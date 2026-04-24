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इंडोनेशिया-मलेशिया के एक फैसले से भारत की फूड इंडस्ट्री पर खतरा; चिप्स-नमकीन, समोसा-डोसा हो सकते हैं महंगे

इंडोनेशिया-मलेशिया का एक फैसला भारतीय परिवारों की रसोई से लेकर बाथरूम का बजट बिगाड़ेगा. ( Photo Credit; Getty Images )

India Palm Oil Crisis: ईरान और अमेरिका-इजराइल के बीच छिड़े युद्ध ने पूरी दुनिया में तेल संकट पैदा कर दिया है. वैसे अब युद्ध विराम (Ceasefire) हो गया है. लेकिन, इस बीच इंडोनेशिया और मलेशिया के एक फैसले ने भारत के सामने चिंता के बादल ला दिए हैं. दरअसल, इन दोनों ही देशों में पाम ऑयल का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है. दोनों देश पाम ऑयल के बड़े एक्सपोर्टर हैं.

लेकिन, हाल ही में इंडोनेशिया और मलेशिया ने पाम ऑयल को एक्सपोर्ट न करके उससे डीजल और अन्य ऊर्जा साधनों में प्रयोग करने का फैसला लिया है. इसका भारत पर सबसे ज्यादा असर होगा. क्योंकि, भारत अपनी जरूरत का करीब 85% पाम ऑयल इन्हीं दोनों देशों से आयात करता है. जबकि, खुद का प्रोडक्शन नाममात्र का है.

इंडोनेशिया और मलेशिया से पाम ऑयल का एक्सपोर्ट रुकने से भारत की फूड इंडस्ट्री (होटल-रेस्टोरेंट, स्ट्रीट फूड) के साथ ही आपकी रसोई से लेकर वॉशरूम तक पर असर पड़ेगा. इनके दाम बढ़ने के आसार हैं. आईए ETV Bharat Explainer में समझते हैं कि पाम ऑयल का इतना इंपोर्ट क्यों होता है? इसका प्रयोग कहां-कहां होता है? और भारत अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या-क्या कर रहा है?

भारत में पाम ऑयल का कितना इस्तेमाल: भारत दुनिया में पाम ऑयल का सबसे बड़ा आयातक और उपभोक्ता है. देश में हर साल लगभग 95 लाख टन पाम ऑयल का उपयोग होता है. इसमें से 4 लाख टन से भी कम का प्रोडक्शन देश में होता है. बाकी का पाम ऑयल मुख्य रूप से इंडोनेशिया और मलेशिया से आयात किया जाता है, जिसे होटल-रेस्टोरेंट में खाना पकाने, स्ट्रीट फूड (समोसा-कचौड़ी, डोसा, पकौड़ी), बिस्किट, साबुन और शैम्पू जैसी चीजों में प्रयोग किया जाता है.

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देश में पाम ऑयल की खपत कितनी: देश में खाद्य तेल की खपत काफी तेजी से बढ़ी है. औसतन एक व्यक्ति 19 से 24 किलोग्राम खाद्य तेल का प्रति वर्ष प्रयोग करता है. जो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) की 12 किलोग्राम प्रति वर्ष की सीमा से काफी ज्यादा है. खाद्य तेल में मुख्य रूप से पाम, सोयाबीन और सरसों का तेल आता है. इसमें सबसे ज्यादा पाम ऑयल का प्रयोग करीब 40% होता है.

पाम ऑयल का प्रयोग ज्यादा क्यों: भारत में पाम ऑयल का अत्यधिक उपयोग मुख्य रूप से इसके अन्य खाद्य तेलों सूरजमुखी, सोयाबीन से सस्ता होने की वजह से होता है. यह लंबे समय तक खराब नहीं होता और उच्च तापमान पर खाना पकाने के लिए उपयुक्त रहता है. साथ ही बहुमुखी प्रतिभा (Versatility) के कारण भी इसका प्रयोग ज्यादा होता है.

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पाम ऑयल से क्या-क्या बनता: पाम ऑयल देश के हर परिवार में रोजमर्रा की जरूरत है. मसलन घर पर जो खाना पकता है वो या तो पाम ऑयल में बनता है या फिर ऐसे तेलों से बनता है जिनमें इसको मिलाया जाता है. इसके अलावा चिप्स, नमकीन, भुजिया, बिस्किट जैसे बेक्ड आईटम, समोसे, वड़े, फ्रेंच फ्राइज जैसे स्ट्रीट फूड और होटल-रेस्टोरेंट का चटाकेदार खाना, ये सब पाम ऑयल में ही बनता है.

क्योंकि यह अन्य तेलों की तुलना में काफी सस्ता होता है. साबुन, शैम्पू, बॉडी वॉश, में जो झाग बनता है वो इनमें मिला पाम ऑयल ही बनाता है. क्रीम, लोशन, लिपस्टिक, टूथपेस्ट, कपड़े धोने के साबुन और पाउडर में भी पाम ऑयल होता है.