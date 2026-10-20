निवेशकों के लिए कमाई का सुनहरा हफ्ता! खुलने जा रहे हैं 3 बड़े IPO
पारस हेल्थकेयर, EAAA इंडिया और SEC एनवायरनमेंटल के ₹3,000 करोड़ से अधिक के आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए इसी हफ्ते खुलेंगे.
Published : October 20, 2026 at 2:31 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय शेयर बाजार के प्राइमरी मार्केट में इस हफ्ते बंपर हलचल देखने को मिलने वाली है. बाजार में कमाई का मौका ढूंढ रहे निवेशकों के लिए एक साथ तीन बड़ी कंपनियां अपने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लेकर आ रही हैं. अस्पताल चेन चलाने वाली पारस हेल्थकेयर, एडलवाइस ग्रुप की सहयोगी कंपनी EAAA इंडिया अल्टरनेटिव्स और SEC एनवायरनमेंटल टेक्नोलॉजीज के आईपीओ इसी महीने सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने जा रहे हैं. इन तीनों पब्लिक इश्यू के जरिए बाजार से करीब 3,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की पूंजी जुटाने की तैयारी है.
पारस हेल्थकेयर: एंकर निवेशकों से जुटाए ₹652.5 करोड़, कल खुलेगा IPO
'पारस हेल्थ' ब्रांड नाम से अस्पतालों का संचालन करने वाली पारस हेल्थकेयर लिमिटेड का आईपीओ 21 अक्टूबर को खुलकर 23 अक्टूबर को बंद होगा. कंपनी ने आम निवेशकों के लिए दांव लगाने की खिड़की खुलने से पहले ही एंकर निवेशकों के जरिए ₹652.5 करोड़ का बड़ा फंड जुटाकर अपनी मजबूत शुरुआत कर दी है.
- दिग्गज निवेशकों का भरोसा: कंपनी ने 39 बड़े फंड्स को 693 रुपये प्रति शेयर के भाव पर शेयर अलॉट किए हैं. इनमें एसबीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, ब्लैकरॉक और अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जैसे बड़े घरेलू और ग्लोबल नाम शामिल हैं.
- प्राइस बैंड और साइज: आईपीओ का कुल साइज ₹1,450 करोड़ है, जिसके लिए प्राइस बैंड ₹660 से ₹693 प्रति शेयर तय किया गया है. इस इश्यू में ₹500 करोड़ के नए शेयर जारी होंगे, जबकि ₹950 करोड़ का ऑफर फॉर सेल होगा.
- कर्ज चुकाने में होगा फंड का इस्तेमाल: गुरुग्राम स्थित यह कंपनी नए शेयरों से मिलने वाली ₹500 करोड़ की रकम का इस्तेमाल अपना पुराना कर्ज चुकाने के लिए करेगी. पारस हेल्थ देश के 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश (जैसे गुरुग्राम, पटना, कानपुर, रांची और श्रीनगर) में 8 बड़े अस्पतालों का संचालन करती है. इसके शेयरों की लिस्टिंग 28 अक्टूबर को स्टॉक एक्सचेंज पर होगी.
EAAA इंडिया अल्टरनेटिव्स: 26 अक्टूबर से खुलेगा ₹1200 करोड़ का दांव
एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज की सहयोगी इकाई EAAA इंडिया अल्टरनेटिव्स लिमिटेड का ₹1,200 करोड़ का आईपीओ 26 अक्टूबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और 28 अक्टूबर को बंद होगा.
- पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल: यह आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल है, यानी इसमें कोई नया शेयर जारी नहीं होगा. इसका मतलब है कि आईपीओ से मिलने वाली पूरी रकम बेचने वाले प्रमोटर को जाएगी, कंपनी को कोई सीधा फंड नहीं मिलेगा.
- मजबूत कारोबारी बैकग्राउंड: साल 2008 में स्थापित यह कंपनी भारत के अग्रणी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स में से एक है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, कमर्शियल रियल एस्टेट और प्राइवेट क्रेडिट जैसी संपत्तियों में दीर्घकालिक पूंजी का प्रबंधन करती है. इसके लिए एंकर निवेशकों की बोली 23 अक्टूबर को लगेगी.
SEC एनवायरनमेंटल टेक्नोलॉजीज: पर्यावरण क्षेत्र की कंपनी का दांव 27 से
पर्यावरण और सस्टेनेबिलिटी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी SEC एनवायरनमेंटल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड भी 27 अक्टूबर को अपना आईपीओ पेश करने जा रही है. यह इश्यू 29 अक्टूबर को बंद होगा.
फ्रेश इश्यू और ओएफएस का कॉम्बिनेशन: कंपनी के रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (RHP) के अनुसार, इस आईपीओ में ₹150 करोड़ का फ्रेश इश्यू और इसके साथ ही 1.56 करोड़ से अधिक इक्विटी शेयरों का ऑफर फॉर सेल (OFS) शामिल किया गया है. इस इश्यू के लिए एंकर निवेशक 26 अक्टूबर को अपनी बोलियां जमा कर सकेंगे.
बाजार विश्लेषकों का मानना है कि अलग-अलग सेक्टर (हेल्थकेयर, फाइनेंस और पर्यावरण) की इन कंपनियों के आने से रिटेल निवेशकों के पास पोर्टफोलियो डायवर्सिफाई करने का एक शानदार मौका होगा.
अस्वीकरण: शेयर बाजार और आईपीओ में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, कृपया निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें.
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