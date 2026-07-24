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संसदीय समिति की बड़ी सिफारिश: ऑनलाइन बिकने वाले पैक्ड फूड की जांच होगी सख्त, भ्रामक दावों पर लगेगा भारी जुर्माना

नई दिल्ली: भारत में ई-कॉमर्स और क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के तेजी से होते विस्तार के बीच, संसद की एक उच्चस्तरीय समिति ने ऑनलाइन बिकने वाले पैक्ड खाद्य पदार्थों की लेबलिंग और विज्ञापनों पर गहरी चिंता व्यक्त की है. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने लोकसभा में अपनी 15वीं रिपोर्ट पेश करते हुए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भ्रामक दावों और गलत सूचनाओं को रोकने के लिए एक बेहद सख्त और समन्वित राष्ट्रीय निगरानी तंत्र बनाने की पुरजोर सिफारिश की है.

ऑनलाइन खाद्य बिक्री और भ्रामक दावों की चुनौती

समिति ने अपनी रिपोर्ट—"Regulation of Packaged Commodities with Specific Reference to Sugar Content in Baby Products and other Food Products"—में कहा है कि ई-कॉमर्स के जरिए पैक्ड फूड की ऑनलाइन बिक्री में भारी उछाल आया है. इस तेजी ने उपभोक्ताओं के सामने सही लेबलिंग और सच्चे दावों को पहचानने की एक नई चुनौती खड़ी कर दी है. डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अक्सर उत्पादों के पोषक तत्वों को लेकर बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, जो पूरी तरह सच नहीं होते.

सख्त डिजिटल निगरानी के लिए बनेगा संयुक्त मोर्चा

इस चुनौती से निपटने के लिए समिति ने सिफारिश की है कि उपभोक्ता मामले विभाग, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI), केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) और राज्यों के खाद्य सुरक्षा अधिकारी मिलकर एक संयुक्त निगरानी ढांचा तैयार करें. यह तंत्र ई-कॉमर्स साइटों पर लिस्टेड सभी खाद्य उत्पादों की बारीकी से जांच करेगा, ताकि उपभोक्ताओं को गुमराह होने से बचाया जा सके.

रंगीन चेतावनी और आसान लेबलिंग

संसदीय समिति ने सितंबर 2022 से लंबित 'फ्रंट-ऑफ-पैक न्यूट्रिशन लेबलिंग' (FOPNL) नियमों को तुरंत लागू करने का निर्देश दिया है. समिति का मानना है कि पैकेट के पीछे केवल संख्याओं (नंबरों) में चीनी की मात्रा लिख देने से आम उपभोक्ता यह नहीं समझ पाता कि उत्पाद सेहत के लिए सही है या नहीं. इसलिए, पैकेट के ठीक सामने हिस्से पर साफ, सरल और आसानी से समझ आने वाली रंगीन चेतावनी होनी चाहिए. यह वर्गीकरण विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के वैज्ञानिक मानकों पर आधारित होना चाहिए.