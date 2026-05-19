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बिना बैंक खाते के बच्चे करेंगे UPI पेमेंट? पैरेंट्स के लिए आई ये बड़ी खुशखबरी, जानें पूरा प्रोसेस

नई दिल्ली: देश की दिग्गज फिनटेक कंपनी पेटीएम (Paytm) ने एक शानदार नया फीचर 'पेटीएम पॉकेट मनी' लॉन्च किया है. इस फीचर की मदद से अब स्कूल और कॉलेज जाने वाले वो किशोर भी आसानी से स्वतंत्र रूप से UPI पेमेंट कर सकेंगे, जिनका अपना कोई बैंक खाता नहीं है. कंपनी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) को भेजी गई नियामक फाइलिंग में इस बात की आधिकारिक जानकारी दी है.

माता-पिता का रहेगा पूरा कंट्रोल

पेटीएम ने बताया कि इस फीचर का मुख्य उद्देश्य बच्चों को बिना नकदी या बार-बार माता-पिता पर निर्भर रहे बिना पेमेंट करने की आजादी देना है. हालांकि, आजादी के साथ सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया है. माता-पिता या परिवार का कोई भी भरोसेमंद सदस्य अपने ऐप से बच्चों के लिए मासिक खर्च की सीमा तय कर सकता है. साथ ही, वे रीयल-टाइम में यह भी देख सकेंगे कि बच्चे कहां और कितना पैसा खर्च कर रहे हैं.

ऐसे काम करेगा NPCI का 'UPI सर्किल'

यह नया फीचर नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा अगस्त 2024 में पेश किए गए 'UPI सर्किल' फ्रेमवर्क पर आधारित है. यूपीआई सर्किल के तहत, मुख्य बैंक खाताधारक (यानी माता-पिता) अपने अकाउंट का एक्सेस किसी सेकेंडरी यूजर (जैसे अपने बच्चे) को दे सकते हैं. इससे एक ही बैंक अकाउंट से जुड़े होने के बावजूद बच्चे अपने खुद के मोबाइल फोन से सुरक्षित भुगतान कर सकेंगे. अब उन्हें पेमेंट के लिए पैरेंट्स का फोन मांगने या बार-बार OTP के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं होगी.

लिमिट और सुरक्षा के कड़े नियम

पेटीएम ने किशोरों की सुरक्षा और फिजूलखर्ची पर लगाम लगाने के लिए कड़े नियम बनाए हैं:

खर्च की सीमा: एक बार में अधिकतम ₹5,000 और पूरे महीने में कुल ₹15,000 तक का ही पेमेंट किया जा सकेगा.