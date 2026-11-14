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Paytm को RBI से मिली बड़ी मंजूरी, स्टॉक ने बनाया 52-वीक हाई; क्यों इतना अहम है वॉलेट का कमबैक?

पेटीएम वॉलेट करेगा कमबैक? (सांकेतिक फोटो) ( IANS )

Paytm Wallet: फिनटेक कंपनी पेटीएम के लिए बड़ी खुशखबरी आई है. भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड (PPSL) को वॉलेट चलाने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है. वन97 कम्युनिकेशंस ने शुक्रवार को शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि RBI ने 13 नवंबर 2026 के पत्र के जरिए प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (PPI) यानी वॉलेट के लिए यह मंजूरी दी है.

इस खबर के आते ही शुक्रवार को शेयर बाजार में पेटीएम के शेयर में जोरदार तेजी देखने को मिली. वन97 कम्युनिकेशंस के शेयर ने शुक्रवार को रिकॉर्ड हाई बना दिया. बीएसई पर शेयर 1.14 फीसदी चढ़कर 1,945 रुपये पर बंद हुआ, जबकि दिन में यह 1.85 फीसदी उछलकर 1,958.80 रुपये तक पहुंच गया था.