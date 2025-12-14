संसद समिति ने भूमिगत कोयला खनन के लिए नीति सरल बनाने की सिफारिश की
Published : December 14, 2025 at 12:13 PM IST
नई दिल्ली: संसद की कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति ने भूमिगत (अंडरग्राउंड) कोयला खनन के लिए नीतियों को सरल बनाने और मानकीकृत प्रोटोकॉल लागू करने की सिफारिश की है. समिति का कहना है कि भूमिगत खनन परियोजनाओं का पर्यावरण पर अपेक्षाकृत कम प्रभाव पड़ता है, फिर भी इन्हें बड़े ओपन-कास्ट खदानों जैसी जटिल मंजूरी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, जिससे परियोजनाओं में अनावश्यक देरी होती है.
सरकार ने वर्ष 2030 तक भूमिगत कोयला खदानों से 100 मिलियन टन (एमटी) कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा है. समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि भूमिगत खनन सतह पर कम नुकसान करता है, जिससे भूमि, वन और बुनियादी ढांचे का संरक्षण होता है. इसके अलावा, भूमि पुनर्वास की लागत और अप्रत्यक्ष ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में भी कमी आती है.
रिपोर्ट में कहा गया है कि भूमिगत खनन गहरे कोयला भंडारों तक पहुंच सुनिश्चित करता है और मौसम की परवाह किए बिना पूरे वर्ष संचालन संभव बनाता है. इसके बावजूद, कई भूमिगत परियोजनाओं को वही मंजूरी और दस्तावेजी प्रक्रियाएं पूरी करनी पड़ती हैं, जो बड़े खुले खदानों पर लागू होती हैं. समिति ने इस पर चिंता जताते हुए कहा कि नीति सरलीकरण और मानकीकृत प्रोटोकॉल की जरूरत है.
विशेष खनन परियोजनाओं पर जोर
समिति ने भूमिगत खदानों, भूमिगत कोयला गैसीकरण (यूसीजी) परियोजनाओं और स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी पर आधारित पायलट परियोजनाओं को कोयला क्षेत्र की विशेष श्रेणी बताते हुए कहा कि ये परियोजनाएं पर्यावरण और संचालन दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण लाभ देती हैं.
इसके अलावा, समिति ने खुले खनन के लिए भी मानक टर्म्स ऑफ रेफरेंस (टीओआर) और मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) लागू करने की संभावना तलाशने की सिफारिश की, ताकि एकल-खिड़की मंजूरी प्रणाली के तहत तेजी से मंजूरी मिल सके.
कोयला मंत्रालय पहले ही कह चुका है कि भूमिगत खनन को बढ़ावा देने के लिए कई परिवर्तनकारी नीतिगत कदम उठाए गए हैं. इन सुधारों का उद्देश्य उच्च पूंजी निवेश और लंबी परियोजना अवधि जैसी पारंपरिक चुनौतियों को हल करना है. मंत्रालय के अनुसार, ये कदम कोयला क्षेत्र के आधुनिकीकरण और सतत विकास की दिशा में अहम भूमिका निभाएंगे.
