टाटा और महिंद्रा ने बिक्री में रिकॉर्ड तोड़ा, टोयोटा और हुंडई की बिक्री भी मजबूत

नई दिल्ली: भारत में पैसेंजर वाहन बाजार ने नवंबर माह में जबरदस्त वृद्धि दर्ज की है. घरेलू व्होलसेल्स लगभग 4.25 लाख यूनिट्स तक पहुंच गईं, जो सालाना आधार पर 20.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी को दर्शाती हैं. विशेषज्ञों के अनुसार, इस वृद्धि का मुख्य कारण हाल ही में GST में की गई कटौती के बाद वाहनों की कीमतों में कमी है, जिससे ग्राहकों में नए वाहन खरीदने की उत्सुकता बढ़ी है.

मारुति सुजुकी इंडिया (MSIL) ने बताया कि बाजार की स्थिति अभी भी बहुत मजबूत है. MSIL के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी (मार्केटिंग और सेल्स) पार्थो बनर्जी ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कंपनी के आठ मॉडल फैक्ट्री स्तर पर पूरी तरह बिक चुके हैं और डिस्पैच के लिए कोई यूनिट उपलब्ध नहीं है.

उन्होंने यह भी बताया कि डीलर्स के पास लगभग 80,000 यूनिट्स स्टॉक में हैं, जो 19 दिनों की इन्वेंट्री के बराबर है, और इसके अलावा 40,000 यूनिट्स रास्ते में हैं. MSIL की घरेलू व्होलसेल्स नवंबर में सालाना आधार पर 21 प्रतिशत बढ़कर 1,70,971 यूनिट्स हो गईं.

बनर्जी ने कहा कि दिसंबर भी मजबूत रहने की उम्मीद है क्योंकि प्रोडक्शन टीम मांग को पूरा करने के लिए ओवरटाइम काम कर रही है. उन्होंने अनुमान लगाया कि नवंबर में इंडस्ट्री की पैसेंजर व्हीकल्स व्होलसेल्स लगभग 4,25,000 यूनिट्स रही, जबकि पिछले साल यह संख्या 3,52,000 यूनिट्स थी.

पूरे वित्तीय वर्ष FY26 के लिए उन्होंने ऑटो इंडस्ट्री की वृद्धि 5–6 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया. ऑटो इंडस्ट्री के संगठन SIAM के आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर में घरेलू पैसेंजर वाहन व्होलसेल्स सालाना आधार पर 17.2 प्रतिशत बढ़कर 4,60,739 यूनिट्स तक पहुंच गईं, जो त्योहारी मांग और GST सुधारों से प्रभावित थी.