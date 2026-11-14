Paytm को RBI से मिली बड़ी मंजूरी, स्टॉक ने बनाया 52-वीक हाई; क्यों इतना अहम है वॉलेट का कमबैक?
Paytm Wallet: वन97 कम्युनिकेशंस की मालिकाना हक वाली सब्सिडियरी पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड (PPSL) को वॉलेट चलाने के लिए RBI से मंजूरी मिल गई है।
Published : November 14, 2026 at 1:15 PM IST
Paytm Wallet: फिनटेक कंपनी पेटीएम के लिए बड़ी खुशखबरी आई है. भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड (PPSL) को वॉलेट चलाने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है. वन97 कम्युनिकेशंस ने शुक्रवार को शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि RBI ने 13 नवंबर 2026 के पत्र के जरिए प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (PPI) यानी वॉलेट के लिए यह मंजूरी दी है.
इस खबर के आते ही शुक्रवार को शेयर बाजार में पेटीएम के शेयर में जोरदार तेजी देखने को मिली. वन97 कम्युनिकेशंस के शेयर ने शुक्रवार को रिकॉर्ड हाई बना दिया. बीएसई पर शेयर 1.14 फीसदी चढ़कर 1,945 रुपये पर बंद हुआ, जबकि दिन में यह 1.85 फीसदी उछलकर 1,958.80 रुपये तक पहुंच गया था.
NSE पर भी शेयर 0.77 फीसदी बढ़कर 1,939.90 रुपये पर बंद हुआ. इंट्राडे में यह 1,960 रुपये के रिकॉर्ड स्तर तक गया. हालांकि शुक्रवार को 52 हफ्ते के नए हाई पर पहुंचने के बाद भी शेयर अभी भी अपने IPO इश्यू प्राइस 2,150 रुपये से नीचे ट्रेड कर रहा है.
क्या है RBI की शर्त?
कंपनी ने बताया कि यह मंजूरी प्रीपेड भुगतान साधनों पर 27 अगस्त 2021 के RBI के मास्टर निर्देशों के पालन के अधीन है. PPSL को साइबर सुरक्षा ऑडिट सहित एक सिस्टम ऑडिट कराने की सलाह दी गई है. ऑडिट का दायरा गैर-बैंक भुगतान प्रणाली संचालकों के लिए 5 नवंबर 2026 को जारी साइबर लचीलापन और डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण संबंधी मास्टर निर्देशों में निहित है.
कंपनी ने साफ कहा है कि PPSL अंतिम मंजूरी या प्राधिकार प्रमाणपत्र मिलने के बाद ही प्रीपेड भुगतान साधन जारी कर सकती है. यानी वॉलेट शुरू करने के लिए अभी फाइनल लाइसेंस का इंतजार करना होगा.
पेटीएम के लिए वॉलेट इतना जरूरी क्यों है?
वॉलेट का कमबैक पेटीएम के लिए सिर्फ एक प्रोडक्ट की वापसी नहीं, बल्कि पूरी ग्रोथ स्ट्रैटेजी का अहम हिस्सा है. वॉलेट के जरिए कंपनी अपना कंज्यूमर बेस बढ़ा सकेगी, ट्रांजैक्शन की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को क्रॉस-सेल करने का मौका मिलेगा.
इनमें पेटीएम पोस्टपेड, पर्सनल लोन, वेल्थ मैनेजमेंट और इक्विटी ब्रोकिंग जैसी सर्विसेज शामिल हैं. वित्त वर्ष 2026-2027 की दूसरी तिमाही (Q2FY27) की अर्निंग कॉल में मैनेजमेंट ने बताया था कि Postpaid, पर्सनल लोन, इक्विटी ब्रोकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट जैसे प्रोडक्ट्स से कंज्यूमर बिजनेस का मोनेटाइजेशन सुधर रहा है.
फाउंडर और CEO विजय शेखर शर्मा ने भी वेल्थ मैनेजमेंट को बड़ी ग्रोथ एरिया बताया है, क्योंकि कंपनी अब सिर्फ पेमेंट्स से आगे बढ़कर ब्रॉडर कंज्यूमर फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस बनना चाहती है. वॉलेट इसी सफर का एंट्री गेट बनेगा.
Q2 में 10 गुना से ज्यादा बढ़ा मुनाफा
यह डेवलपमेंट ऐसे समय में आया है जब पेटीएम ने Q2 FY27 में शानदार नतीजे दिए हैं. कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 10.7 गुना बढ़कर 225 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल इसी तिमाही में सिर्फ 21 करोड़ रुपये था. Q1 FY27 के 220 करोड़ रुपये के मुकाबले भी यह मामूली बढ़त है.
सितंबर तिमाही में ऑपरेटिंग रेवेन्यू सालाना आधार पर 28% और तिमाही आधार पर 8% बढ़कर 2,648 करोड़ रुपये हो गया.
पेटीएम वॉलेट की पूरी कहानी
पेटीएम ने 2014 में अपना वॉलेट कारोबार शुरू किया था. उस समय पेटीएम वॉलेट देश में डिजिटल पेमेंट की पहचान बन गया था. बाद में नियामकीय आवश्यकताओं के तहत 2017 में इस कारोबार को पेटीएम पेमेंट्स बैंक को हस्तांतरित कर दिया गया था.
साल 2022 में यह कारोबार दबाव में आ गया, जब RBI ने बैंक को नए ग्राहक जोड़ने से रोक दिया. इसके बाद जनवरी 2024 में RBI ने अनुपालन से जुड़ी चिंताओं का हवाला देते हुए पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) को वॉलेट टॉप-अप सहित नई जमा और राशि स्वीकार करने से रोक दिया था.
इसके बाद नियामक ने परिचालन और प्रबंधन से जुड़ी चिंताओं का हवाला देते हुए अप्रैल 2026 में PPBL का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया. दिल्ली हाईकोर्ट ने जुलाई में बैंक को बंद करने का आदेश दिया था.
अब क्या होगा आगे?
अब PPSL को वॉलेट के लिए मिली सैद्धांतिक मंजूरी को पेटीएम के लिए बड़ा कमबैक माना जा रहा है. अगर कंपनी सिस्टम ऑडिट और RBI की सभी शर्तें पूरी कर लेती है, तो उसे फाइनल मंजूरी मिल जाएगी और वह फिर से अपना वॉलेट कारोबार शुरू कर सकेगी.
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