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US के एक फैसले से पाकिस्तान बर्बाद! शांति वार्ता फेल होते ही शेयर बाजार 4800 अंक गिरा, निवेशकों में मची भगदड़

शांति वार्ता विफल होने से पाकिस्तान शेयर बाजार में 4800 अंकों की ऐतिहासिक गिरावट आई, जिससे निवेशक कंगाल हुए.

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सांकेतिक फोटो (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 14, 2026 at 4:17 PM IST

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इस्लामाबाद: पाकिस्तान के शेयर बाजार (PSX) के लिए चालू सप्ताह एक ऐतिहासिक उथल-पुथल का गवाह बना है. सोमवार को जैसे ही अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में आयोजित उच्च-स्तरीय शांति वार्ता के विफल होने की आधिकारिक पुष्टि हुई, कराची स्टॉक एक्सचेंज में 'ब्लैक मंडे' जैसी स्थिति पैदा हो गई. बेंचमार्क KSE-100 इंडेक्स शुरुआती कारोबार के महज कुछ ही मिनटों के भीतर 4,795.16 अंक (करीब 2.87%) तक धराशायी हो गया. इस भारी गिरावट ने न केवल निवेशकों के अरबों रुपये स्वाहा कर दिए, बल्कि देश की आर्थिक स्थिरता पर भी बड़े सवालिया निशान लगा दिए हैं.

विफल कूटनीति और बाजार में भगदड़
बाजार में आई इस सुनामी की मुख्य वजह अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का अचानक पाकिस्तान से रवाना होना रहा. अमेरिकी सीनेटर जेडी वेंस (JD Vance) के नेतृत्व वाली टीम ने 21 घंटे की मैराथन चर्चा के बाद घोषणा की कि ईरान के साथ परमाणु प्रतिबद्धताओं और कड़े अमेरिकी प्रतिबंधों पर कोई सहमति नहीं बन सकी है. वेंस के इस बयान और ईरान के प्रतिनिधि मोहम्मद बाकर कालीबाफ द्वारा जताई गई अविश्वास की स्थिति ने निवेशकों के बीच क्षेत्रीय युद्ध और आर्थिक नाकेबंदी का डर पैदा कर दिया.

इन प्रमुख सेक्टरों की टूटी कमर
बाजार में आई गिरावट इतनी व्यापक थी कि लगभग हर प्रमुख सेक्टर 'लाल निशान' में डूब गया. पैनिक सेलिंग के कारण ऑटोमोबाइल, सीमेंट, बैंकिंग, और बिजली क्षेत्रों के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई. इंडेक्स के सबसे मजबूत माने जाने वाले शेयरों की स्थिति इस प्रकार रही:

ऊर्जा और तेल: ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी (OGDC), पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड (PPL) और पाकिस्तान स्टेट ऑयल (PSO) के शेयरों में जबरदस्त गिरावट आई.

रिफाइनरी और पावर: अटॉक रिफाइनरी और हब पावर कंपनी (Hubco) के निवेशकों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा.

गैस क्षेत्र: सुई नॉर्दर्न और सुई साउदरन गैस कंपनियों के शेयरों में भी भारी बिकवाली देखी गई.

कच्चे तेल की कीमतों का डर
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ता है, तो हॉर्मुज जलडमरूमध्य में आपूर्ति बाधित हो सकती है. इस डर से वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार जाने की आशंका है. पाकिस्तान जैसे आयात-निर्भर देश के लिए यह स्थिति विनाशकारी साबित हो सकती है, जिससे मुद्रास्फीति (महंगाई) अनियंत्रित होने का खतरा है.

मंगलवार को रिकवरी की कोशिश
हालांकि सोमवार को बाजार में हाहाकार मचा था, लेकिन मंगलवार को निवेशकों ने थोड़ी राहत की सांस ली. नई कूटनीतिक कोशिशों और वार्ता के फिर से शुरू होने की उम्मीद में KSE-100 इंडेक्स में करीब 4,000 अंकों का उछाल देखा गया. फिच रेटिंग्स द्वारा पाकिस्तान की रेटिंग को स्थिर बनाए रखने से भी निवेशकों का मनोबल कुछ हद तक वापस लौटा है.

पाकिस्तान का शेयर बाजार वर्तमान में पूरी तरह से भू-राजनीतिक समीकरणों की बिसात पर टिका हुआ है. जब तक वाशिंगटन और तेहरान के बीच कोई ठोस समझौता नहीं होता, तब तक बाजार में अस्थिरता का यह दौर जारी रहने की संभावना है.

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