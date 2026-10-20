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निवेशकों के लिए कमाई का सुनहरा हफ्ता! खुलने जा रहे हैं 3 बड़े IPO

सांकेतिक फोटो ( getty image )

नई दिल्ली: भारतीय शेयर बाजार के प्राइमरी मार्केट में इस हफ्ते बंपर हलचल देखने को मिलने वाली है. बाजार में कमाई का मौका ढूंढ रहे निवेशकों के लिए एक साथ तीन बड़ी कंपनियां अपने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लेकर आ रही हैं. अस्पताल चेन चलाने वाली पारस हेल्थकेयर, एडलवाइस ग्रुप की सहयोगी कंपनी EAAA इंडिया अल्टरनेटिव्स और SEC एनवायरनमेंटल टेक्नोलॉजीज के आईपीओ इसी महीने सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने जा रहे हैं. इन तीनों पब्लिक इश्यू के जरिए बाजार से करीब 3,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की पूंजी जुटाने की तैयारी है.

पारस हेल्थकेयर: एंकर निवेशकों से जुटाए ₹652.5 करोड़, कल खुलेगा IPO

'पारस हेल्थ' ब्रांड नाम से अस्पतालों का संचालन करने वाली पारस हेल्थकेयर लिमिटेड का आईपीओ 21 अक्टूबर को खुलकर 23 अक्टूबर को बंद होगा. कंपनी ने आम निवेशकों के लिए दांव लगाने की खिड़की खुलने से पहले ही एंकर निवेशकों के जरिए ₹652.5 करोड़ का बड़ा फंड जुटाकर अपनी मजबूत शुरुआत कर दी है.