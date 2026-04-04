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UAE ने पाकिस्तान का गला पकड़ा, 'अभी वापस करो 18,600 करोड़', शहबाज की नींद उड़ी

इस्लामाबाद: पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा झटका लगा है. संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान को दिए गए 2 अरब डॉलर (लगभग 18,600 करोड़ रुपये) के कर्ज की तत्काल वापसी की मांग की है. पाकिस्तान ने इस मांग को स्वीकार करते हुए अप्रैल महीने के अंत तक यह भारी-भरकम राशि अबू धाबी को चुकाने का फैसला किया है.

भू-राजनीति और सुरक्षा कारणों से बढ़ी हलचल

न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, यूएई ने यह राशि मूल रूप से पाकिस्तान के 'भुगतान संतुलन' को सहारा देने के लिए प्रदान की थी. अब तक यूएई इस कर्ज को सालाना आधार पर 'रोलओवर' (अवधि बढ़ाना) करता आ रहा था. हालांकि, ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच युद्ध जैसी स्थितियों और क्षेत्रीय अस्थिरता के मद्देनजर, यूएई ने अपने फंड को तुरंत सुरक्षित करने का निर्णय लिया है. सूत्रों के मुताबिक, पिछले साल दिसंबर से ही इस राशि को केवल एक-दो महीनों के लिए बढ़ाया जा रहा था, जो अब 17 अप्रैल को समाप्त हो रहा है.

स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पर दबाव

यह 2 अरब डॉलर की राशि 'सेफ डिपॉजिट' के तौर पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास रखी गई थी, जिस पर पाकिस्तान लगभग 6 प्रतिशत का भारी ब्याज भी चुका रहा था. विशेषज्ञों का कहना है कि हालांकि पाकिस्तान के पास वर्तमान में लगभग 21 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार मौजूद है, जिससे वह यह भुगतान कर सकता है, लेकिन इतनी बड़ी राशि का अचानक बाहर जाना उसके भंडार पर भारी दबाव डालेगा.