इंडोनेशिया-मलेशिया के एक फैसले से भारत की फूड इंडस्ट्री पर खतरा; चिप्स-नमकीन, समोसा-डोसा हो सकते हैं महंगे
ईरान युद्ध से उपजे तेल संकट के बीच इंडोनेशिया-मलेशिया ने एक ऐसा फैसला लिया है जो आपकी रसोई से लेकर वॉशरूम तक पर असर डालेगा.
Published : April 24, 2026 at 4:54 PM IST
India Palm Oil Crisis: ईरान और अमेरिका-इजराइल के बीच छिड़े युद्ध ने पूरी दुनिया में तेल संकट पैदा कर दिया है. वैसे अब युद्ध विराम (Ceasefire) हो गया है. लेकिन, इस बीच इंडोनेशिया और मलेशिया के एक फैसले ने भारत के सामने चिंता के बादल ला दिए हैं. दरअसल, इन दोनों ही देशों में पाम ऑयल का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है. दोनों देश पाम ऑयल के बड़े एक्सपोर्टर हैं.
लेकिन, हाल ही में इंडोनेशिया और मलेशिया ने पाम ऑयल को एक्सपोर्ट न करके उससे डीजल और अन्य ऊर्जा साधनों में प्रयोग करने का फैसला लिया है. इसका भारत पर सबसे ज्यादा असर होगा. क्योंकि, भारत अपनी जरूरत का करीब 85% पाम ऑयल इन्हीं दोनों देशों से आयात करता है. जबकि, खुद का प्रोडक्शन नाममात्र का है.
इंडोनेशिया और मलेशिया से पाम ऑयल का एक्सपोर्ट रुकने से भारत की फूड इंडस्ट्री (होटल-रेस्टोरेंट, स्ट्रीट फूड) के साथ ही आपकी रसोई से लेकर वॉशरूम तक पर असर पड़ेगा. इनके दाम बढ़ने के आसार हैं. आईए ETV Bharat Explainer में समझते हैं कि पाम ऑयल का इतना इंपोर्ट क्यों होता है? इसका प्रयोग कहां-कहां होता है? और भारत अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या-क्या कर रहा है?
भारत में पाम ऑयल का कितना इस्तेमाल: भारत दुनिया में पाम ऑयल का सबसे बड़ा आयातक और उपभोक्ता है. देश में हर साल लगभग 95 लाख टन पाम ऑयल का उपयोग होता है. इसमें से 4 लाख टन से भी कम का प्रोडक्शन देश में होता है. बाकी का पाम ऑयल मुख्य रूप से इंडोनेशिया और मलेशिया से आयात किया जाता है, जिसे होटल-रेस्टोरेंट में खाना पकाने, स्ट्रीट फूड (समोसा-कचौड़ी, डोसा, पकौड़ी), बिस्किट, साबुन और शैम्पू जैसी चीजों में प्रयोग किया जाता है.
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देश में पाम ऑयल की खपत कितनी: देश में खाद्य तेल की खपत काफी तेजी से बढ़ी है. औसतन एक व्यक्ति 19 से 24 किलोग्राम खाद्य तेल का प्रति वर्ष प्रयोग करता है. जो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) की 12 किलोग्राम प्रति वर्ष की सीमा से काफी ज्यादा है. खाद्य तेल में मुख्य रूप से पाम, सोयाबीन और सरसों का तेल आता है. इसमें सबसे ज्यादा पाम ऑयल का प्रयोग करीब 40% होता है.
पाम ऑयल का प्रयोग ज्यादा क्यों: भारत में पाम ऑयल का अत्यधिक उपयोग मुख्य रूप से इसके अन्य खाद्य तेलों सूरजमुखी, सोयाबीन से सस्ता होने की वजह से होता है. यह लंबे समय तक खराब नहीं होता और उच्च तापमान पर खाना पकाने के लिए उपयुक्त रहता है. साथ ही बहुमुखी प्रतिभा (Versatility) के कारण भी इसका प्रयोग ज्यादा होता है.
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पाम ऑयल से क्या-क्या बनता: पाम ऑयल देश के हर परिवार में रोजमर्रा की जरूरत है. मसलन घर पर जो खाना पकता है वो या तो पाम ऑयल में बनता है या फिर ऐसे तेलों से बनता है जिनमें इसको मिलाया जाता है. इसके अलावा चिप्स, नमकीन, भुजिया, बिस्किट जैसे बेक्ड आईटम, समोसे, वड़े, फ्रेंच फ्राइज जैसे स्ट्रीट फूड और होटल-रेस्टोरेंट का चटाकेदार खाना, ये सब पाम ऑयल में ही बनता है.
क्योंकि यह अन्य तेलों की तुलना में काफी सस्ता होता है. साबुन, शैम्पू, बॉडी वॉश, में जो झाग बनता है वो इनमें मिला पाम ऑयल ही बनाता है. क्रीम, लोशन, लिपस्टिक, टूथपेस्ट, कपड़े धोने के साबुन और पाउडर में भी पाम ऑयल होता है.
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भारत कितना पाम ऑयल इंपोर्ट करता: एक्सपोर्ट डाटा के अनुसार भारत अपनी पाम ऑयल की अधिकांश जरूरतों को इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड जैसे दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों से पूरा करता है. इंडोनेशिया से लगभग 43% और मलेशिया से करीब 25% पाम ऑयल मंगाता है.
इसके अलावा, पापुआ न्यू गिनी और कंबोडिया भी प्रमुख आपूर्तिकर्ता हैं. भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पाम ऑयल आयातक है. 2024-25 में, देश में लगभग 9-10 मिलियन टन पाम ऑयल की खपत हुई है.
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ईरान-अमेरिका युद्ध का पाम ऑयल इंपोर्ट-एक्सपोर्ट पर असर: ईरान-अमेरिका तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में जारी संघर्ष के कारण पाम ऑयल के इंपोर्ट और आपूर्ति श्रृंखला पर गहरा असर पड़ा है. पाम ऑयल के आयात में कमी आई है और शिपिंग लागत (shipping costs) में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है.
इस बीच इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने अपने देश की ऊर्जा शक्ति को मजबूत करने के प्रयासों के तहत पाम ऑयल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है. इससे भारत में पाम ऑयल की पहुंच कम हो गई है. इंडोनेशियाई पाम ऑयल उत्पादक संघ (GAPKI) ने भी कहा है कि अगर संघर्ष लंबे समय तक चलता है, तो आयात करने वाले देशों को अपने पाम ऑयल के ऑर्डर कम करने पड़ेंगे.
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पाम ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ाने को लेकर क्या कर रही मोदी सरकार: मोदी सरकार पाम ऑयल का घरेलू उत्पादन बढ़ाकर आयात पर निर्भरता कम करने के लिए नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स-ऑयल पाम (NMEO-OP) के तहत 11,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश कर रही है.
2025-26 तक 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पाम की खेती का लक्ष्य है, जिसमें विशेष रूप से पूर्वोत्तर (North-East) और अंडमान-निकोबार पर ध्यान दिया जा रहा है. पाम की खेती करने के लिए किसानों को 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक की सब्सिडी दी जा रही है. पाम ऑयल मिलों को बढ़ावा देने के लिए भी सहायता दी जा रही है. इसके अलावा, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में विशेष अभियान के जरिए खेती का विस्तार किया जा रहा है.
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