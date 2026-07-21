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पेटीएम को हुआ अब तक का सबसे बड़ा मुनाफा, कमाई 28% बढ़कर ₹2,448 करोड़ हुई

कमाई और मुनाफे में भारी उछाल पेटीएम की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले कंपनी के बिजनेस में बड़ा सुधार हुआ है:

नई दिल्ली: देश की सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम की पैरेंट कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस ने साल 2026 की पहली तिमाही (Q1 FY27) के बहुत ही शानदार नतीजे पेश किए हैं. जून 2026 में खत्म हुई इस तिमाही में कंपनी ने कामकाज के मोर्चे पर अब तक का सबसे बड़ा ₹203 करोड़ का मुनाफा (EBITDA) कमाया है. कंपनी को यह सफलता दुकानदारों के बिजनेस में तेजी आने और लोन बांटने के काम से मिली है.

साउंडबॉक्स और लोन बिजनेस से मिली मजबूती

पेटीएम की इस कामयाबी के पीछे दुकानदारों (मर्चेंट्स) का भरोसा और लोन बांटने का बिजनेस सबसे आगे रहा. पेटीएम के जरिए होने वाले कुल लेन-देन (GMV) में 31% की बढ़त हुई, जो बढ़कर ₹7.1 लाख करोड़ हो गई. देश भर के बाजारों में पेटीएम के साउंडबॉक्स और पीओएस (POS) मशीनों की संख्या अब 1.57 करोड़ के पार पहुंच गई है. इसके साथ ही, लोन बांटने के बिजनेस से होने वाली कमाई 45% बढ़कर ₹814 करोड़ हो गई. खास बात यह है कि पेटीएम से मर्चेंट लोन लेने वाले आधे से ज्यादा दुकानदार ऐसे हैं, जिन्होंने दोबारा लोन लिया है.

यूपीआई और ऐप यूजर्स बढ़े

पेटीएम ऐप का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों की संख्या में भी बड़ी बढ़ोतरी हुई है. हर महीने ऐप इस्तेमाल करने वाले एक्टिव ग्राहकों (MTUs) की संख्या 60 लाख बढ़कर अब 8 करोड़ हो गई है. पेटीएम उपभोक्ता यूपीआई (UPI) से होने वाला लेन-देन 45% की रफ्तार से बढ़कर ₹5.9 लाख करोड़ तक पहुंच गया है. जून 2026 तक कंपनी के पास बैंक में ₹13,529 करोड़ का मजबूत कैश मौजूद है, जिससे कंपनी आगे अपने बिजनेस को और बड़ा करेगी.

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