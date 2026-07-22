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बिना इंटरनेट के भी फटाफट होगा UPI पेमेंट! NPCI ला रहा नया 'टैप-टू-पे' फीचर, समझें पूरा तरीका

हैदराबाद: भारत में डिजिटल भुगतान की तस्वीर बदलने वाला यूपीआई (UPI) अब एक और बड़ी क्रांति के लिए तैयार है. नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) एक ऐसी बेहतरीन तकनीक पर काम कर रहा है, जिसके बाद खराब नेटवर्क या इंटरनेट न होने पर भी आपका पेमेंट कभी नहीं रुकेगा. इस नई तकनीक के आने से लोग फ्लाइट, अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन, बेसमेंट या सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में भी बिना किसी रुकावट के यूपीआई पेमेंट कर सकेंगे.

बिना इंटरनेट कैसे काम करेगी यह नई व्यवस्था?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह आगामी फीचर NFC (नियर-फील्ड कम्युनिकेशन) तकनीक पर आधारित होगा. इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि भुगतान करने के लिए आपको कोई QR कोड स्कैन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आपको बस अपने एनएफसी-सपोर्टेड स्मार्टफोन को दुकानदार की POS (पॉइंट ऑफ सेल) मशीन के पास ले जाकर 'टैप' करना होगा और पेमेंट तुरंत सफल हो जाएगा. सबसे खास बात यह है कि इस प्रक्रिया के दौरान न तो आपके फोन में इंटरनेट की जरूरत होगी और न ही दुकानदार की मशीन को किसी नेटवर्क से जुड़े रहने की आवश्यकता होगी.

बिना यूपीआई पिन के ₹2,000 तक का भुगतान

शुरुआती चरण में इस ऑफलाइन सुविधा के तहत एक बार में अधिकतम ₹2,000 तक का भुगतान किया जा सकेगा. इस सेवा का लाभ उठाने के लिए यूजर्स को पहले इंटरनेट कनेक्टिविटी होने पर अपने UPI Lite वॉलेट में पैसे लोड करने होंगे. एक बार वॉलेट में पैसे आ जाने के बाद, नेटवर्क गायब होने पर भी उस बैलेंस से ऑफलाइन ट्रांजैक्शन किया जा सकेगा. ग्राहकों की सुविधा के लिए इसमें ऐसे सेटिंग्स विकल्प भी मिलेंगे, जिससे छोटे पेमेंट्स के लिए बार-बार यूपीआई पिन दर्ज करने की झंझट खत्म हो जाएगी.

फ्लाइट और मेट्रो यात्रियों को मिलेगा बड़ा फायदा

अक्सर देखा जाता है कि हवाई यात्रा के दौरान या जमीन से नीचे बने मेट्रो स्टेशनों पर मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह ठप हो जाता है. ऐसे में कैश न होने पर यात्री चाहकर भी डिजिटल पेमेंट नहीं कर पाते. एनपीसीआई विशेष रूप से इसी समस्या को खत्म करने के लिए इस फीचर को ला रहा है. भविष्य में फ्लाइट में खाना ऑर्डर करना हो या अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन पर कोई खरीदारी करनी हो, फोन में 'एरोप्लेन मोड' ऑन होने पर भी पेमेंट चुटकियों में हो जाएगा.