ETV Bharat / business

हॉस्पिटल की मनमानी होगी बंद ! रूम रेंट पर कैप, 3-स्टार होटल से महंगा नहीं होगा किराया

यह सिफारिश संसद के दोनों सदनों में पेश की गई रिपोर्ट "सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की सामर्थ्य और पहुंच" का हिस्सा है. समिति ने मुख्य रूप से बड़े महानगरों के निजी अस्पतालों के लिए इसे अनिवार्य बनाने की वकालत की है.

नई दिल्ली: भारत की एक संसदीय स्थाई समिति ने देश की निजी स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार और इलाज को किफायती बनाने के लिए एक बेहद क्रांतिकारी सिफारिश की है. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी संसदीय समिति ने अपनी ताजा रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि निजी अस्पतालों के सामान्य कमरों का किराया, उनके आसपास के इलाकों में स्थित थ्री-स्टार (3-Star) होटलों के औसत किराए से अधिक नहीं होना चाहिए.

क्यों पड़ी इस नियम की जरूरत?

नेशनल सैंपल सर्वे (NSS) के आंकड़ों का हवाला देते हुए समिति ने बताया कि भारत में सरकारी और निजी अस्पतालों के खर्च में जमीन-आसमान का अंतर है. जहां सरकारी अस्पताल में भर्ती होने का औसत खर्च ₹6,631 है, वहीं निजी अस्पताल में यह खर्च बढ़कर ₹50,508 तक पहुंच जाता है.

देश में मेडिकल महंगाई दर हर साल 10 से 13 फीसदी की रफ्तार से बढ़ रही है. कई बड़े कॉरपोरेट अस्पतालों में एक दिन का कमरा किराया ₹7,000 से ₹11,500 के बीच है, जबकि उसी इलाके के थ्री-स्टार होटल में कमरा ₹2,100 से ₹3,500 में मिल जाता है. इस भारी अंतर को खत्म करने के लिए समिति ने तुरंत कदम उठाने की मांग की है.

इलाज के खर्च पारदर्शी करने के अन्य सुझाव

अस्पतालों की मनमानी रोकने के लिए समिति ने कुछ और बड़े निर्देश दिए हैं:

फिक्स्ड सर्जरी पैकेज: सभी अस्पतालों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेशन और सर्जरी के रेट पहले से तय करना और उन्हें सार्वजनिक रूप से डिस्प्ले करना अनिवार्य हो.

सभी अस्पतालों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेशन और सर्जरी के रेट पहले से तय करना और उन्हें सार्वजनिक रूप से डिस्प्ले करना अनिवार्य हो. हिडन चार्ज का खात्मा: पैकेज में डॉक्टर की फीस, जांच, दवाइयां और ऑपरेशन के बाद की देखभाल का खर्च शामिल होना चाहिए, ताकि मरीज को पहले से सटीक खर्च का पता हो.

आगे क्या होगा?

फिलहाल यह केवल एक संसदीय समिति की सिफारिश है. इसे पूरे देश में लागू करने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी, स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों और कानूनी नियामक कार्रवाई की आवश्यकता होगी.

यह भी पढ़ें- क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों से थमा शेयर बाजार का दम, सेंसेक्स-निफ्टी की सुस्त शुरुआत