज उठाने का मौका दिया है.

नकारात्मक प्रभाव

62% भारतीयों ने यह माना कि सोशल मीडिया की वजह से समाज में झूठी अफवाहें फैलाना और लोगों को गुमराह करना बहुत आसान हो गया है. 51% लोगों का मानना है कि इसके कारण लोगों के बीच राजनीतिक विचारधारा को लेकर आपसी दूरियां और विभाजन काफी बढ़ गया है.

यह स्थिति केवल भारत की नहीं है. दुनिया के कम से कम 29 देशों में एक-तिहाई से अधिक उत्तरदाताओं ने माना कि वे इन चारों बदलावों—यानी अधिक जानकारी, मजबूत आवाज, लेकिन साथ ही अधिक विभाजन और मानसिक हेरफेर—को एक साथ महसूस कर रहे हैं.

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