रूस-पतंजलि डील, 200 देशों में विस्तार की तैयारी, बाबा रामदेव के शेयर उड़ान भरने को तैयार
रूस संग समझौते से पतंजलि फूड्स में तेजी की उम्मीद, सोमवार को मार्केट खुलते ही कंपनी के शेयर पर दिखाई दे सकता है सकारात्मक असर.
Published : December 7, 2025 at 5:04 PM IST|
Updated : December 7, 2025 at 5:10 PM IST
नई दिल्ली: पतंजलि समूह और रूस सरकार के बीच हुए बड़े समझौते (MoU) के बाद बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि फूड्स (Patanjali Foods) शेयर बाजार में फोकस में रहने वाली है. यह डील राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के तुरंत बाद साइन की गई, जिसके चलते निवेशकों में खास उत्साह देखा जा रहा है. माना जा रहा है कि सोमवार को मार्केट खुलते ही इसका सकारात्मक असर कंपनी के शेयर पर दिखाई दे सकता है.
200 देशों में पतंजलि हेल्थ सर्विस ले जाने की तैयारी
पतंजलि आयुर्वेद ने रूस सरकार के साथ हेल्थ और स्किल्ड लेबर कैटेगरी में एक महत्वपूर्ण एमओयू साइन किया है. इस समझौते पर हस्ताक्षर बाबा रामदेव और इंडो-रूस बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन तथा रूस के कॉमर्स मिनिस्टर सर्गेई चेरेमिन के बीच हुए.
बाबा रामदेव ने बताया कि रूस में योग और आयुर्वेद को लेकर लोगों में काफी रुचि है और वे इन पर भरोसा करते हैं. इसी आधार पर पतंजलि अपनी वेलनेस और हेल्थ सर्विसेज को बड़े पैमाने पर रूस में विस्तार देने की तैयारी कर चुका है. साथ ही उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य दुनिया के 200 देशों में पतंजलि की हेल्थ सर्विस पहुंचाना है और इसके लिए रूस उन्हें पहला बड़ा प्रवेश द्वार साबित होगा.
शेयर पर दिख सकता है बड़ा असर
रूस के साथ इस समझौते का असर पतंजलि फूड्स के शेयर पर पहले ही दिखना शुरू हो चुका है. शुक्रवार को शेयर बाजार में इस स्टॉक ने अचानक तेज रफ्तार दिखाई. गुरुवार को 523.90 रुपये पर बंद होने के बाद यह शेयर शुक्रवार को 527.45 रुपये पर खुला और तेजी के साथ ऊपर की ओर बढ़ता गया. कारोबार के दौरान यह 4% से अधिक उछलकर 555.15 रुपये तक पहुंच गया था.
हालांकि बाद में बाजार बंद होते समय इसकी गति थोड़ी धीमी हुई, फिर भी शेयर 3.64% की तेजी के साथ 548 रुपये पर बंद हुआ.
एक साल की सुस्ती, अब उम्मीद की नई किरण
बीते एक वर्ष से पतंजलि फूड्स का शेयर कमजोर प्रदर्शन कर रहा था और इस दौरान इसने लगभग 11.40% का निगेटिव रिटर्न दिया. पिछले छह महीने में यह करीब 4% टूटा, जबकि एक महीने में लगभग 6% गिरा.
हालांकि, लंबी अवधि की बात करें तो पिछले पांच वर्षों में यह शेयर 58% का पॉजिटिव रिटर्न दे चुका है. अब रूस के साथ हुई इस बड़ी डील के बाद विश्लेषकों का मानना है कि पतंजलि फूड्स के शेयर में आई शुक्रवार की तेजी आगे भी जारी रह सकती है और यह शेयर फिर से मजबूती दिखा सकता है.
यह भी पढ़ें- TCS और Infosys की बढ़त से टॉप 10 कंपनियों का मार्केट कैप ₹72,285 करोड़ बढ़ा