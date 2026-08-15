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पतंजलि फूड्स का मुनाफा पहली तिमाही में 86% बढ़ा, कुल कमाई ₹11,341 करोड़ के पार

पतंजलि फूड्स का पहली तिमाही का शुद्ध मुनाफा 86% बढ़कर ₹336 करोड़ हुआ; कुल आय 29% उछाल के साथ ₹11,342 करोड़ रही.

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सांकेतिक फोटो (File - ani)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 15, 2026 at 5:18 PM IST

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नई दिल्ली: देश की जानी-मानी एफएमसीजी (FMCG) और खाद्य तेल कंपनी पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (Q1 FY27) के शानदार वित्तीय नतीजे घोषित किए हैं. शेयर बाजार को दी गई जानकारी के अनुसार, जून 2026 को समाप्त हुई इस तिमाही में कंपनी का शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 86.15% की भारी बढ़त के साथ 335.73 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. पिछले साल की इसी तिमाही में कंपनी को 180.35 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था.

कुल आय में आया 29% का उछाल
मार्केट रेगुलेटरी फाइलिंग के मुताबिक, इस तिमाही के दौरान कंपनी की कुल कमाई बढ़कर 11,341.89 करोड़ रुपये हो गई है. पिछले साल की समान तिमाही में यह आंकड़ा 8,779 करोड़ रुपये था. सरल शब्दों में कहें तो कंपनी की कुल आय में करीब 29.19% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो बाजार में पतंजलि के प्रोडक्ट्स की बढ़ती मांग को दर्शाती है.

खाद्य तेल और एफएमसीजी सेगमेंट की हिस्सेदारी
कंपनी के बिजनेस को मुख्य रूप से दो बड़े हिस्सों में देखा जा सकता है:

  1. खाद्य तेल बिजनेस: अप्रैल से जून की अवधि में तेल कारोबार कंपनी की कमाई का मुख्य जरिया रहा. इस सेगमेंट से कंपनी को 8,504 करोड़ रुपये का राजस्व मिला, जो कुल आय का लगभग 75% हिस्सा है. बाजार में रुचि गोल्ड, महाकोश और सनरिच जैसे ब्रांड्स की बिक्री काफी मजबूत रही.
  2. एफएमसीजी बिजनेस: दंत कांति, न्यूट्रेला और पतंजलि बिस्कुट जैसे लोकप्रिय घरेलू उत्पादों वाले इस सेगमेंट ने कुल राजस्व में 2,937.74 करोड़ रुपये का योगदान दिया, जो कुल बिजनेस का लगभग 26% है.

सालाना ग्रोथ का शानदार रिकॉर्ड
साल 1986 में स्थापित हुई पतंजलि फूड्स आज भारत की सबसे बड़ी खाद्य तेल और कंज्यूमर गुड्स कंपनियों में से एक है. पिछले वित्तीय वर्ष (FY 2025-26) में भी कंपनी का सालाना शुद्ध मुनाफा बढ़कर 1,814.47 करोड़ रुपये रहा था, जबकि उससे पिछले साल (FY 2024-25) यह ₹1,300.70 करोड़ था.

वर्तमान में कंपनी खाद्य तेल, एफएमसीजी और विंड पावर (पवन ऊर्जा) के क्षेत्र में काम कर रही है. मजबूत तिमाही नतीजों के बाद अब शेयरधारकों को कंपनी से अच्छे डिविडेंड की भी उम्मीद है.

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