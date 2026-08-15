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पतंजलि फूड्स का मुनाफा पहली तिमाही में 86% बढ़ा, कुल कमाई ₹11,341 करोड़ के पार

नई दिल्ली: देश की जानी-मानी एफएमसीजी (FMCG) और खाद्य तेल कंपनी पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (Q1 FY27) के शानदार वित्तीय नतीजे घोषित किए हैं. शेयर बाजार को दी गई जानकारी के अनुसार, जून 2026 को समाप्त हुई इस तिमाही में कंपनी का शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 86.15% की भारी बढ़त के साथ 335.73 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. पिछले साल की इसी तिमाही में कंपनी को 180.35 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था.

कुल आय में आया 29% का उछाल

मार्केट रेगुलेटरी फाइलिंग के मुताबिक, इस तिमाही के दौरान कंपनी की कुल कमाई बढ़कर 11,341.89 करोड़ रुपये हो गई है. पिछले साल की समान तिमाही में यह आंकड़ा 8,779 करोड़ रुपये था. सरल शब्दों में कहें तो कंपनी की कुल आय में करीब 29.19% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो बाजार में पतंजलि के प्रोडक्ट्स की बढ़ती मांग को दर्शाती है.

खाद्य तेल और एफएमसीजी सेगमेंट की हिस्सेदारी

कंपनी के बिजनेस को मुख्य रूप से दो बड़े हिस्सों में देखा जा सकता है: